'Nacionalisti i populisti još uvijek nešto pokušavaju, ali vrijeme tih politika je prošlo'

U razgovoru za Obzor, premijer Sjeverne Makedonije i potpredsjednik Socijaldemokratskog saveza, Oliver Spasovski, govorio je o zagrebačkom summitu Europske unije i zapadnog Balkana, pomoći Hrvatske u integraciji Sjeverne Makedonije u EU te predstojećim izborima u toj zemlji kao i borbi protiv pandemije koronavirusa. Neizbježna tema bila je i poštanska marka na kojoj je prikazana Hrvatska u granicama iz vremena NDH te je izazvala lavinu kritika i osuda diljem te regije.

Kako komentirate završnu deklaraciju summita EU i zapadnog Balkana održanog u Zagrebu videovezom, u kojoj se ne spominje početak pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i EU? Jeste li razočarani?

Cilj je tog summita bio potvrditi europsku perspektivu zemalja zapadnog Balkana, poslati signal da i za vrijeme pandemije nisu prekinute snažne veze EU s našim zemljama i najaviti gospodarski i investicijski plan EU za zapadni Balkan koji će se promovirati na jesen i drago nam je da se to dogodilo. Rasprave i odluke o proširenju odvijale su se potkraj ožujka, kada je 24. ožujka donesena, a 26. ožujka potvrđena, odluka Vijeća ministara EU i Europskog vijeća o započinjanju pregovora s Republikom Sjevernom Makedonijom i Republikom Albanijom. Zagrebački summit nikada nije bio planiran kao događaj na kojem bi se raspravljalo i odlučivalo o pitanju proširenja.

Osim francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koje su zemlje članice EU zaustavile početak pristupnih pregovora? Što to znači za Sjevernu Makedoniju?

Kao što znate, odluku o pokretanju pregovora između Republike Sjeverne Makedonije i EU donijele su jednoglasno sve članice EU.

Bi li takav pristup zemalja EU prema zemljama zapadnog Balkana mogao destabilizirati tu regiju, s obzirom na to da su među tim zemljama stalno visoke tenzije zato što nisu riješeni i ne rješavaju se mnogi povijesni sporovi?

Procjena hrabrih odluka vodstva u zatvaranju specifičnih bilateralnih pitanja, što je u slučaju naše zemlje ipak rezultiralo odlukom o započinjanju pregovora s EU, pokazuje da Europska unija zna pozitivno uzvratiti na pozitivne politike koje nose rješenja, a ne probleme. Stoga vjerujem da je ovo ohrabrenje svim zemljama u regiji da zatvore bilateralna pitanja koja stoje na putu europskih integracija. EU treba demokratski, proeuropski, stabilan zapadni Balkan koji je i geografski i kulturološki i tradicionalno dio Europe. I dobro je za sve ostvarenje europskih perspektiva zemalja u regiji.

Hrvatska će i dalje snažno zagovarati europsku integraciju Sjeverne Makedonije i smatram da je Europsko vijeće učinilo veliku pogrešku odbijenicom Albaniji i Sjevernoj Makedoniji da otvore pregovore o članstvu u europskom bloku, rekao je premijer Andrej Plenković. Slažete li se s njim da je EU učinio veliku pogrešku?

