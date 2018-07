Neka mali David Vida podigne pehar svjetskog prvaka

Samo zbog bosonogog sprinta malog Davida Vide na travnjaku moskovskog stadiona vrijedilo je ući u finale. Za mene je ova dječja razigranost bila i stvarno veliko finale Svjetskog prvenstva, povratak smislu da tratina između tribina i treba služiti igri. I ničemu više. David je svoje Svjetsko prvenstvo već osvojio osvojivši svijet dječjim osmijehom i sitnim stopalima kojima nijedna obrana, nijedan emocionalni catenaccio ne može odoljeti.

Sve one patetične fraze, tendenciozno borbeni naslovi i nacionalna pastorala koja se razlijeva sa stranica, ekrana i sa slika, udruženi pothvat koji od običnog homo ludensa želi napraviti mitskog junaka i glavnog lika sudbonosne epopeje, plavokosi dječak sveo je na korak preko travnjaka i preko zastave; nevino, neopterećeno, razigrano i veselo. Ono što će uslijediti sutra, u službenom finalu, zato mi je tek matematički, statistički zaključak jer dileme više nemam; neka mali David podigne pehar svjetskog prvaka.

Zato što nas je sve vratio u neke naše igre iz djetinjstva, u vrijeme kad smo sa svojim tatama stajali, doduše ne na terenu i ne pred finalom Svjetskog prvenstva, nego na tribinama, ali i tada ushićeni od povlastice da smo na igralištu i da rezultat može biti isključivo posljedica igre. Kada smo čvrsto vjerovali da najbolji moraju pobijediti i da nas fair play čeka i u životu. Tehnološki je hendikep mojih sjećanja u tome da ne postoji trajni zapis utakmica koje sam odgledao sa svojim starim, osim onih najintimnijih, na mojem “hard disku” najvrednijih uspomena, pa si ih od vremena do vremena “odvrtim” i budem ponovno nekako... sretan. Davida Vidu snimio je cijeli svijet najviše zato što je to bio neodoljiv prizor, a možda i zato da samog sebe podsjeti što bi nogomet opet mogao biti. Proći će godine, zaokružit će se odrastanje, životi će donijeti otrežnjenja, i David će možda jurišati u kopačkama poput oca Domagoja, no ostat će snimka plavokosog dječaka kako bosonog osvaja teren posve uvjeren da u toj utakmici on ne može izgubiti.