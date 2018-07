Nogomet vratiti navijačima, pravim, entuzijastičnim, nogometnim, neelitističkim

Bez obzira na sve, bio je u pravu Zvone Boban kada je inzistirao na uvođenju VAR-a. Premda je ova ideja dočekana s mnogo skepse, pokazalo se da tehnologija može biti upotrebljiva i upotrijebljena za korisne stvari.

I nije se dogodilo da je razdrobila dinamiku nogometne igre, nego je, upravo suprotno, otklonila nepotrebne sumnje i dokinula instituciju slobodnog sudačkog uvjerenja, malog eufemizma za suđenje s predumišljajem. Važan je to korak prema čišćem nogometu, ali, naravno, to ni u kom slučaju ne znači potpuni povratak nogometne nevinosti. Do toga idealnog željenog cilja dug je put na kojem bi trebalo uspostaviti kontrolu iznosa transfera i odmaknuti menadžerski utjecaj, da se cijela igra prestane identificirati s imenima nakupaca koji od igrača čine dobro plaćene taoce, a od nogometa nesimpatičan poligon za iskazivanja moći novca.

VAR je otkrivao nevjerojatne prizore i detalje, simboliku i notornost igre i što ona nosi, izazove da se igrač odupre mogućnosti da golom silom blokira vještinu i da se na putu do rezultata sredstva pod krinkom brzine akcija mogu pokušati sakriti, ali da pravda zato ne mora više biti spora. Prije 40 i nešto godina uveden je pojam totalni nogomet, što se odnosilo na promjenu filozofije igre, pristup u kojem je otvoren put da se ide do kraja u smislu taktičko-tjelesnog angažmana igrača. Ako je ovo prvenstvo zakoračilo u novu budućnost nogometa, neka ga pokuša definirati sintagmom totalno dobrog nogometa; ne samo igračko-trenerskom kvalitetom i pristupom, nego i karakterom igre. Dobar u smislu kvalitete i kvantitete, ali i dobar u samoj naravi.

Nije sporno da cijelom sportu treba „duhovna obnova“, no zbog svojeg utjecaja, masovnosti i mogućnosti da se s njime identificiraju nevjerojatno široki socijalni krugovi, nogomet bi bio idealan da vrati potpuni fokus zbivanja na loptu. Nekada su se i dva-tri dana nakon utakmica na ulicama, u tramvajima, među prijateljima komentirale akcije i potezi, godinama unatrag komentiraju se visine transfera, afere, politička preklapanja. U nogomet je, dodatno kod nas, bijes nedorasle politike uveo orjunaše i naše i vaše u smislu ideološkog prestrojavanja, draž sportskog rivalstva sveo na vlastitu frustraciju nemoći utjecaja na zbivanja.

Kod nas je politika obećavala i isušivanje močvare ne vidjevši da je politika prapočetak svih domaćih močvara. Nema tog VAR-a koji će razriješiti ono esencijalno; pitanje volje i pitanje volje za moć. Sam VAR je, dakle, bio posljedica snažne volje da se stvari pokrenu. Sama volja za moć bila je dovoljna da se priča dovede do ove točke u kojoj smo danas. Vratiti čist nogomet znači vratiti ga navijačima, pravim, nogometnim, entuzijastičnim, neelitističkim.

Čuti iskreni huk s tribina, poruke koje se mogu izreći samo na stadionima, uživati u potezima igre i majstorstvu igrača, slaviti rezultate kao posljedicu tog majstorstva i živjeti prije svega za, a tek onda i od nogometa bez ikakve dileme temeljne su stvari koje se moraju riješiti prije nego što netko nepozvan odsvira kraj.