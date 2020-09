Neki među nama još gaje mentalitet balkanske krčme

Dobro došao u klub, sjedi, udobno se smjesti. Prevarenih ima svud, zar to nisu dobre vijesti? Mene ti, a tebe ja, ama svima to se desi. Dobro došao u klub: oko za oko, zub za zub... Ne znamo je li se u slavonskom klubu u Slovenskoj 9 puštala Severina, no ovaj bi njezin refren mogao biti neslužbena himna društvanca koje se tamo okupljalo, ali i svih hohštaplera koji sumnjive poslove dogovaraju u zamračenim krčmama, kletima, vikendicama, konobama...

Nevjerojatno je u koliko se hrvatskih afera njihovi dijelovi odigravaju u ugostiteljskim objektima, otvorenim ili prikrivenim, zakamufliranim.Tu se sastaju predsjednici i šefovi strateških kompanija, ministri pravosuđa i svjedoci u velikim sudskim slučajevima. To je viša razina, a koliko li se samo sumnjivih poslova dogovaralo na nižima. Koliko je javno-privatnih dealova utanačeno uz odojak, janjetinu i butelje plavca, naravno na račun poreznih obveznika?

Recentni primjer kluba u Slovenskoj 9 pokazao je koliko je teško, kad se čovjek jednom popne na vrh, promijeniti neke navike stečene tijekom uspona po društvenoj ljestvici. Zaboravi se da, kad postaneš državni tajnik, ministar, pa i predsjednik, moraš izbjegavati mjesta koja bi te mogla dovesti u situaciju da se moraš opravdavati što si tamo radio i s kime si se družio, iza zaključanih vrata i bez mobitela koji se moraju ostavljati na ulazu, kao da je riječ o društvu svingera koji žele zaštititi intimu. Neki još u balkanskoj krčmi čekaju da se ugase svjetla i da netko vikne: Fajrunt!

Neki nezasitni među nama još gaje (goje) mentalitet te balkanske krčme. Miroslav Krleža rekao je da na terasi Oleander zagrebačkog hotela Esplanade završava Balkan, a počinje civilizacija. Hrvatska nova krema, „nouveau riche“, ne voli takve otvorene lokacije. Više voli nejavna mjesta, zasebne prostorije u restoranima i klubovima. Oni su još daleko od toga da se umjesto u opskurnim klubovima dogovaraju na nekim uzvišenijim mjestima. Ne mislimo pritom na operni festival u Veroni, nego na prostorije poput javnih, službenih protokolarnih prostorija i vijećnica. Jest da u njima na stolovima nema odojaka i pršuta, ali nije valjda sve u prežderavanju i nezasitnim apetitima.

VIDEO: Uhićen šef Janafa, DORH za kriminal sumnjiči više ljudi