Ispravljena je “pogreška”, EU je odlučio da Republika Sjeverna Makedonija treba započeti pregovore s Europskom unijom, a to je najvažnije. Fokus je sada na sljedećem koraku, a to je pregovarački okvir. Trebali bismo očekivati važne događaje vezano uz proširenje u idućim mjesecima. Početkom lipnja Europska komisija objavit će nacrt pregovaračkog okvira za početak pregovora s našom zemljom. Nakon toga se očekuje nekoliko mjeseci razgovora i usklađivanja pregovaračkog okvira sa svim državama članicama i s nama kao zemljom koja pregovara o članstvu. Prema redovitoj dinamici kroz koju su prolazile Srbija i Crna Gora, taj proces traje nekoliko mjeseci. Stoga je realno očekivati da će prva međuvladina konferencija s usvojenim pregovaračkim okvirom biti održana na jesen ili do kraja ove godine za vrijeme njemačkog predsjedanja Unijom. To će označiti službeni početak naših pregovora o članstvu. Hrvatski premijer Andrej Plenković zaista je puno pomogao u dosadašnjem lobiranju za našu zemlju i vidljivo pomaže objašnjavajući važnost članstva u EU za sve zemlje zapadnog Balkana. Vrlo smo zahvalni i premijeru Plenkoviću i predsjedniku Milanoviću na njihovu zalaganju u našim perspektivama integracije, uključujući organizaciju zagrebačkog sastanka na vrhu, što nam je bio važan signal da Europska unija ostaje posvećena zapadnom Balkanu. Postoji odluka o započinjanju pregovora između Republike Sjeverne Makedonije i EU koja je usvojena u ožujku. Imamo jasne i snažne poruke Njemačke da ostaje strateški partner Sjeverne Makedonije na putu prema europskim integracijama i da će rad na pregovaračkom okviru biti prioritet u dosjeu o proširenju tijekom njemačkog predsjedanja Vijećem EU. Nastavit ćemo s reformama. Nadamo se, u interesu svih, da će se pandemija početi smanjivati, jasno je da je zdravlje građana prioritet i da će započeti očekivano usklađivanje pregovaračkog okvira zemlje s EU u lipnju. Realno je očekivati da će se tijekom njemačkog predsjedanja Europskom unijom održati međuvladina konferencija s usvojenim pregovaračkim okvirom koji će označiti službeni početak naših pregovora o članstvu.

Kako ocjenjujete političke i ekonomske odnose Hrvatske i Sjeverne Makedonije i koliko Hrvatska kao predsjedatelj Vijeća EU pomaže Sjevernoj Makedoniji?

Naša država i Hrvatska imaju tradicionalno dobre i iskrene prijateljske odnose. Nemamo otvorenih bilateralnih pitanja. Izuzetno pozitivni odnosi između dviju zemalja, kako smo ocijenili s ministrom vanjskih i europskih poslova RH i trenutačnim predsjedateljem Vijeća EU Gordanom Grlićem Radmanom tijekom njegova ožujskog posjeta našoj zemlji, znače otvorene mogućnosti za napredak ekonomske suradnje i trgovine, koji su već uspostavljeni. Što se tiče političkih odnosa, Hrvatska snažno podržava sve demokratske i integracijske procese u Sjevernoj Makedoniji i ta je podrška obostrana. Od samog početka preuzimanja predsjedanja Unijom u siječnju ove godine, Republika Hrvatska pokazala je da ostaje posvećena uspjehu naše zemlje u europskim integracijama, što nam je važan strateški cilj i to je jedan od dokaza istinskog prijateljstva između naših država.

Sjeverna Makedonija je 27.ožujka službeno postala 30. članica NATO-a. Što to znači za Sjevernu Makedoniju?

Sjeverna Makedonija 2020. godine živi povijest. Što se toga tiče, potpuno smo ispunili strateški cilj, članstvo u NATO-u. Za građane naše zemlje to znači sigurnost, solidarnost u djelovanju, znači otvorene perspektive za ekonomski razvoj. Znatno je porastao broj zainteresiranih stranih investitora koji, kao što je poznato, žele sigurnost tamo gdje ulažu. Kao punopravni član NATO-a, Sjeverna Makedonija im to sada može osigurati. Nadam se da će učinci biti još vidljiviji kako će se smirivati zdravstvena kriza koja je zahvatila svijet. Ovdje, na ovu temu i ovom prilikom, želim izraziti zahvalnost našim saveznicima u NATO-u i partnerima iz EU na humanitarnoj pomoći, donacijama i svoj podršci koju smo dobili i dobivamo tijekom ove zdravstvene i ekonomske krize. To u praksi pokazuje neke od prednosti integracije, koje smo postigli uz puno truda i odvažnu politiku iskrenog dijaloga i želje za rješenjima izazova koji su se bili ispriječili. Danas smo fokusirani na dobru budućnost zemlje. Želio bih dodati da je integracija u NATO vrlo važna na regionalnoj razini, jer znači stabilnost i sigurnost za cijelu regiju i doprinos konsolidaciji demokratskih opredjeljenja euroatlantskih struktura u regiji, kojoj pripadamo zajedno.

