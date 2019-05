Za ovim sjajnim hrvatskim ilustratorom poludio je cijeli dizajnerski svijet

Filip Peraić je ilustrator i dizajner koji je radio za IBM, Nike, Adidas, Sony, Forbes, Wired, Air Jordan, Columbia Records...

Listam dalje...

Iz portofolija u dizajnerskim krugovima svjetski poznatog 30-godišnjeg Zadranina gleda me Queencoln, portret-hibrid, kolaž Abrahama Lincolna i kraljice Elizabete Druge.

Foto: Filip Peraić

S plakata za koncert u Radio City Music Hallu iz prošle godine gleda dobitnik Grammyja Leon Bridges portretiran razlomljenim staklom, tu su portreti i s japanskog izdanja Forbesa, pa Forbesovih 400 najbogatijih, De Niro kojeg je portretirao za naslovnicu Open Skiesa…, a onda i James Harden, košarkaš-brada, kojeg je dosad samoinicijativno portretirao 34 puta i radi kojeg je i stekao svjetsku popularnost...

Dite zadarsko, odnosno košarkaško. Inspiraciju u želji da bude drukčiji u svom umjetničkom izričaju, prije svega u portretiranju, našao je, naravno, u košarkašu, i to vrhunskom strijelcu Houston Rocketsa. I pazite sad, za Večernji list pristao je i fotkati se uz more u “nekontroliranim uvjetima”, i pričati o privatnom životu i o svemu drugom, ali o košarci u gradu koji se diči sloganom “Bog je stvorio čovika, a Zadar košarku” – ipak ne. I razumijem ga, kao i svaki košarkaški zaljubljenik u klub koji je danas daleko od svojih slavnih dana i o kojem se po pitanju današnjih uspjeha nema što pričati, Filip Peraić nam je samo rekao kako je do juniorskih dana igrao, da voli NBA te da je Harden model i zbog vrhunske izvedbe i zbog nevjerojatno zanimljivog profila...

Dijeljenja na Twitteru

“Uložio sam stotine sati godinama crtajući čudne portrete Jamesa Hardena…”, napisao je u ožujku na Twitteru Peraić i objavio 26 tih portreta i uz njih postove, a onda je počelo dijeljenje. Bio je to viralni hit uspješniji i od onog iz 2014. godine kada je Peraić prvi put svijetu pokazao Hardenove profile, javio se CNN, Peraić je dobio i ogroman prostor u New York Timesu, javili su se i Hardenovi menadžeri...

- Ljudi su na Twitteru jednostavno mogli ući u tu priču, vidjeti post ispod svakog od 26 portreta. Taj tvit postao je jedan od najaktualnijih tih dana. Podijelio ga je i sam Harden - kaže nam Filip Peraić i odmah objašnjava zašto Harden. Ne, nije Harden Peraićev idol, već model, okvir kroz koji Peraić izražava svoju umjetnost, zanimljiv lik za nevjerojatno maštovite i svjetski prepoznate ilustracije...

– Dobro, rođeni smo iste godine i igrali smo obojica na poziciji beka – kaže smijući se Peraić, a mi dodajemo i da su obojica umjetnici. Harden pod koševima, Peraić u portretu.

– Volim ljude crtati iz profila, a njegova brada idealna je inspiracija za grafička rješenja. James Harden Illustrated Project započeo sam još 2013. godine kada sam magistrirao na studiju dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i htio sam se potpuno fokusirati na karijeru u ilustraciji. Imao sam i tada ozbiljne projekte, suradnju s IBM-om, Fly Emiratesom, Forbesom i drugima, ali htio sam umjetničkim direktorima, ljudima koji bi me mogli zaposliti, pokazati da znam raditi na različite načine – kaže Filip i nastavlja:

– Htio sam razviti drukčiji stil, ideja projekta je da stvorim što veću moguću kolekciju različitih portreta i to traje već šest godina. Odabrao sam Hardena jer mi je on bio najzanimljiviji zbog svoga profila i svoje brade, ali i zbog toga što sam bio njegov košarkaški fan, cilj mi je bio da svaki portret bude napravljen drukčije. Projekt je kreativna vježba, izazov da vidim koliko je rješenja moguće naći unutar ograničenja koja sam si postavio – objašnjava nam 30-godišnji Zadranin koji je odmah nakon prvih Hardenovih portreta otkupio i internetsku domenu Jameshardenillustrated.com.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

– Već nakon prvih desetak portreta projekt je prvi put postao viralan na Redditu, i to do te mjere da je priča objavljena na naslovnici USA Todaya – ističe Filip Peraić i dodaje da je odmah znao da će to izazvati pažnju, ali ipak nije očekivao toliku. Uslijedili su pozivi američkih televizija, pa francuskih, dobio je cijelu stranicu u Forbesu. Sve se tako brzo događalo do 2015. Prvo je bilo 11 portreta, eksperimenata s njegovim portretom. Primjerice, James Harden kao grčki filozof, pa potom kao Hardenija odnosno izmišljena zemlja u kojoj sam skrio primjerice Komižu i otok Biševo. Tu je i anatomska ilustracija s mišićem Hardenalis Beardoid...

