Nova era: Ekonomija iz fosilne prelazi u zelenu

Europska komisija predsjednice Ursule von der Leyen predstavila je plan kojim bi Europa do 2050. godine postala klimatski neutralna. Europski zeleni plan treba pretvoriti kontinent u ekološki, odnosno količina ispuštenih stakleničkih plinova ne bi smjela biti viša od one koja se može apsorbirati. Predviđeno je 50 akcija u raznim sektorima, što znači prestanak jedne i početak nove ere ne samo u ekonomiji. Taj povijesni trenutak Von der Leyen usporedila je s onim od prije točno pola stoljeća kada je čovjek koračao Mjesecom.

S više zakona, ulaganja i planova u raznim sektorima trebalo bi se smanjiti korištenje fosilnih goriva i favorizirati cirkularnu ekonomiju. Europski čelnici trebali bi usvojiti taj plan na sastanku Vijeća EU u Bruxellesu pod prvim predsjedanjem novog predsjednika Charlesa Michela. Zelenom planu suprotstavljaju se vlade Poljske, Mađarske, Češke... jer njihove ekonomije ovise o ugljenu, ali bez hrabrosti nema ni promjena.

Napredak se ne ostvaruje zadržavanjem postojećeg, fosilnog, već provođenjem vizija. Za to je potreban i novac pa Von der Leyen namjerava preko “tranzicijskog fonda” ulaganjem 100 milijardi eura u idućih sedam godina omogućiti prelazak ekonomije iz one temeljene na ugljenu i nafti na onu koja će koristiti održive, zelene energetske izvore. To znači znakovite promjene u transportu, poljoprivredi, industriji, ali prije svega u mentalitetu koji u nekim zajednicama prevladava i danas. Novi EK smatra da su potrebna ulaganja od 250 milijardi eura za dolazak do većih ekoloških promjena. Početkom 2020. EK će predstaviti detaljniji plan ulaganja za “održivu Europu” uz pomoć Europske investicijske banke.

Klimatskom tranzicijom najviše će biti pogođene države i regije ovisne o fosilnim gorivima. Za prelazak u eru klimatske neutralnosti bit će, dakle, osnovan i poseban fond. Fosilima smo nekada nazivali naše starce. Imamo priliku da nas naši potomci ne nazivaju fosilima budemo li se stvarno oslobodili fosila u ekonomiji.