Natječaji povećavaju korupciju, ali čiste ruke

Jesu li baš za sve potrebni natječaji? A ondje gdje su potrebni, zašto su toliko dugo otvoreni? Gradnja Pelješkog mosta trajat će, kako je pisao naš list, kraće nego gradnja pristupnih cesta jer još nisu objavljeni ni natječaji koji imaju svoje rokove... Drugim riječima, birokracija ima dulje rokove od građevinaca. Italija je po birokraciji vjerojatno najsporija država na svijetu, barem među razvijenima, jer je uvela toliko mjera kojima se želi izbjeći korupcija da je to – povećalo korupciju.

Gradnja kilometra pruge za brze vlakove u Italiji stoji 61 milijun eura, a u Španjolskoj 9,3 milijuna, u Francuskoj 10,2 milijuna eura. List Corriere della Sera objavio je da je za gradnju jednog mosta ili vijadukta na autocesti u Italiji potrebno 14 godina, a više od 50 posto vremena potroši se na natječaje, provjere, provjere provjera...

Budući da je vrijeme novac, kako bi se ono skratilo, novac se troši i za mito, što u konačnici poskupljuje gradnju objekta. Natječaji za velike radove svakako su potrebni, ali bi ih trebalo pojednostaviti.

Druga su tema nepotrebni natječaji. Talijanski liječnik Attilio Lotto, kardiokirurg u bolnici Alder Hey Children’s Hospital (Liverpool John Moores University), napisao je pismo listu Corriere della Sera u kojem kaže kako je iz Italije u posljednjih deset godina otišlo deset tisuća liječnika, a pobjegli su zbog klijentelizma. Objavljuju se, naime, razni natječaji za dobivanje od specijalizacije do posla kako bi sve bilo čisto, a zapravo je sve namješteno i postaje licemjerno.

Spomenuti talijanski kirurg zato predlaže da se ukinu natječaji i uvede zapošljavanje na poziv. Tada svako učilište ili odjel itd. preuzima na sebe odgovornost. Ako zaposlim neku nesposobnu osobu, to ide na štetu ugleda i osobe i ustanove. Natječajima svi peru ruke, nitko nije odgovoran. No, to će biti teško provesti jer bi to značilo smanjenje utjecaja politike. Iz Italije odlaze mladi upravo iz tog razloga, odnosno nepotrebne upletenosti politike u svaku odluku, a vjerojatno je to jedan od razloga za iseljavanja i iz Hrvatske.

Pogledajte video: Gradnja Pelješkog mosta