Nakon drugog kruga mnogi će tražiti Grbinovu ostavku

Razočaranost i apatija zavladali su jučer među SDP-ovcima. Neke vrhunske rezultate nitko nije očekivao, ali „potop u Zagrebu, činjenicu da ih u Rijeci još čeka vrlo neizvjesna bitka, vrlo slab rezultat u Splitu, mogućnost gubitka i Siska, ali i Čakovca gdje ih još čekaju žestoke borbe u drugom krugu, neulazak u drugi krug u Osijeku gdje su do jučer bili na vlasti kao i spoznaju da na istoku Hrvatske gotovo da i ne postoje, velike su rane s kojima će se SDP morati nositi. Slab rezultat u nabrojenim gradovima teško da može osvijetliti činjenica da su u Koprivnici ostvarili odličan rezultat ili da su obranili Ploče, Trogir, Krapinsko-zagorsku i Primorsko-goransku županiju, da su dobili Korčulu ili da im se smiješi osvajanje Makarske.

Svi naši sugovornici iz stranke s kojima smo jučer razgovarali zato nisu krili zabrinutost za SDP. Treba im, kažu, potpuni zaokret, ali nitko nije siguran ima li u stranci uopće snage za takav zaokret niti znaju objasniti kako bi taj zaokret trebao izgledati.

– Ne znam što da kažem. Čak da Grbin sve i preživi i ostane šef stranke, činjenica je da će ostati obilježen kao luzer koji je u Zagrebu postigao gori rezultat od Bernardića i to je pečat koji teško možeš izdržati – kaže jedan zagrebački SDP-ovac.

Svi se slažu u jednome, ako doista dođe do pokušaja organiziranog rušenja Grbina, a što je opcija o kojoj se raspravljalo i prije samih izbora, to rušenje krenut će iz Zagreba i zbog Zagreba u kojemu je SDP ostvario debakl. Osvojili su tek pet skupštinskih mandata, tri manje nego prije četiri godine, a od spomenutih pet mandata, dva zapravo pripadaju nezavisnim kandidatima Dini Vasić i Renatu Peteku koji s njima mogu raspolagati kako žele.

Druga stvar, mnogi zagrebački SDP-ovci, mahom oni koji su podupirali bivšeg šefa stranke Davora Bernardića i dalje se teško mire s činjenicom da je vrh zagrebačkog SDP pred same izbore raspušten i upravo u Peđi Grbinu vide glavnog krivca za nikad lošiji rezultat i činjenicu da im je Možemo! uzeo gotovo sve birače.

I neki članovi bivšeg Predsjedništva SDP-a s kojima smo jučer razgovarali kažu kako im nije jasno kako Peđa Grbin misli preživjeti ovakve rezultate stranke, pogotovo u Zagrebu. Ali isti dodaju kako nisu sigurni da će se okupiti struja koja će Grbina ići organizirano rušiti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Joško Klisović i Peđa Grbin

– Sigurno će biti poziva rukovodstvu da podnesu ostavku. Cijelo predsjedništvo trebalo bi otići. Ne znam kako Peđa Grbin može ostati nakon svega na čelu stranke. Ali nećemo mi njega rušiti. Nemam snage za to niti imamo kandidata za to. Osim toga, žao mi je iskreno stranke. Grbin bi sam, nakon svega, trebao stati pred ljude i preuzeti odgovornost – kaže jedan član bivšeg vodstva SDP-a.

Slično nam govori i jedan saborski zastupnik SDP-a koji poručuje kako će sigurno mnogi SDP-ovci, pa i on sam, nakon drugog kruga pozvati Grbina i cijelo vodstvo stranke na ostavku. I dodaje da je to jedini način da se stranka stabilizira.

– Ili će rukovodstvo otići ili ćemo svi mi ostali otići iz stranke – kaže SDP-ov zastupnik.

Svi Grbinovi kritičari slažu se u jednom. Nije pokazao da ima ono što krasi političara vizionara. Napravio je previše krivih poteza i s obzirom na sve to nije ni mogao, misle, očekivati bolji rezultat od ovoga koji je dobio. Naš drugi sugovornik, koji ne pripada nijednoj struji, inače saborski zastupnik kaže pak kako ne vjeruje da će Grbin otići s mjesta šefa stranke. Dapače, uspije li obraniti Rijeku, a većina sugovornika iz SDP-a uvjerena je da će u tom gradu i dalje SDP, nakon drugog kruga, biti na vlasti, ostat će, smatraju, i predsjednik stranke.

– Razgovarao sam s nekim viđenijim i iskusnijim SDP-ovcima. Neki su podržavali i Bernardića u prošlom mandatu i svi kažu kako je realno Grbin na čelu SDP-a tek pola godine i kako on je odgovoran za puno toga, ali ne i za sve loše što se SDP-u događa. Osobno bih volio da ne dođe ni do kakvog rušenja vrha stranke jer bi to značilo ulazak u novi bratoubilački rat, ponovno bez jasnog lidera koji Grbina može zamijeniti, a to nas može samo dodatno slabiti – kaže naš sugovornik iz SDP-a.

Što će se sve idućih tjedana događati u SDP-u teško je predvidjeti. Iduća dva tjedna, kažu svi s kojima smo razgovarali, sigurno nitko neće ići rušiti šanse onim kandidatima koji se još bore za osvajanje svojih gradova, županija i općina u drugom krugu. Nakon toga Grbin više, sigurno, neće moći računati na mir i preuzimanje odgovornosti će se sigurno od njega očekivati. I na Glavnom odboru, ali vjerojatno i u Klubu zastupnika u Saboru gdje Grbin de facto nikada nije ni imao većinu s obzirom na to da su u Klubu uglavnom Bernardićevi kadrovi.

Zanimljivo će biti vidjeti i kako će se postaviti bivši potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić koji se opet vratio u Sabor, kao što je i obećao prije pola godine kada je nakon Grbinove pobjede zamrznuo svoj mandat. Kao što će biti zanimljivo vidjeti i hoće li Ostojić tražiti da mu se ponovno dade mjesto potpredsjednika Sabora što je bio prije zamrzavanja mandata, a što bi značilo da bi se o toj odluci moralo raspravljati na Klubu i da bi ona podrazumijevala micanja Sabine Glasovac s te pozicije. A što neki izvori s kojima smo jučer razgovarali ne isključuju kao opciju.