Nosite masku, možemo imati najbolju sezonu na Mediteranu!

Otvaranje hrvatskih granica krajem svibnja prema državljanima deset EU zemalja, a ubrzo i prema ostalima, bila je vijest-bomba za Europljane zatočene u svojim čvrsto zaključanim zemljama. Većina je samo sanjarila, a malobrojni su i vjerovali da bi ovog ljeta mogli do neke tople, osunčane mediteranske obale. Preko hrvatskih granica otvorenih zahvaljujući malom broju novozaraženih, u nekim danima i nuli, odmah su počeli kapati stranci. Najprije vlasnici nekretnina u Hrvatskoj, ali ubrzo i ostali.

Brojke su svakodnevno rasle, a europski mediji su dobrohotno prenosili pozitivne vijesti s hrvatskog Jadrana i za Hrvatsku u vrijeme korone vrlo se brzo pročulo kao za sigurnu zemlju, koja se odgovorno i ozbiljno postavila prema globalnoj koronapošasti. No, nitko se unatoč pozitivnim okolnostima nije zalijetao. Prije tek nešto više od mjesec dana procjenjivalo se kako bi turizam mogao izvući oko 30 posto rekordnih brojki od lani, kad je Hrvatsku posjetilo više od 18 milijuna stranih gostiju. I to je bila dobra vijest s obzirom na to da se proljetos činilo da od putovanja i sezona možda neće biti baš ništa.

Hrvatskoj se sada događa i puno više od tih bojažljivo spominjanih tridesetak posto. Srpanj je počeo iznad svih očekivanja. Prije nekoliko dana registriran je i milijunti gost, a prva polovica tog mjeseca donijela je više od 50 posto turističkog prometa iz prva dva tjedna lanjskog srpnja. Naši tradicionalno najbrojniji gosti, Nijemci su napravili pravu senzaciju i svega ih je desetak posto manje nego prošlog ljeta. Hrvatskoj se trenutno smiješi možda i bolja turistička sezona nego što će je imati ijedan mediteranski susjed. Turistički su radnici dobro odradili svoj dio.

Ali, od sezone ne bi bilo ništa da nije bilo naših epidemiologa, virusologa, liječnika, medicinskih sestara i svih drugih koji su stajali u prvoj liniji obrane kontrakorone. Naravno, i svih nas što smo se držali propisanih mjera iako nismo uvijek imali uzor u političarima koji su nam tim istim mjerama mahali s malih ekrana. Na kocki je puno, sezona u nastavku može i bolje i gore. Kakva će biti jesen, ovisi o turizmu. Nije svejedno hoće li se u državnu blagajnu sliti 10 ili 40 posto deviznog turističkog prihoda koji je lani dosegnuo 10,5 milijardi eura. Zato distanca i maske nemaju alternativu.