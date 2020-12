Nije grijeh uplatiti novac za blagoslov na račun župe

Nije prošlo ni tjedan dana od javnog silovanja crkvenog prostora, a već je uslijedilo novo. Ovoga puta meta bio je svećenik Riječke nadbiskupije, na kojemu su se internetske horde izredale nakon što je u javnost izašla informacija o blagoslovu obitelji i doma u uvjetima pandemije, a koja je interpretirana kako se kome svidjelo. Uglavnom pogrešno, naravno. Budući da je tradicionalni blagoslov obitelji zbog korone doveden u pitanje, dotični je župnik svojim vjernicima uputio pismo s uputama kako da, ne bude li ih mogao pohoditi, bez njegove nazočnosti blagoslove svoj dom. Ali i broj računa na koji mogu uplatiti svoj novčani dar koji se također tradicionalno prikuplja tijekom toga blagoslova.

Nekome se to, doista, na prvi pogled može učiniti čudno. Osobito ako se povede za naslovima internetskih portala tipa “stan blagoslovite sami, a novac župi uplatite internetom”. No kako bi se razumjelo o čemu se radi, potrebno je prije svega znati da je to informiranje koje je između župnika i njemu povjerenih vjernika. To nije informacija za najširu javnost, internetske portale ili televizijske dnevnike. Točnije, to su vrlo praktične upute za ponašanje u ovo jako neobično vrijeme. I nema ništa loše u tome što će župljani neke župe, ako se pandemijske prilike pogoršaju (a pogoršavaju se), svoj dar župi uplatiti na račun, a ne predati u kuverti kao što su to dosad činili svake godine. A da bi to učinili, moraju znati broj bankovnog računa, zar ne? Pa im ga je župnik, uz ostale upute, poslao u svome pismu.

Ta informacija o uplati, dakako, ne obvezuje nikoga od župljana, kao što nije bio obvezujući ni tradicionalni način darivanja prije pandemije, no malo će koja obitelj koja prima blagoslov preskočiti darivanje svojega svećenika. Tako i oni najpotrebitiji, no tada se događa obrnuti slijed, pa župnik dobivenim novcem daruje tu obitelj. Nisu rijetki takvi slučajevi.

O blagoslovu doma i obitelji u ovim specifičnim uvjetima više-manje odluku su donijeli svi nadbiskupi i biskupi u svojim biskupijama. I posegnuli su za različitim rješenjima. Odluka nije donesena jedinstveno za cijelu Katoličku crkvu u Hrvatskoj. Tako, primjerice, Zagrebačka nadbiskupija preporučuje da se ne treba držati dosadašnjih termina, nego se “pohod može obaviti u duljem razdoblju i tijekom prvih mjeseci nadolazeće godine”. U Dubrovačkoj biskupiji vele kako “svećenici neće ići u uobičajeni blagoslov obitelji kako su išli ranijih godina, nego će posjetiti samo one obitelji koje izričito zatraže blagoslov”. Detaljne upute objavila je i Požeška biskupija: sa svećenikom neće ići veći broj ministranata nego samo jedan odrasli pratitelj, izbjegavat će se bliski kontakti s ukućanima, slavlje će se održati na ulaznom dijelu kuće, članovi kućanstva ljubit će vlastito raspelo, svećenik će imati svoje škropilo s blagoslovljenom vodom koju će čuvati čistom i izbjegavati škropljenje po nazočnima…

A u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, primjerice, razmišlja se o tri modela, gdje se odmah veli da onaj prvi tradicionalni blagoslov zacijelo neće biti moguć, pa bi se primijenio drugi, kojim bi se napravio raspored “po određenom ključu, primjerice po kvartovima, ulicama ili ulazima, gdje bi vjernici u manjim skupinama dolazili na svetu misu, svećenik bi blagoslovio vodu kojom bi poslije obitelji blagoslovile svoje domove”. Kao treći model predviđena je “preklopnica” s obredom blagoslova obitelji koji bi zajednički slavili članovi obitelji bez nazočnosti svećenika. Dakle, ono o čemu je svoje župljane izvijestio riječki župnik i što nije nikakva novost po pitanju blagoslova u koroni, jer su za prvoga vala, sjetit ćete se, uskrsne košarice također blagoslivljali sami vjernici u svojim domovima.

I to je cijela istina o blagoslovu obitelji u pandemiji, a ne ona koja je prezentirana hajkom na riječkog župnika. A koju su, zacijelo, vodili oni koji niti primaju blagoslov doma niti su ikada dali lipe za župu u kojoj žive. Odnosno, sigurno zagovaraju ideju da se Crkva skine s proračuna i sama se financira. Kako? Pa eto tako da župljani svome župniku internetom uplate novac u župnu blagajnu u vrijeme korone. Barem dok pandemija ne mine.