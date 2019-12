Na pulski književni sajam stiže i nobelovac Orhan Pamuk

Nakon petnaest godina turski nobelovac Orhan Pamuk opet će posjetiti pulski Sajam knjiga i autora. Kada je prvi put bio u Puli, još nije bio nobelovac, ali je bio itekako slavan i u Hrvatskoj iznimno popularan, ponajviše zbog romana “Zovem se Crvena”. A kada je bio u Puli, Pamuk dobio je specijalnog Kiklopa, 8. prosinca bio je i gost Voje Šiljka na Doručku s autorom. Za tim javnim doručkom nije pio tursku kavu, nego čaj. I nije htio govoriti na turskom, nego na engleskom jeziku čime je htio podcrtati univerzalnost svoje profesije i svojih djela. Doručak je započeo Ujevićevim stihovima “Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem...” koje je uglazbio Arsen Dedić.

Iskusni Vojo Šiljak pitao je Pamuka, između ostaloga, i kako zarađuje. A Pamuk mu je odgovorio da se u prvih deset godina pisanja nije mogao uzdržavati samo od pisanja, pa mu je majka ponekad “tutnula” malo novca. Drugih deset godina pisanja uspio je živjeti od pisanja, ali nije uspio ništa uštedjeti jer su honorari za to ipak bili premali. A trećih deset godina pisanja, kada su mu se knjige počele objavljivati diljem svijeta (do danas je preveden na čak šezdesetak jezika, ali to je i popudbina Nobela) Pamuk je konačno počeo zarađivati više od svojih potreba.

“Meni novac nije bio problem niti onda kad ga nisam imao, zašto bi mi onda bio problem sada kada ga imam”, rekao je Pamuk pred pulskom publikom. A kada ga je Šiljak pitao hoće li doći na pulski sajam i nakon što dobije Nobelovu nagradu, turski pisac to je svečano obećao. I sada će, 2019. godine, s odmakom od trinaest godina to obećanje i ispuniti i sudjelovati na čak tri sajamska programa, pa i na Doručku s autorom, i to posljednjeg dana sajma, 15. prosinca, što nikako ne bi trebalo propustiti.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U Pulu će doći sa svježim prijevodom svoje donekle i autobiografske knjige “Istanbul na fotografijama: grad, sjećanja” koju ekskluzivno za pulsku sajamsku promociju priprema nakladnička kuća Vuković & Runjić. Ista nakladnička kuća za pulski sajam priprema i reizdanja Pamukovih knjiga “Zovem se Crvena” i “Muzej nevinosti”.

Pamukov boravak u Puli prilika je i za okupljanje svjetski poznatih turkologa i prevoditelja njegovih djela, i to iz Sjedinjenih Država, Njemačke, Češke, Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje će predvoditi zagrebački profesor Ekrem Čaušević.

Naravno, Pamuk nije jedina književna atrakcija pulskog sajma, na koji, primjerice, dolaze i Claudio Magris, Dragan Velikić, Jurij Andruhovyč, Jevgenij Vodolazkin... kao i brojni domaći pisci. Ali Pamuk je svakako literarna zvijezda koja će s pravom zaokupiti pažnju i publike i medija i ponovno dokazati da se pulski sajam po svom programu i šarmantnoj atmosferi i dalje ubraja među najbolje (i sve brojnije) hrvatske književne sajmove i festivale. A to mu uspijeva punih četvrt stoljeća što je jubilej vrijedan pažnje i dokaz da je hrvatska kultura i decentralizirana i žilava, pa čak i samoodrživa.