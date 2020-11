kolumna

O agresoru i žrtvi u bivšoj Jugoslaviji Joea Bidena je uputio fra Ilija Živković

Do trenutka kada me redovnik posjetio 1991. znao sam da se situacija u Jugoslaviji pogoršava, ali on mi je usmjerio pozornost”, napisao je 46. američki predsjednik Joe Biden o fra Iliji u svojoj memoarskoj knjizi “Promises to Keep.