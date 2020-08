Nije nam više virus problem, mi smo postali najveći problem

Prošla je Velika Gospa. Zbog epidemije bila je u drukčijem ozračju, uz epidemiološke mjere. No mnogi ih se nisu držali. Bilo je rečeno da neće biti procesija, a bilo ih je na sve strane. Svaka čast iznimkama, ali da se ne varamo i ne lažemo, treba reći da su mnogi opet pali na testu vlastite odgovornosti! Svi mi trebali bismo biti svjesni situacije i biti odgovorni, kako prema sebi tako i prema drugima! Ali na Veliku Gospu opet se pokazalo kako su mnogi papskiji od pape, uključujući i dio neodgovornog klera! Pogledajte samo neku fotografiju iz Vatikana, i što je shvaćanje situacije, a pogledajte neke od fotografija iz naših svetišta gdje su se ljudi čak nagruvali i u crkvu, mahom bez ikakve zaštite! Doista nam je još i dobro kakvi smo! Virus nam više nije najveći problem! Mi smo sami sebi postali najveći problem!

Najveći problem postao je naš komoditet, a to se pokazalo i u ovoj pandemiji. Koliko borbe da ga se sačuva! Usplahirili smo se kao da će ovo trajati vječno. Ima ljudi koji nemaju sposobnost prilagodbe na trenutačnu situaciju. S takvima je suživot mučeništvo. S nekima koji su i bez pandemije jako podložni strahovima i teorijama zavjere, jako je lako manipulirati s pomoću nametanja straha, da će u crkvama, primjerice, zabraniti ispovijedanje vjere, pa slobodno kretanje, a onda je tu još i 5G mreža, mikročipiranje... Jedan duhovnik lijepo mi reče: „Ne treba se zavaravati, nama su i bez koronavirusa često slobode ograničene, svi imamo nekoga koga moramo slušati, imamo zakone kojima se valja podvrgavati. Tako je to u ovozemnome životu. No tko mene može rastaviti od Isusa, tko mi može ukrasti vjeru? Nitko, pa ni maska na nosu, ni mikročip u tijelu ni 5G mreža, ni koronaaplikacija, ni stožer. Sve je to određeno i ima svrhu da prati tijelo, no duša se u svojoj slobodi priklanja ili dobru ili zlu. Tako ju je sazdao Bog. Kršćanin se nema čega bojati!“

Ove stvari možete tumačiti mnogim ljudima, ali rezultat je isti kao da govorite čovjeku koji je gluh. Imate li i najsjajnije argumente, neće poslušati. Oholost je među sedam glavnih grijeha. Oholica misli da sve zna, pa kao takav ne želi nikoga ni čuti. Tko kome brani da moli, da se kod kuće koristi iz pobožnih razloga svetom vodom? Tko kome brani da bude osoba koja unosi mir? Nitko nam ne brani ni da budemo srdačni jedni s drugima. Ali mnogo je lakše prigovarati, mnogo je lakše pružiti onako ofrlje svima oko sebe ruku na onaj poziv “pružite mir jedni drugima”, nego doista biti osoba koja unosi mir u ovaj svijet. Ima stvari koje su kod nekih ljudi jako kontradiktorne. Na sva zvona kritiziraju 5G mrežu, mobitele, aplikacije i općenito suvremene načine komunikacije i modernu tehnologiju, ali svim se tim blagodatima uredno koriste. Kad bih osobno vjerovao da su mobiteli ili društvene mreže toliko zlo, prvi ih ne bih upotrebljavao.

Epidemiolozi padaju s nogu i suočavaju se s nemogućim situacijama. Ljudi jako lažu i ne žele kazati epidemiolozima istinu o tome gdje su bili, samo da ne bi trebali biti 14 dana u samoizolaciji. Totalna neodgovornost prema drugima! Opet dolazimo na isto. Komoditet! Ne želimo se odreći ni mrve svojih navika! To što netko glumi vjernika, bome ne znači i da je doista vjernik. Recimo, svećenici i časne sestre u ovih nekoliko mjeseci epidemije doživjeli su mnogo jako loših iskustava s vjernicima. Ne žele nositi maske za vrijeme mise. Ne žele se pričestiti na ruku. Proklinju biskupe, svećenike usred crkve. To nije vjera! To je fanatizam, isključivost koja ima i dijagnozu.

Iz svega ovoga može se zaključiti da je Vlada propustila jednu važnu stvar učiniti u ovoj situaciji, a to je zdravstveno prosvjećivanje naroda. To je najveća pogreška. Ljudi se čude tome što trebaju nositi maske kad one nositelja ne štite sto posto od korone?! Kako to da je virus izoliran na smrznutoj hrani? Kako to da je netko pozitivan, a nema simptoma? Kako to da neki umiru, a neki ne? Kako to da se biologija virusa (klinička slika) mijenja s vremenom, i mnoga slična pitanja. Za sve to postoje znanstveni odgovori na kojima rade tisuće istraživača u institutima diljem svijeta i od početka godine do danas već se jako mnogo zna o virusu! Neznanje pak stvara nepovjerenje i neosviještenost! Ono je kao hipnoza, stvara osjećaj prevare! I otuda tolika odbojnost prema maskama i znanosti.

