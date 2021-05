Na Zapadnom Balkanu nikad nema jednostavnih rješenja

Naravno da je u zajednici 27 država isto toliko i interesa, pogotovo kad je riječ o susjedima izvan Unije. Dio gleda prema Rusiji, i zbog sigurnosnih, ali i zbog ekonomskih razloga, dio će gledati na Zapadni Balkan, gdje će se uključiti i neke (stare) političke veze, a neki će se kloniti svega jer ih se ne tiče. Zapadni Balkan nikada nije bio jednostavno područje i u njemu nema jednostavnih rješenja, ali okrenuti se od njega i krenuti lakšim putem, ignoriranjem, i u prošlosti se pokazalo lošim.

Ako se ne puca, nije problematično, pojednostavljena je i do granica apsurda teza koja dugoročno sigurno ne jamči dobrobit toj regiji, ali ni EU. Uostalom, vidjelo se kakve su posljedice (ne)činjenja u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku kad su migranti krenuli prema EU. Zapadni Balkan je relativno malo područje, s malim brojem stanovnika, no geostrateški izuzetno važno i nije neobično da se preko njega prije, ali i sad prelamaju strelice raznih utjecaja. Hrvatska, kao prva susjeda dviju zemalja, ima interes, veći od drugih, da se tu regiju pacificira na svaki način i da bude funkcionalna, a ne generator nestabilnosti, a najbolji način za to je da ih se uključi u europski proces.

Pri tomu samo članstvo nije cilj, koliko je cilj transformacija koja ta društva moraju proći u tom procesu, izgraditi institucije i prihvatiti vladavinu prava te surađivati s drugima. Inače dolazimo do blokirajućeg paradoksa – ne želimo ih primiti jer su nestabilne, a nestabilnosti ne želimo uvoziti, dok s druge strane ne činimo ništa da se to promijeni.

Prije više od godinu dana, i ne samo zbog korone, nitko nije ni pomišljao da se Zapadni Balkan stavi na dnevni red u EU, a posebno su protiv toga bile Danska, Nizozemska i Francuska. Hrvatska pak jest. Nije mala stvar dobiti pozornost 23 članica, a onda i preokrenuti mišljenje njih još tri pa kao ključni događaj predsjedanja organizirati summit o toj regiji, kao ni nastaviti raditi na tome i napokon tu temu, nakon dvije godine, staviti na dnevni red Vijeća za vanjske poslove koje je prihvatilo hrvatske prijedloge o potrebama reformi, i u BiH i Srbiji. Momentum je tu, a zna se da se reforme događaju kad se države pritisne, i zato se on mora nastaviti jer vrijeme curi.

VIDEO Ministar Malenica predstavio je reforme i investicije Nacionalnog plana za oporavak