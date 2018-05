Na vlast želi čovjek koji nije u stanju voditi ni svoju stranku

Hrvatska politička elita zavaljena u svojim foteljama, nema više apsolutno nikakve veze s nama koji smo ih birali. Vladajući HDZ, nakon vrućih mailova koji se pojavljuju na dnevnoj bazi, opasno se igra s povjerenjem naroda kojemu je već dosta Fimi medije, Ive Sanadera i ostalih manje-više neriješenih afera koje je HDZ nastavio nizati dok se pravosuđe još muči sa starim.

Premijer Plenković doveo se u situaciju da se mora se zaklinjati kako ništa nije znao o zaplotnjačkim igrama svoje potpredsjednice i njezinih Borgova i uvjeravati naciju da je pošten i s korupcijom nema ništa. Iako tvrdi da mirno spava iskazao je popriličnu nervozu preznojavajući se kao nikad do sad i pozivajući savjetnike da vrate novac “za sve što smatraju da je suvišno i nezasluženo”, što je neobična formulacija jednog diplomiranog pravnika. Kaže da nije znao i smatra kako to otklanja njegovu svaku, pa čak i političku, odgovornost za aferu u kojoj je glavna akterica osoba koja je do jučer uživala njegovu apsolutnu podršku, koju je postavio i srčano branio i kojoj je, na koncu konca, bio šef.

Politička šteta nakon što je njegova ministrica postala predmetom zanimanja svih mogućih institucija koje se bave gospodarskim kriminalom, sukobom interesa pa čak i nacionalnom sigurnosti, već je počinjena. Pitanje je samo koliki će joj biti razmjeri. Prepotenciju, elitizam i socijalnu neosjetljivost Martine Dalić nitko ne treba ni utvrđivati, vrište iz svakog retka. U svakoj normalnoj državi sasvim je logično da oporba traži izbore, ali kada to traži Davor Bernardić, uime SDP-a, to je ravno smijuriji. Na vlast želi čovjek koji nije u stanju voditi političku stranku, a vodio bi državu. Članstvo mu se osipa, oni koji ostaju u neprestanom su međusobnom sukobu, podrška javnosti im je u slobodnom padu, Živ zid im puše za vratom i Bernardić bi baš sad na izbore. I još se kune da neće s HDZ-om. A s kim će?

Nema te ideologije koja dva hrvatska političara može razdvojiti koliko ih interes može spojiti. Zato imamo HDZ-ovu Vladu u kojoj je manjinski partner HNS, a podržavaju je Saucha, Pupovac i uskoro će i Ronko. Vjerojatno je to bio san svakog birača koji je za ikoga od njih glasao. Da se Plenković s podrškom tzv. baze nije tako gadno poigrao prvo koalirajući s HNS-om, a onda još jednom, nametanjem Istanbulske konvencije, najelegantniji izlaz iz živog blata u kojem se našao bili bi izbori jer s ovakvom oporbom teško je izgubiti. Ipak uzda se u svoju tanku, ali još uvijek neupitnu većinu u Saboru koju grčevito održavaju zastupnici koji će, bude li po volji birača, nakon sljedećih izbora sjednice gledati samo na televiziji. Plenković odbija političku odgovornost i izbore nadajući se da je Index ispucao sve što ima, da će novi ministar gospodarstva dobiti podršku Sabora, da će se nagodba sklopiti i da njegovim ljudima neće više curiti mejlovi kojim se bavi USKOK i zbog kojih predsjednica traži sjednicu Vijeće za nacionalnu sigurnost, već samo selfiji u gaćama iz hotelskih soba. Puno toga mu se mora poklopiti.