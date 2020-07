Nikad teži pregovori u EU, a ishod mora biti pozitivan

Europska unija nikad nije iskusila teže pregovore o nekom proračunu od ovih, koji su jučer ušli u treći dan iznimno naelektriziranog političkog pregovaranja na sastanku Europskog vijeća, summitu lidera EU u Bruxellesu. Gdje je zapelo i zašto tako teško ide?

Ide teško jer su i u normalnim okolnostima pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru, kako se naziva sedmogodišnji proračun Unije, osjetljivi i spori.

Riječ je o novcu, pa je pregovaranje uvijek teško samo po sebi, pogotovo ako novac kola iz jednih suverenih država u druge jednako suverene, s jednakim pravom glasa; ali EU je zajednica suverenih država koja je dosta uspješna u postizanju kompromisa, pa se uvijek dođe do nekog rješenja. I u normalnim okolnostima, dakle, ovo je tema koja zahtijeva višednevni summit s određenom dozom drame.

Ali ovaj put ne pregovara se samo o VFO-u, nego i o potpuno novom, svježe smišljenom, 750 milijardi eura vrijednom fondu za oporavak od koronakrize, nazvanom “EU iduće generacije”. Prvi put EU ide u masovno zaduživanje na zajedničkoj razini i u dijeljenje tog novca u obliku bespovratnih sredstava, što je povijesni iskorak. Tako da se tu drama udvostručuje.

Plus, to se sve događa usred globalne pandemije koronavirusa. Prekjučer je bio najgori dan po broju novooboljelih od COVID-19 u svijetu, objavio je WHO. Ta informacija trebala bi svakoga podsjetiti na to da lideri EU ne smiju dopustiti neuspjeh.

Ne smiju neuspjeh priuštiti sebi, svojim državama i građanima, ne smiju ga priuštiti Europskoj uniji, jer koronavirus je zaista izazvao i nastavlja izazivati krizu takvih razmjera da EU, ako želi opstati, mora reagirati na razmjeran način. I nizozemski premijer Rutte, i mađarski premijer Orban, i skupina štedljivih zemalja koja glumi da je škrtost vrlina, a profitira od jedinstvenog tržišta Unije više nego što si to želi priznati – svi moraju shvatiti da su ovo izvanredne okolnosti i da ne mogu blokirati povijesno važne odluke zbog relativno nevažnih detalja.