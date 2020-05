Na nastavu u doba korone uz potpuno nerazumljive poruke

Roditelji đaka nižih razreda osnovne škole čija djeca više od dva mjeseca prate nastavu kod kuće nisu uopće načistu s tim da li da djecu pošalju u ponedjeljak u školu ili ne. Nejasnoće i nelogičnosti poruka vezanih uz školarce prisutne su od početka, odnosno otkad su 11. svibnja škole ponovno počele s nastavom u učionicama.

Odazvao se jako mali broj učenika pa su mnogi razredi protekla dva tjedna imali po jedno ili nijedno dijete na nastavi, što ne čudi jer roditeljima nije bilo jasno u koje uvjete zapravo treba poslati djecu, kad su propisane epidemiološke mjere bile u totalnom nesuglasju sa stvarnim stanjem i mogućnostima u školama, a na to su upozoravali i sami nastavnici i pritom odvraćali roditelje od toga da djecu šalju u školu.

Sada su pak protuepidemijske mjere dodatno popustile pa će u učionici moći biti 20 i više djece, što praktički znači kompletni razredi, no teško da su brojne nelogičnosti dovoljno uvjerljivi argumenti. Primjerice, poput one da po djecu ne dolaze roditelji s temperaturom i respiratornim simptomima – pa zar treba uopće slati u školu dijete izobitelji u kojoj je netko s tim simptomima?! Činjenica je da je epidemiološka situacija sada bolja, ali opet se donose dvosmislena pravila, sve zbog silne želje za ogradom od bilo kakve odgovornosti.

Pa se tako kaže da će đaci od ponedjeljka za nedolazak morati donositi ispričnice, ali i da će se priznati i subjektivni razlozi za izostanak. Uz to, nije se u javnom obraćanju naglasilo da tv-nastava prestaje s radom, već se to shvatilo tek pomnim iščitavanjem novih pravila.

U šumi nejasnih poruka je i službeni odgovor kako “škola za niže razrede nije obavezna”, a iznenađujući obrat predstavlja i tumačenje zamjenice ravnatelja HZJZ-a, koja je rekla da za kronične bolesnike na radnom mjestu nema opasnosti “ali na ravnateljima je da takve djelatnike stave na poslove gdje ne moraju biti u kontaktu s većim brojem osoba, a u krajnjoj liniji može se koristiti i maska”. Pa ti uzmi što ti od toga najviše odgovara.

U sjeni nižih razreda ostali su osmaši koji su tek prije koji dan mogli čuti da se upisi u srednje škole planiraju protegnuti do kraja srpnja, a zašto – to nikome nije jasno jer procedura ostaje ista, a epidemiološki faktor ne mijenja na stvari. Zato ostaje samo nadati se da je to još jedna promašena i besmislena ideja koju će salve kritika uspjeti promijeniti.