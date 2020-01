Nema isprike ne ode li se na pregled koji možda spasi život

Država je pokrenula, struka odradila i Hrvatska dobila novi preventivni program, rano ćemo moći otkriti rak pluća. Sada je na narodu da odluči pobrinuti se za svoje zdravlje, jer svaki pojedinac kojemu će obiteljski liječnik reći da bi trebao na CT pluća, morao bi to i učiniti.

Prema svemu što se ovih dana govori, riječ je o programu koji će pacijente poštedjeti šetanja od nemila do nedraga i na njemu je samo da ode na zakazani termin na pretragu koja je gotova u tren oka, koja ne boli i koja ga ništa ne košta. Rezultat kojemu se struka nada jest 600 žrtava raka pluća manje godišnje! Hrvatski prosjek je tri tisuće umrlih od te bolesti svake godine. Svaki taj spašeni život vrijedi svake kune, truda i znanja uloženih u ovaj program.

Premda je ovih dana konfuziju prouzročila nespretna komunikacija da je program dostupan odmah i svima, pacijenti se na to ne smiju “uhvatiti”. Obiteljski su liječnici reagirali priopćenjem na pitanja pacijenata koji su htjeli na preventivni CT, a da bi cijela priča zaživjela, informatika treba biti instalirana u sljedećem razdoblju. No, iz te zbrke koja je nastala treba izdvojiti dobru vijest, a to je da su ljudi to čuli i odlučili odmah otići pregledati svoja pluća.

Stoga, naglasimo, program jest gotov i bit će za nekoliko mjeseci dostupan svima koji su kandidati za njega u cijeloj zemlji. A kandidati su prvenstveno pušači kod kojih je rizik za rak pluća puno veći nego kod nepušača, a tko mora na taj CT, reći će mu obiteljski liječnik. Reći će i kada i gdje ima termin snimanja te ga obavijestiti kada dođe nalaz i što treba dalje činiti. Dakle, nema isprike ako se ne ode. I možda si tako, da kažemo, spasimo glavu. Jasno je da ne mogu deseci tisuća ljudi koji će biti upućeni, biti pregledani u danu, tjednu ili mjesecu. To nije moguće ni za jednu pretragu takvog opsega i kada god termin bio, najvažnije je na njega otići.

Hoće li se sutra i tomu doskočiti, tko zna. Znanost već ima rješenje kako praktički automatizirati cijelu stvar, a hrvatski liječnici su u taj vlak odmah uskočili. Na Jordanovcu uče i testiraju softver koji bi sutra za tu pretragu mogao, da tako kažemo, zamijeniti radiologa. Naravno da stroj nikad neće imati prioritet i uvijek će liječnikova biti zadnja, no ubrzanje očitavanja nalaza znači i bržu dijagnozu i brži početak liječenja.