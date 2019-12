Najjači je potez bio Škorin poziv HDZ-ovcima. Stignu li ga zaustaviti ili je prekasno?

Zadnji tjedan u izbornoj kampanji bit će “tjedan velikih valova”. Pokrenula se teška artiljerija, vadi se sve raspoloživo prljavo rublje o tri glavna kandidata. Najofenzivije se krenulo na Miroslava Škoru i iz HDZ-a i iz SDP-a. No, karte su već podijeljene. Gotovo je, kako su se podijelile, podijelile su se. Sva ovotjedna nastojanja mogu im donijeti još jedan do dva postotna boda gore-dolje, što može, a i ne mora biti presudno. Izglednije je da već u ovom trenutku imamo finaliste.

Medijski, sva se koplja već danima lome oko toga je li Škoro u zagrebačkom Lisinskom prije tjedan dana preuranjeno pozvao HDZ-ove birače i članove da glasaju za njega jer da je on i njihov predsjednik? Neki smatraju da je pogriješio jer, da je pozvao HDZ-ovce tri dana prije datuma izbora, bilo bi za njega bolje, a ovako su u HDZ-u imali vremena “rekonfigurirati se” i amortizirati iznenađujući poziv. No, kako se već danima vrh HDZ-a bavi upravo borbom oko toga Škorina poziva, drugi će to protumačiti kao dokaz da je to bio taktički dobar potez. Svejedno, ta Škorina poruka HDZ-ovcima “dečki – ja sam i vaš”, vjerojatno je najjači potez u kampanjama triju glavnih protukandidata, a kako su se svi u vrhu HDZ-a upecali za to, čini se da je i dobro tempiran.

Da je taj potez bio bezvezan, ne bi se u HDZ-u upecali jer, ako te ta izjava ne muči, zašto je stalno komentiraš? U biti, kako vidi i stari ljevičar Čačič, koji sada govori o “grudi snijega”, ako se Škorina snježna gruda zakotrljala niz padinu, njemu sva ova sporenja oko tog njegova poteza samo idu u korist. Tjedan dana prije izbora u napad se uključuje vrh HDZ-a, najjače Škoru napadaju Jandroković i Bačić. Staro pravilo političkog marketinga kaže da, što te više napadaju, to je za tebe bolje. A kada te krenu mlatiti ideološkim, svjetonazorskim stvarima, tezama tipa tko stoji iza njega, s kim se druži i slično, to napadnutom samo ide u korist. Škorin rejting bi, naime tjedan dana prije izbora u pitanje mogao dovesti jedino provjerena informacija da je počinio kazneno djelo, da je primjerice nešto ukrao. Ako ga lupaju osobno da je on populist, da je “eksperiment”, da bi, kao što kaže Bernardić bilo opasno da pobijedi Škorina desnica, to sve dolazi već kasno. Takvi napadi na Škoru trebali su početi tjednima prije. Čini se da su ga i u HDZ-u i SDP-u podcijenili. I veliko je pitanje stignu li ga sada zaustaviti ili je prekasno.

Da je njegov poziv HDZ-ovcima bio i rizičan jer su birači HDZ-a osjetljiva bića, potvrđuje i to što Škoro u Splitu, primjerice, nije ponovio da je on i njihov predsjednik jer bi ih to već moglo iziritirati. A nije imao ni potrebe ponavljati taj poziv jer ga stalno spominje i sam vrh HDZ-a, pa kud ćeš bolje?! To da je Škoro taj poziv HDZ-ovcima izrekao i ispred onih koji su ga kandidirali, znači da je bila riječ o pripremljenom potezu jer morao je pripremiti suvereniste, mostovce i ostale kako bi shvatili da bez HDZ-ovih birača njemu nema pobjede. Uspije li ući u drugi krug, pokazat će se da je taj poziv izrekao dovoljno kasno, a opet dovoljno rano. Da je on to rekao tri dana prije izbora, pitanje je koliko bi dana trebalo da to sjedne biračima.

Usto, išla je i poruka kako Plenković nije predsjednik autentičnog HDZ-a. Plenković se, istina, izravno i jako bio uključio u kampanju za Kolindu Grabar-Kitarović, no sada u zadnjem intervjuu govori kako će moderni HDZ ostvarivati bolje rezultate u Istri i Hrvatskom primorju. To jest čudna poruka u finalu utrke za ulazak u drugi krug jer ipak HDZ više glasova ostvaruje u ostatku Hrvatske nego tamo gdje Plenković sada traži dodatni rezervoar glasova. Zadrže li se dakle isti trendovi i u zadnjem tjednu pred izbore, najizglednije je muško finale Škoro – Milanović, a u drugom krugu je sve moguće. Grabar-Kitarović je u tolikoj silaznoj putanji da bi žensko-muško finale bilo jače iznenađenje. Milanovićevi pristaše su, pak, primjetno prestrašeni i pitaju se hoće li on ući ili ne, jer u zadnji trenutak Kolakušić, Juričan, Oreškovićka i Peovićeva počinju mu prelijevati dosta glasova, no realno, vjerojatniji je njegov ulazak u drugi krug. To što kod njegovih postoji bozajan može biti i dobro jer će mu mobilizirati birače. Sa sportskog stajališta sukob njega i Škore u drugom krugu bila bi dobra utakmica, ona klasično lijevo-desna hrvatska priča. Sukob Grabar-Kitarović i Milanovića, pak, izazvala bi manje emocija. Kolinda je za Hrvate već pročitana knjiga, dok je Škoro neki novi, suvisli zafrkant i još neprepoznat.

Kao što je to prije pet godina uostalom bila i Kolinda. Škorin poziv HDZ-ovcima ili će dakle biti najupečatljiviji potez u kampanji ili će ga dokrajčiti.

