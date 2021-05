Možemo! i SDP: Tko dobiva i gubi

Izrazito slab rezultat SDP-a u Zagrebu, a potom i u Splitu otvorio je niz pitanja pa i ono ima li više uopće nade za socijaldemokrate. Pogotovo stoga što je od centra na lijevo zabljesnula jedna nova opcija, Platforma Možemo! koja je u glavnom gradu ostvarila rezultat vrijedan svakog respekta.

Gotovo u prvom krugu dobiti gradonačelnika Zagreba, a u Skupštini trebati samo još jedan mandat za većinu nešto je što bi, slagali se s njima ili ne, trebali uvažavati svi politički akteri, ali i novi problemi za uzdrmani SDP čijih će „skromnih”, pet skupštinara poslužiti Tomislavu Tomaševiću i njegovoj platformi da u gradu ima stabilnu većinu, a što je, jasno je, bilo dogovoreno još i za vrijeme kampanje. Kako se SDP tu treba postaviti, hoće li ga takva jedna simbioza u kojoj će biti daleko slabiji partner dodatno oslabiti i znači li zapravo potop u Zagrebu kraj za SDP ili i dalje ima nade za tu stranku, razgovarali smo s najboljima koje SDP ima. A to su oni koji su u svojim sredinama dobili izbore već u prvom krugu lokalnih izbora, tj. potvrdili svoje mandate, što znači da su birači nagradili njihov rad.

Zagorje je još crvenije

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar koji je na zadnjim unutarstranačkim izborima bio glavni protukandidat Peđi Grbinu za predsjednika stranke kaže da nema pobjeda koje dolaze s neba. Iza svake je odgovoran, javan, transparentan i konkretan rad i to je jedini recept za budućnost pa i za nošenje s činjenicom da je Možemo! trenutačno u Zagrebu znatno jači politički faktor.

– Ja uopće ne bih gledao Možemo!. Oni su odradili sjajan posao i za to su se pripremali. Ali treba kazati i da Možemo! nije radio ništa posebno, već ono što smo mi prestali raditi, a to je biti među građanima – kaže Kolar. S njima, dodaje, sada treba napraviti suradnju u Zagrebu. Sve bi drugo bilo suludo jer su politička opcija kompatibilna upravo SDP-u. Osim toga, nastavlja, teško je stvoriti na brzinu potrebnu infrastrukturu koju SDP ima kao što ima i ljude.

Što se tiče stanja u SDP-u i ukupnih rezultata prvog kruga lokalnih izbora, Kolar dodaje da je već sada jasno da je SDP u prvom krugu dobio 41 načelnika, gradonačelnika i župana, što je bolji rezultat nego prije četiri godine, a još ih se 51 bori za poziciju u drugom krugu. Prije četiri godine SDP je ukupno osvojio 66 gradova i općina te Krapinsko-zagorsku i Primorsko-goransku županiju. Drugim riječima, kaže Kolar, neće biti teško podvući crtu i vidjeti kako je prošao SDP, a već sada se vidi da je, dodaje, Zagorje još „crvenije“ i da imaju velike šanse osvojiti i Koprivničko-križevačku županiju s Mladenom Kešerom kao kandidatom za župana, a možda čak i Zagrebačku s Mihaelom Zmajlovićem. Kao i da će, uvjeren je, zadržati vlast u Rijeci.

Da će SDP u Zagrebu podržati Možemo! u Skupštini i da je to logičan slijed ovih izbora, smatra i politička tajnica i načelnica Omišlja Mirela Ahmetović koja kaže kako je u ovom trenutku teško govoriti o modalitetima te koalicije, ali da je njezino osobno mišljenje kako se SDP mora kloniti borbe za pozicije, klijentelizma i sinekura jer ih je to u Zagrebu i dovelo do ovako lošeg rezultata.

Dodaje i kako rezultatima na ovim lokalnim izborima SDP u globalu ne može biti zadovoljan, ali i kaže kako nije sve tako crno i da SDP svakako jest najjača opozicijska stranka.