Premijer ste i ujedno potpredsjednik SDSM-a. Jeste li odredili datum održavanja parlamentarnih izbora koji su se trebali održati u travnju?

Zdravlje građana najvažniji je prioritet za nas kao Vladu i SDSM kao vladajuću stranku. Radimo s maksimalnom posvećenošću na zdravlju građana i javnom zdravlju, poštujući stručna mišljenja i stavove epidemiologa i zdravstvenih djelatnika te uzimajući u obzir relevantna komparativna iskustva zemalja u našoj regiji, Europi i svijetu. Tako smo se vodili u svim prethodnim odlukama, uključujući posljednje ublažavanje nekih restriktivnih mjera, i na taj način nastavit ćemo raditi kao Vlada u idućem razdoblju. To su opredjeljenja za funkcioniranje i Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Očekujem da odredimo datum izbora. Već smo imali sastanak čelništva s predsjednikom zemlje, na kojem smo kao predstavnici institucija i političkih subjekata svi stali iza stava da je zdravlje građana najvažnije. U tom pravcu vidimo i potrebu održavanja izbora. Uvažavamo Naš je principijelni stav da je za svaku zemlju važno da bude predana unutarnjoj sigurnosti i stabilnosti te regionalnoj sigurnosti i stabilnosti kako bi se postigao trajni mir preporuke Komisije za zarazne bolesti i zdravstvenih vlasti, očekujemo da će Državno izborno povjerenstvo provesti sigurne, poštene i demokratske izbore. Na toj osnovi, u kontaktu smo i s promatračkom misijom OESS-a. Želimo sigurne, poštene i demokratske izbore. Samo to je najbolje za građane i državu. Dobro je obratiti pažnju na razdoblje smanjenja broja novih slučajeva zaraze kao priliku za održavanje izbora, ako se uzmu u obzir procjene za mogući novi vrhunac krize u jesen. Mi djelujemo kao tehnička vlada dulje vrijeme i bez Parlamenta, u izvanrednom stanju. Procjene su i u zemlji i od međunarodne zajednice da se uspješno suočavamo s izazovima zdravstvene i ekonomske krize na našoj razini odgovornosti. Donosimo uredbe sa zakonskom snagom u interesu građana, učinkovito djelujemo preventivno i evo nas u završnoj fazi trećeg skupa ekonomskih mjera podrške građanima i gospodarstvu. Ali mi smo demokratska vlada i SDSM je demokratska stranka i smatramo da je potrebno imati funkcionirajući Parlament i s obzirom na nepredvidivost zdravstvene i ekonomske krize, i kao mehanizam kontrole vlade. Izbori su već proglašeni, kao savjesna i odgovorna vladajuća stranka spremni smo odrediti datum koji je prihvatljiv svima, a kao premijer i vlada ostajemo čvrsto opredijeljeni za zaštitu zdravlja građana i njihovih interesa, kao što su sigurni, fer i demokratski parlamentarni izbori.

Koliko je neodređivanje datuma pristupnih pregovora za EU moglo biti vjetar u leđa nacionalističkim i populističkim strankama s obzirom na to da ste promijenili ime zemlje zbog ulaska u EU?

Postoji odluka o započinjanju pregovora Republike Sjeverne Makedonije s EU, velika većina građana je za euroatlantsku budućnost naše zemlje, a mi nastavljamo s razvojem zemlje i u Europi i u ekonomskom smislu. Da, još uvijek postoje pokušaji nacionalističkih i populističkih djelovanja u našoj zemlji, ali njihovo je vrijeme prošlo. Ovo su vremena progresivnih snaga, sa širokim demokratskim euroatlantskim progresivno ujedinjujućim ideologijama, prema kojima većina građana Sjeverne Makedonije već kreće naprijed.

Strahujete li od destabilizacije Sjeverne Makedonije dođe li na vlast ponovno VMRO-DPMNE?

Očekujem da će građani dati podršku za nastavak napretka Republike Sjeverne Makedonije u europskom i gospodarskom planu. Nažalost, vodeće strukture VMRO-DPMNE i iz položaja oporbe opredijeljene su prema destabilizirajućim politikama. Ali, srećom, to je vidljivo. Ne vjerujem da postoji građanin, čak ni pripadnik VMRO-DPMNE, koji voli svoju zemlju, a želi se vratiti u mračna vremena bivšeg režima koja su već prošlost. Sjeverna Makedonija ide prema sigurnoj demokratskoj europskoj budućnosti.

