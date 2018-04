Ne rodna nego rođačka ideologija doći će nam glave

Dnevno bar pola radnog vremena potrošim na zbrinjavanje, volio bih da sam ih puno više uhljebio... otvorio je dušu svojedobno šibensko-kninski župan Goran Pauk u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. Bilo je to u listopadu 2017. no malo se toga odonda promijenilo. Goran Pauk i danas je župan, čak smo ga neki dan poslali u Strasbourg da predvodi hrvatsku delegaciju na nekom kongresu Vijeća Europe. Ukratko, niti je crklo selo niti je crk’o običaj jer zadnjih dana stižu vijesti o stanovitom Željku Majcenu, direktoru gradske komunalne tvrtke Zaprešić d.o.o., no ključna dužnost koju obnaša ipak je ona rizničara lokalnog HDZ-a, koja mu je omogućila zbrinjavanje snahe i nećaka na respektabilne funkcije u javnom poduzeću. No, podosta tinte prolilo se i zbog zapošljavanja brata ministrice kulture Nine Obuljen na poziciju direktora agencije HAKOM ili pak brata ministra državne imovine Gorana Marića, imenovanog za člana uprave HŽ-ove tvrtke ili pak sina ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića u Nadzorni odbor komunalnog poduzeća u Ivanić Gradu.

Kako nam je globalno, tako nam i lokalno, ista je to politika koja polazi od glave pa se kapilarnim sustavom spušta prema najsitnijim stanicama stranačko-obiteljskog organizma. Evo čulo se kako su, upravo u mandatu premijera Plenkovića, na naglo avansirali njegovi najrođeniji poput šogora Ivana Maslaća, odnedavno drugog čovjeka Zračne Luke Dubrovnik kojeg je onamo instalirao novi šef, brat Dubravke Šuice. Čulo se tako i za Neru Miličić, premijerovu sestričnu, najkompetentniju za dužnost voditeljice Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj s plaćom od 3000 eura, a rimska božica Fortuna nasmiješila se iznenada i njezinu ocu, premijerovu ujaku Marku Raosu koji je u kasnoj jeseni života imenovan za člana Upravnog vijeća ustanove Park prirode Biokovo, dok se od svih kandidata za dužnost veleposlanika u Londonu najperspektivnijim pokazao upravo Igor Pokaz, u slobodno vrijeme premijerov kum. I ne, nije nezakonito ali nemoralno jest. I ako nije truo premijer, svakako jest sustav koji upravo on treba mijenjati. Jer neće ga iskorijeniti Nataša Novaković i njezino Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, već samo nulta tolerancija na rođačku ideologiju koja se u ovom društvu prešutno odobrava i na tom odobravanju buja,skupa s birokratskim čudovištem, izmišljenim da inflacijom lokalnih jedinica hrani partitokraciju i uhljebljivanje lojalne glasačke HDZ-ove baze. I nije to neka novost.

Nagledao se ovaj narod toga i u mandatu lijevih, kao i desnih vlada, no zbog toga neće izići na ulice. Njih 20-ak tisuća usred Zagreba prekinut će subotnju rutinu zbog postojeće ili nepostojeće rodne, no ne i zbog rođačke ideologije koja je premrežila ovo društvo poput kakve neizlječive bolesti koja će nas doći glave. Lako za nas zatrovane, no kako će u toj žabokrečini stasati zdrava djeca? Savjet bivše pravobraniteljice Ivane Milas Klarić “učite jezike i bježite glavom bez obzira” još uvijek se čini kao gorki, ali jedini lijek protiv političkog rođaštva.