Novogodišnji 'tulum' vatikanskog nuncija u Međugorju

Da misa polnoćka nije rezervirana samo za prijelaz iz badnje noći u Božić najbolje potvrđuje polnoćka sa stare u novu godinu u međugorskoj crkvi sv. Jakova, gdje se iz godine u godinu tisuće hodočasnika sa svih strana svijeta odriču “ludih” novogodišnjih provoda i s misom ulaze u novo razdoblje.

Ovoga puta to je još naglašenije i nekako važnije za samo Međugorje, jer je euharistijskom slavlje sa stare na novu godinu (kojemu je prethodilo bdjenje i klanjanje u prenapučenoj crkvi) predvodio apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto. Ne treba biti posebno mudar analitičar da bi se iščitala ta poruka s oltara, na kojemu su zajedno bili apostolski vizitator mons. Henryk Hoser i nuncij Pezzuto, koji je za ovu prigodu, baš kao i za ljetošnje inauguracije mons. Hosera, očito ciljano na glavu stavio mitru sa slikom Gospe Guadalupske.

“Početak nove godine potiče nas, kao i obično svu našu pozornost na Mariju, Theotokos – majku Gospodinovu, koju mi, u ovome svetome mjestu, častimo kao Kraljicu Mira”, rekao je u svojoj propovijedi mons. Pezzuto, koju je cijelu posvetio poruci pape Franje za Međunarodni dan mira, koji Crkva obilježava na jučerašnju svetkovinu Marije Bogorodice.

Nije slučajno da je mons. Pezzuto o potrebi mira u današnjem svijetu govorio iz međugorske perspektive Kraljice Mira, kao što nije slučajno da se baš te noći, s prijelaza jedne godine u drugu, iz Sarajeva odlučio uputiti za Međugorje. A o tome koliko je važna upravo poruka mira iz perspektive Međugorja rekao je u božićnom intervjuu za Radio Mir Međugorje i mons. Hoser objasnivši kako se “u Međugorju se razvija pobožnost Kraljici mira, i tu nalazimo sličnosti s ukazanjima u Fatimi”.

“Naziv Kraljica mira u Lauretanske litanije unio je papa Benedikt XV. godine 1917., što znači u godini fatimskih ukazanja, tijekom Prvoga svjetskoga rata i u godini sovjetske revolucije. Vidimo kako je Bog prisutan u ljudskoj povijesti i on nam šalje Gospu da nam bude blizu”, rekao je Hoser. Poruka je jasna – Vatikan je čvrsto uz Međugorje.

Pokazao je to papa Franjo prošle godine imenujući svoga posebnog vizitatora (s upraviteljskim ovlastima) mons. Hosera, a na početku ove simbolički je svojim dolaskom za oltar međugorske crkve poručio i diplomatski predstavnik Svete Stolice, koja nikada ne šalje nepromišljene signale i poruke i ne vuče ishitrene poteze, osobito ne na tako osjetljivom području kao što je Međugorje. Potvrdilo se to i na kratkom susretu pape Franje s međugorskim župnikom krajem studenoga u Vatikanu, na skupu predstavnika svetišta iz cijeloga svijeta u kontekstu nove evangelizacije, kada je papa Franjo poželio stisnuti ruke svih 600 sudionika te je župniku iz Međugorja kratko rekao otprilike da slušaju mons. Hosera, jer sve ide prema dobrome. To znači da papa ima jasan plan s Međugorjem, preko rješavanja pastoralnih pitanja do uređenja Međugorja kao (očito) pontifikalnog svetišta. I na koncu do priznanja ukazanja, jer bez toga cijela priča ne bi imala velikoga smisla.