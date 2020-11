Nitko ne zna dokle je Trump spreman ići

Donald Trump sve je usamljeniji, i u političkom i u pravnom smislu, u svom osporavanju rezultata predsjedničkih izbora na kojima ga je pobijedio Joe Biden. Osim likova poput Rudyja Giulianija i Vojislava Šešelja, malo tko više ima volje i snage ponavljati ničim dokazane Trumpove tvrdnje da se dogodila masovna izborna prijevara (koja se valjda sastoji u tome što su prebrojeni glasovi birača!?).

Šešelj je, inače, u ljeto 2016. sa šačicom svojih radikala prosvjedovao protiv dolaska tadašnjeg američkog potpredsjednika Bidena u Beograd, i na prosvjedu su svi nosili majice s likom Donalda Trumpa, tako da je osuđeni ratni zločinac i četnički vojvoda jedan od ranih Trumpovih fanova, a sada ga voditelj u jednoj TV emisiji dočekuje pitanjem: “Osjećaš li se ti, Vojo, kao pali borac vjere u Donalda Trumpa”? Na što ovaj krene raspredati kako su američki izbori pokradeni, glasovi Amerikanaca lažirani, zna on to dobro, kako da ne, kao što “zna” da Hrvati i Bošnjaci nisu to što jesu, nego “Srbi katoličke i Srbi islamske vjeroispovijesti”.

Svijet je bio ljepši dok je Šešelj takvim glupostima uveseljavao samo prisutne zatvorenike na svom odjelu, ali što je tu je. Rak i naivni haaški suci dali su mu prijevremenu slobodu, a Aleksandar Vučić i Milomir Marić priliku da se pojavljuje u bizarnoj režimskoj TV emisiji “Dobro jutro Srbijo”. Među Trumpovim “palim borcima” našlo bi se još ljudi. Steve Bannon, naš stari znanac iz jednog zanimljivog intervjua, trudi se na svom podcastu svakodnevno izvještavati iz te paralelne stvarnosti.

Ali, ako se vratimo u jedinu stvarnost i u činjenice, nema nikakve sumnje oko toga da je Biden pobijedio i jedina sumnja koja ostaje je kako će izgledati ova tranzicija vlasti između dvojice predsjednika i dviju administracija. Neizvjesno je do kuda sve može otići Trumpovo negiranje rezultata i laganje o lažiranju izbora. Neizvjesno je i kakve to posljedice može ostaviti. A niz neizvjesnosti javlja se i zbog mogućnosti da se mirna tranzicija vlasti oduži do mjere u kojoj stvari mogu postati opasne.

Postoji jedna teorija koja kaže da je odgođena primopredaja vlasti s Clintonove na administraciju Busha mlađeg (bila je odgođena zbog ponovnog prebrojavanja dijela glasova na Floridi i sudskog spora oko toga tko je pobijedio u toj saveznoj državi) mogla olakšati posao teroristima koji su izveli napad na Ameriku 11. rujna 2000. godine. Jer nova, Bushova administracija zbog kašnjenja u tranziciji nije na vrijeme pohvatala sve konce, nije baš na vrijeme bila ekipirana i nije dovoljno ozbiljno shvatila signale sigurnosnih službi koje su predviđale da AlQa’ida sprema veliki napad na američkom tlu.

Ta teorija bila je zapisana i među zaključcima istrage koju je vodilo posebno formirano povjerenstvo za 9/11. Zaključeno je tada da je u nacionalnom interesu Amerike da se ubuduće izbjegavaju kašnjenja u tranziciji između predsjedničkih administracija. Joe Biden upozorio je u ponedjeljak ovoga tjedna da bi puno više ljudi moglo umrijeti od koronavirusa ako predsjednik Trump ne pristane na to da se tijekom tranzicije timovi njihovih suradnika koordiniraju po pitanju strategije cijepljenja protiv COVID-19.

Ako moramo čekati do 20. siječnja da počnemo planirati cijepljenje, bit ćemo u zakašnjenju, rekao je Biden. Osim što ondje vodi svoj “sveti rat” protiv navodno lažiranih izbora, Trump na svom profilu na Twitteru vodi i svoju “pravedničku” bitku protiv svih onih koji su mu prije izbora ukrali, tj. uskratili vijest o uspješnosti cjepiva koje se razvija protiv COVID-19. Trump tvrdi da ta vijest namjerno nije objavljena prije izbora, nego netom po završetku izbora, kako bi se odmoglo njemu, koji je odavno tvrdio da će cjepivo stići brzo i da će biti vrlo učinkovito.

Najneobičniji predsjednik u povijesti Amerike služi se Twitterom i za dijeljenje otkaza. Ovoga tjedna najurio je direktora Agencije za kibernetičku i infrastrukturnu sigurnost, koji se nije slagao s optužbama o izbornoj prijevari, jer ni on ni njegova agencija jednostavno nisu našli indicije za takve optužbe. Prije toga, također nakon gubitka izbora, najurio je ministra obrane Marka Espera, koji nije podržavao Trumpovu ideju o povlačenju američkih vojnika iz Afganistana i Iraka. Novi v.d. ministra obrane podržao ga je i Trump je najavio povlačenje, premda nije još jasno hoće li se to zaista stići provesti do Bidenove inauguracije.

A u Bruxellesu, gdje je sjedište NATO-a, već kolaju neslužbena nagađanja da bi Biden odmah u prvim tjednima nakon preuzimanja dužnosti mogao doći u sjedišta NATO-a i Europske unije. Ako uvjeti globalne pandemije to dopuste, naravno. Bilo bi to izvedeno kao gesta obnove i jačanja transatlantskog savezništva.

VIDEO: Trump i Melania napali medije: “Kako je moguće da jadni mediji proglase tko je pobjednik?”