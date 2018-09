Nije prvi put da netko uzvikuje ‘IDS, mafijo’ kao sada radnici Uljanika

Subota 25. kolovoza

Proturječje HDZ-a – stranka jača, a šef slabi

Premijeru Plenkoviću pada popularnost, ima potporu samo 8 posto ispitanika u anketama, a na ljestvici najnegativnijih političara uvjerljivo je prvi, drugog Bernardića kao negativac nadvisuje 4,5 puta! Istih razloga zbog kojih je sve neprivlačniji biračima bit će i ubuduće, život se ljudi u Hrvatskoj pogoršava, iseljavanje, koje je inače u njegovu mandatu doseglo rekorde, sve je veće. Ali on je jednako optimističan, jednako samohvalisav i jednako alergičan na kritike.

Sve češće ga napadaju zbog bahatosti, kojoj je podrijetlo u njegovu uvjerenju da je dovoljno što je zgodan, ljeporječiv, pametan, Europejac, uljuđen pa da Hrvatska njime bude zadovoljna. Isprva je ta fasada imala učinka, no kako se s vremenom sve više vidjelo da su iza nje razvaline, potpora mu je kopnjela. Ipak, HDZ je u anketama još neusporedivo najjači pa će se nastaviti proturječje – jaka stranka imat će sve slabijeg predsjednika. Jedino bi logično bilo da HDZ traži novog lidera, ali to se neće dogoditi jer je iz vremena i Tuđmana i Sanadera naslijeđen kult vođe koji je jedini važan, stranka je nevažna. S tom razlikom što je Tuđmanov kult stvoren zbog njegovih vladarskih vrlina i djelotvornosti koje su izazivale strahopoštovanje. U Sanadera i Plenkovića otpao je drugi dio riječi, ostao je samo strah.

Nedjelja 26. kolovoza

EU bi bio mrtav hladan da se u Hrvatskoj gladuje

Kad se Uljanik našao pred slomom, predsjednik uprave brodogradilišta Gianni Rossanda dovršio je luksuznu vilu s bazenom u elitnom dijelu Pule koju iznajmljuje za 5000 eura na tjedan. Ali nije to u Hrvatskoj neuobičajeno, dok je kuća gorjela, iz nje su zlato uzimali i u drugim slučajevima. Pa i u slučaju posrnulog Agrokora u kojem su članovi uprave imali enormna primanja dok su “spašavali” radna mjesta i plaće djelatnika od 2500 kuna. A savjetnici uprave su tu sirotinju jednako temeljito operušali – uzeli su 500 milijuna kuna. S najviše ogorčenja svojedobno su napadani ratni profiteri, no takvih ratnih profitera imamo i u mirnodopskim uvjetima.

Jer isto je pljačkati zemlju dok je rat ruši i osiromašuje i pljačkati stradale tvrtke u kojima uvijek najgore prolaze radnici. A ogledan primjer profitiranja u siromaštvu jesu političari, njihove plaće, povlastice i imovinske kartice posve su u neskladu s oskudicom u kojoj žive građani, potlačeni i obespravljeni. U razvijenim zemljama EU teži se blagostanju svih građana, ali ista ta Europska unija ostala bi mrtva hladna kad bi se u Hrvatskoj masovno umiralo od gladi zbog nebrige, nesposobnosti i grabežljivosti njezinih elita. Bruxellesu je, na primjer, puno važnije da su te elite izglasovale Istanbulsku konvenciju.

Ponedjeljak 27. kolovoza

Odlaze li u svećenike ljudi sumnjivih sklonosti?

U posljednje se vrijeme stječe dojam da papa Franjo govori samo o pedofiliji među svećenstvom. Tako nastavlja udvaranje svjetskoj javnosti koja prešućuje druge jednako teške i mnogo teže grijehe (na primjer, pedofiliju među svećenstvom drugih vjera). Ali se zaobilazi činjenica da je sama crkvena hijerarhija s njim na čelu kriva za te grozne zločine. Ima li Crkva selekciju, provjere, promatrače, tajne informacije, svoje psihologe...? Kako netko uopće može postati svećenik, a nastran je, kako netko može napredovati do biskupa, a nastran je...?

Iz više hrvatskih regija čuo sam ljude kako se žale da iz njihovih sela ili sredina u svećenike idu učenici iz najsumnjivijih obitelji, a i sami su sumnjivih sklonosti i ponašanja. Je li kriza svećeničkog kadra zeleno svjetlo za loše, pa i najgore? Nije li licemjerje u Crkvi ohrabrenje za one koji u njoj ne traže potvrdu svoje vjere i spremnosti da budu Božji službenici, nego utočište za svoje zle nagone? Papa se može do iznemoglosti ispričavati za grijehe svećenstva, no ispričati se i na tome dobivati jeftina priznanja vrlo je lako, mnogo je teže samu Crkvu učiniti najstrožim čuvarom moralnosti.

Utorak 28. kolovoza

Amerika prikriva svoja zla upirući prstom u druge

Neki portali pišu kakve je optužbe protiv naše zemlje, razgovarajući sa Žarkom Puhovskim i Hrvojem Klasićem, iznio “Foreign Policy”. Te su “simpatizeri nacista pozvani da se priključe zabavi” na dočeku nogometaša u Zagrebu te, za razliku od ustaša, nacisti i fašisti koji su pobjegli u Južnu Ameriku “nikada nisu razmišljali o povratku u svoju zemlju podrijetla, a kamoli da budu na nekoj dužnosti”, te je “Franjo Tuđman htio “zadovoljiti ukuse svoje baze simpatizera ustaša”, te je “situacija u 1990-ima oponašala, barem površno, borbu između fašista i komunista u Jugoslaviji tijekom Drugog svjetskog rata”, te se u Hrvatskoj Srbi “smatraju najvećim problemom”, itd.