– U Zagrebu krećemo od nule nakon godina stagnacije i unutarnjih obračuna, u Splitu imamo približno isti rezultat kao i na prošlim izborima, ali dobili smo Antu Franića koji može okupiti svježe snage kako bismo ponovno postali relevantan politički faktor – kaže Ahmetović. Posebno je zadovoljna rezultatima u Dalmaciji. Imaju kandidata u drugom krugu u Šibeniku, na pobjedu idu u Zadru i Makarskoj, a Ranko Ostojić u drugom je krugu za splitsko-dalmatinskog župana. Obranili su Trogir i Supetar s velikom prednošću, osvojili Korčulu...

– Svi mi vidimo i znamo da se SDP mora mijenjati ako želimo igrati važnu ulogu u Hrvatskoj politici. U prvom redu, moramo se prestati sukobljavati iznutra, to nema više smisla. Predugo smo stajali na mjestu, nismo se osvježavali. Spustit ćemo se ponovno među građane, početi komunicirati jasno, objašnjavati zašto je socijaldemokracija najbolje društveno uređenje. Želimo produktivnu Hrvatsku koja generira solidarno društvo i krenut ćemo oštro po koruptivnom djelovanju aktualne vlasti – kaže Ahmetović.

Da se SDP mora vratiti među ljude i jasnim politikama komunicirati s građanima, ističe i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Više nije, dodaje, dovoljno i samo ponavljati da je HDZ korumpirana stranka. Birači žele rješenja i nove politike. I on kao i svi ostali sugovornici Možemo! vide kao prirodnog saveznika SDP-u.

Korak po korak

– Trenutačno smo u Zagrebu mi junior partner, ali je na nama da sa svojim radom postanemo senior partner. I bez Možemo! i s Možemo! nas u Zagrebu čeka remont u kojemu se SDP zadnjih, pa sigurno, deset godina bavi sam sobom i svojim unutarstranačkim sukobima. I to je sada i došlo na naplatu. Ako se krene u novu rundu svađa, onda ni ovaj razgovor o SDP-u više neće imati smisla i to svi koji dobivaju izbore jako dobro shvaćaju. Za razliku od onih koji su navikli biti uz šefa stranke, ne raditi, nego podmetati i javiti se kada treba završiti na nekoj listi za gradsko vijeće ili Sabor – otvoren je Jakšić.

Hoće li takvi biti glasni i nakon drugog kruga izbora vidjet će se ubrzo, no Jakšić se nada da je SDP bratoubilačke ratove prerastao kao i da će aktualno vodstvo pokazati da zna biti uključivo i da će razgovarati sa svima koji su bili „nešto“, a više nisu jer svi mogu pridonijeti stranci. SDP-ov gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević kaže pak kako je primarni zadatak SDP-a bolje društvo i upravo tako treba i gledati moguću koaliciju s Možemo!.

– Ako su ocjene takve da je Možemo! opcija koja ima većinu i ako se slažemo da je ovo što rade ispravno, onda je to razlog da ih podržimo. Ne zato da bismo mi imali dio kolača, već zato što je to ispravno – kaže Krstičević. Kako spriječiti da se SDP u toj koaliciji ne „izgubi“ do kraja, ovisit će, dodaje, prije svega o onome tko će predstavljati zagrebački SDP.

– Bit će veliki zadatak biti konstruktivan, kazati jasno što ne valja i podržati svaku dobru odluku, a ne tražiti dlaku u jajetu... Možemo će trebati donijeti niz nepopularnih odluka. Ne mogu podržati opciju u kojoj si manji partner, a podapinješ klipove većemu – poručuje. Uvjeren je da SDP tu kao manji partner može pokazati da je progresivniji i da ima bolje ideje, ali prvo se treba prestati baviti sobom.

– Dok god postoji bilo koja osoba, pa tako i u zagrebačkom SDP-u, koja je tu radi sebe same, to će biti teško i izazovno. SDP-u će krenuti nabolje ako onaj na vrhu bude kvalitetan i ispravan i da sve te barijere preskoči. Treba imati dobro vodstvo i ići korak po korak. Zagrebačka organizacija to nema, a nacionalno vodstvo još nije imalo adekvatnu konzumaciju svoje pozicije i onoga što bi trebalo raditi – kaže Krstičević.

>> VEČERNJI TV Damir Jugo: SDP je najveći gubitnik izbora