– Poanta je da ti portreti nemaju neke zajedničke karakteristike, već da ja pokušavam kroz različito portretiranje pomicati granice svoje kreativnosti – ističe Peraić. Mnogi koji su se upoznali s njegovim radom, iznenadili su se koliko je ozbiljno pristupao tome. Uz talent, u tome je zapravo njegov uspjeh.

– U ožujku ove godine napravio sam 26 različitih portreta ispod posta pa je to buknulo, a tvit je postao globalni s oko 3000 retvitova i 7500 lajkova. Tvitao ga je i Harden, javio se CNN... Prošle godine su me iz Columbia Recordsa menadžeri Leona Bridgesa tražili da napravim veliku kampanju za njega inspiriranu projektom Harden. Često mi se klijenti jave sa željom da radim za njih slične stvari kao u projektu Harden. Postoje novi projekti, ali radi ugovora ne smijem još o njima detaljnije govoriti. Klijenti su većinom iz inozemstva i dosad mi je najbolja suradnja bila s Amerikancima i Japancima, a iako su kod nas projekti manji, često su mnogo stresniji. Stoga mi i nije problem to što nisam baš prepoznatljiv u Hrvatskoj. Čast iznimkama kod nas, ali dosad mi je većinom bilo lakše raditi sa stranim klijentima. Vjerujem da su u budućnosti velike stvari tek ispred mene – rekao nam je Filip Peraić.

Skiciranje olovkom

U njegovu radu temeljna je priča.

– Ljudi mi ispričaju svoju priču, a ja trebam naći vizualno rješenje. Nezaobilazan početak svakog rada je skiciranje olovkom, nakon čega najčešće slijedi digitalni nastavak procesa, ali su ponekad alati i fizički objekti, lomljeno staklo, ljudska kosa. Radio sam za Forbes i portrete ljudi s liste najbogatijih koristeći se u radu elementima na kojima su se ti milijarderi obogatili, primjerice Gatesa napravio sam kao od dijelova računala... Radio sam i portrete s maslinovim uljem... Art direktori su sve to prepoznali, a ideja imam napretek – kazao nam je Filip Peraić i naglasio da mu odgovara što ljudi u Zadru i Hrvatskoj za njega gotovo uopće ne znaju te da mu je naša zainteresiranost za njega zapravo priznanje. Uspješni ljudi u pravilu su uvijek skromni, a u to smo se uvjerili i u razgovoru s Filipom Peraićem. Ponešto nam je rekao i o počecima, obitelji, ali i o budućnosti...

– Oduvijek crtam, bio sam onaj tip iz razreda koji dobro crta, neki frendovi i danas čuvaju moje crteže pa se šale da će na tim portretima jednog dana dobro zaraditi. Oni se šale, a ja doista uživam u svome poslu. U mojoj obitelji nije bilo umjetnika, ali roditelji su mi kreativni, posebno tata koji je s rukama jako spretan. Brat Lovre mi je bio suradnik u projektu s Leonom Bridgesom, animirao je moje ilustracije, tako da je cijela kampanja za Columbia Records bila zadarski, obiteljski proizvod. Sa suprugom Mateom sam tijekom kampanje šetao New Yorkom i nagledali smo se mojih ilustracija na cijelom Manhattanu, što je lijep osjećaj. The New York Times mi je posvetio cijelu stranicu svog nedjeljnog izdanja, mislim da u Zadru i Hrvatskoj ljudi većinom nisu upućeni u moj rad s obzirom na to da većinom radim za inozemne klijente. Na CNN-u, koji me intervjuirao, bili su zainteresirani za cijelu moju priču i karijeru, za to kako netko iz male europske zemlje radi kreativne stvari s temom američkog košarkaša. Posao me ispunjava, a ovo su samo male popratne stvari koje sve učine uzbudljivijim, kao što je Harden izjavio da mu se jako sviđaju portreti koje radim, kao što su to poruke nekih važnih ljudi iz svijeta košarke, pa to što je Leon Bridges primio nagradu Grammy s mojim crtežom na odjeći... Uživam u svojem poslu i uskoro će biti još zanimljivih ilustracija.