Ako na izborima pobijedi VMRO-DPMNE, vjerujete li da će ta nacionalistička stranka raspisati referendum i poništiti dogovor o promjeni imena Sjeverne Makedonije?

Na izborima će pobijediti napredna europska opcija koja je pokazala da može i da donosi sigurnost. Bilo što drugo značilo bi neizvjesnost, koju su svi koji vole svoju djecu, obitelj, domovinu već odbacili.

Pratite li razvoj situacije na Kosovu koje je upalo u pravu političku krizu? Strahujete li da bi se mogući sukobi mogli preliti i na Sjevernu Makedoniju?

Naravno da pratimo sve što se događa u regiji i šire. Naš je principijelni stav da je za svaku od zemalja važno da bude predana unutarnjoj sigurnosti i stabilnosti te sigurnosti i stabilnosti na regionalnoj razini kako bi se postigao trajni mir, gospodarski razvoj, regionalna suradnja, prosperitet i članstvo u EU.

Kako se vaša vlada bori s pandemijom koronavirusa i koliko je ona utjecala na gospodarstvo u Sjevernoj Makedoniji?

Ključno je da smo kao vlada reagirali brzo i preventivno, sprečavajući brojne nove zaražene i opterećenja u zdravstvenom sustavu do pozicije blokade, kao što se to dogodilo s drugim, mnogo razvijenijim zdravstvenim sustavima i zemljama u Europi i širom svijeta. Naš je trud, kao i u svim zemljama, da imamo što je moguće manje ljudskih žrtava, što više oporavljenih i najviše zaštićenih građana. Drugi smo mjesec u izvanrednom stanju. Uveli smo restriktivne mjere kretanja, uz aktivne apele i redovitu komunikaciju sa stanovništvom o preventivnim mjerama za osobnu zaštitu, a time i o zaštiti javnog zdravlja. Od ovog tjedna započeli smo s početnim popuštanjem mjera, ali još smo vrlo oprezni. Poduzimamo odgovarajuće mjere da pokrijemo posljedice zdravstvene krize na gospodarstvo. Redovito komuniciramo sa zemljama u našoj regiji, Europi i svijetu, dijelimo pozitivna iskustva i prakse koje spašavaju živote i moguće mehanizme zaštite od tog još uvijek vrlo nepoznatog neprijatelja. Sve procjene, uključujući i procjenu WHO-a, govore da da se uspijevamo nositi s krizom, za koju znam da svi želimo da što prije prođe.

Kako bi izrazila zahvalnost Hrvatskoj na pomoći u europskim integracijama Sjeverne Makedonije, vaša pošta obilježila je 9. svibnja, inače Dan Europe, nizom poštanskih maraka “Sjeverna Makedonija u EU” pri čemu se dogodila pogreška prikazivanjem karte Hrvatske iz doba NDH. Je li to bila odluka vaše vlade?

Želio bih prije svega još jednom u svoje ime i u ime vlade izraziti veliku zahvalnost Republici Hrvatskoj za svu podršku koju nam pruža u europskim integracijama. Upravni odbor tvrtke A.D. Pošta Sjeverne Makedonije, svake godine, kako sam informiran, donosi odluke koje događaje treba slaviti i to se dalje odvija preko tijela tvrtke. Nakon tehničkog propusta, zatražio sam trenutačno otpuštanje odgovornih osoba u slučaju objavljivanja prigodne poštanske marke iz serije “Sjeverna Makedonija u EU” s ciljem obilježavanja predsjedanja Republike Hrvatske Europskom unijom, nakon čega je uslijedila i javna isprika A.D. Pošte. Odmah nakon tehničkog propusta pri kojem su otisnute poštanske marke s pogrešnom kartom, tvrtka se ispričala, marka je odmah povučena iz uporabe i, kako je najavljeno, cjelokupna je naklada uništena, a svi članovi Vijeća za poštanska tržišta i direktor Ureda filatelije u A.D. Pošta razriješeni su dužnosti, kao odgovorni za pouzdanost i vjerodostojnost sadržaja marke.