Ukratko, ustaše su preplavili Hrvatsku premda se nigdje ne vide osim što ih zazivaju incidentni tipovi koji su obično nečiji provokatori. Ali se i te kako vidi kako u zemlji u kojoj su Puhovski i Klasić našli priliku za denuncijacije i apsolutno i relativno ima najviše organiziranih nacističkih skupina, kako su Amerikanci skupa s Britancima poubijali milijun Iračana u potpuno nelegalnoj okupaciji, kako u zatvorima drže ljude bez suđenja, i tako dalje. Upiranjem prstom u zla drugih Amerika prikriva i iskupljuje svoja neusporedivo veća, a nije im od viška kad im u tome pomažu Puhovski, Klasić i slični.

Srijeda 29. kolovoza

Ne samo da nas je manje, nego i sve kraće živimo

Već odavno poznatom crnom podatku da je lani srušen rekord iz 2015. godine te je bilo 17.614 više umrlih nego rođenih, dodan je još jedan – drugi put u posljednje tri godine u Hrvatskoj je pao očekivani životni vijek. Očekivano trajanje života za dječake rođene 2017. iznosi 74,9 godina, što je 1,2 mjeseca kraće nego za dječake rođene 2016., a za djevojčice 80,9 godina, odnosno 4,8 mjeseci kraće nego za rođene godinu dana prije. Do 2015. u Hrvatskoj je pad životnog vijeka zabilježen posljednji put u vrijeme rata, 1992., od tada je neprekidno rastao. Dakle, ne samo da nas je sve manje nego nam se i smanjuje dužina života, što se događa samo u izvanrednim stanjima poput rata ili katastrofa!

Prema godišnjem gubitku stanovništva može se izračunati da za dva stoljeća Hrvata neće biti, pa ćemo kao narod živjeti još onoliko koliko bi jedan za drugim živjela dva stogodišnjaka. Ali će biti sve rjeđi ne samo stogodišnjaci nego i 75-godišnjaci. Neki vrlo ozbiljni i dramatični razlozi ubijaju u Hrvatima i volju za stvaranje novih života i skraćuju postojeće. Više sam nego siguran da je tome tako i zato što su posljednjih desetljeća vlasništvo nad Hrvatskom uz pomoć sluganskih vlasti sve više preuzimali stranci te je tako Lijepa naša bila sve manje hrvatski, a sve više bruxelleski projekt.

Četvrtak 30. kolovoza

Što je fašizam danas? Politička čistoća Istre?

Mediji se danomice pitaju – može li kriza u Uljaniku ugroziti “svemogući IDS”? To se neće dogoditi jer će IDS ostati odlučan u svom antifašizmu. Posljednjih je godina u brizi te stranke za regiju bila mnogo naglašenija odlučnost u čuvanju političke čistoće Istre, kao što je zabrana Thompsonovih koncerata u Areni, nego gospodarsko stanje i život građana. Antifašizam i antithompsonizam – to su IDS-ove konstante premda te teme nemaju baš nikakvu važnost za standard i radnu sudbinu ljudi. Možda se žestoka kritičnost Damira Kajina prema IDS-u može pripisati osobnim obračunima s njegovim vodstvom, no jako je sličan njegovu ogorčenju prema IDS-u bio bijes radnika Uljanika prema najjačoj istarskoj stranci.

Na Facebooku je Kajin predsjednika IDS-a, velikog antifašista, upitao: “Miletiću, što je fašizam danas?” te nastavio: “... Danas je to kada netko poput tebe, tj. IDS-a, kontrolira medije..., kada pojedinci koji su bez ičega ušli u politiku... nakon dva mandata bivaju teži za 2-3 milijuna eura... Fašizam je nepotizam koji razara Istru... Fašizam je kada djelatnici policije dilaju drogu i ništa ne poduzimaju da se spriječi dilanje droge pa nam se događa da na 100 m od policijske stanice u Puli niču narkohosteli.” Nije, dakle, prvi put da netko uzvikuje “IDS, mafijo”, što ovih dana čine radnici Uljanika.

Petak 31. kolovoza

Kako se ‘milijarder’ Marić spotaknuo o tri kune

”Milijarder” Zdravko Marić, koji često ističe porast BDP-a, poboljšano punjenje proračuna, proračunski suficit ili smanjenje javnog duga u milijardskim iznosima spotaknuo se o – tri kune. Toliko Poreznoj upravi, pišu mediji, duguje jedna Splićanka kojoj prijete – ovrhom! U istom dopisu obaviještena je da je preplatila porez te da će joj biti vraćeno 26 kuna, ali i da duguje još tri kune. Niti su joj dug odbili od vraćene svote niti su joj poslali uplatnicu ili broj računa, nego mora put pod noge i u Poreznu upravu! I tamo Zdravku Mariću, odnosno njegovu ministarstvu uplatiti tri kune kako bi se mogli zaokružiti milijardski porasti ili smanjenja BDP-a, proračunskog suficita, javnog duga...