Može li marihuana zaustaviti pustošenje Slavonije po američkom modelu

Subota 15. rujna

Naslijeđeni nedostatak hrvatske samosvijesti

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković obrušio se na političare i ine javnike “koji su sami sebe proglasili suverenistima”? No suverenisti bi njega mogli proglasiti samozvanim predsjednikom Sabora jer je na proteklim izborima dobio samo 808 glasova. Ili, kako bi rekao Miro Bulj: “Jandroković je na izborima dobio manje glasova nego ja u svom selu.” Suverenisti smetaju Jandrokoviću zacijelo zato što njegova vlast nije ni prstom maknula da bar ublaži naslijeđeni nedostatak hrvatske samosvojnosti, nego je, dapače, pojačala sluganstvo prema Europskoj uniji koja nas je učinila kolonijom oduzevši nam financijski, gospodarski i politički suverenitet.

Predsjednik Sabora nabraja cio niz zasluga ove Vlade i Europske unije, ali, naravno, izostavlja činjenicu da ta Vlada nije ni dirnula u svemoć i grabežljivost stranih banaka (hrvatskih gotovo i nemamo), u zakone i HNB koji im tu svemoć omogućuju, u uvozni lobi koji guši hrvatske proizvodnje, dakle, ni u što što bi moglo rasrditi gazde u Bruxellesu. Naravno, izostavio je i činjenicu da smo pri dnu ili na samom dnu na gospodarskim i drugim ljestvicama Europske unije, a zacijelo na prvom po servilnosti i slavljenju toga servisa za još veće bogaćenje i dominaciju ionako bogatih i dominantnih europskih zemalja.

Nedjelja 16. rujna

A što da branitelji Glavaša nazovu subnorovcem?!

Vijest kaže – danas je predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš izjavio da će njegova stranka ostati stabilan i čvrst partner vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru do kraja mandata te premijeru Plenkoviću poručio da ne popušta pritiscima, bez obzira na to s koje strane dolazili, pa i pod cijenu raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora, a braniteljskim udrugama da se ne mogu ponašati kao nekadašnji jugoslavenski SUBNOR. Možemo razumjeti kad ljevičari hrvatske branitelje proglašavaju SUBNOR-om, jer tako žele reći ne samo da su to po svojim postupcima i zahtjevima nego i po ulozi u ratu.

No hrvatski branitelji bitno se razlikuju od partizana, borili su se za Hrvatsku, a ne za Jugoslaviju, za demokraciju, a ne za komunističku diktaturu, nisu kao oni ubijali desetke tisuća ratnih protivnika i civila, nisu bili sudionici politike koja je nepoćudne trpala na zastrašujući Goli otok i u Staru Gradišku, ubijala političke emigrante po svijetu i pravila druga zla. Stoga iznenađuje što ratni heroj Glavaš, kojeg Osječani smatraju svojim spasiteljem, kaže braniteljskim udrugama “da se ne mogu ponašati kao nekadašnji jugoslavenski SUBNOR”. Pa, ako ćemo suditi po njegovoj odanosti vlasti, branitelji bi prije nego on njima njemu mogli reći da ja subnorovac, što bi također bila krivotvorina.

Ponedjeljak 17. rujna

Ples u Vinkovcima zbog spasonosnog sredstva

Račan, Sanader, J. Kosor i Milanović imali su čarobnu osobinu koju je od njih naslijedio i Plenković – bez imalo suzdržljivosti i srama neuspjehe svojih vlada predstavljali su kao uspjehe. Ipak ih je sadašnji premijer nadmašio, uspjehe svoje neuspješne Vlade proslavio je plesom! I to gdje, na otvaranju Vinkovačkih jeseni, u Slavoniji, koja plaća najveću cijenu njegovoj politici. I ne samo što se ohrabrio doći u Vinkovce nego je tamo izjavio kako je “ponosan na ono što ova Vlada čini za Slavoniju”!!! A zatim je s nekoliko sudionika Jeseni zaplesao šokačko kolo. I dok tako razigrani premijer slavi u Vinkovcima, u posljednje su vrijeme razigrani naslovi u medijima govorili o katastrofi Slavonije, koja se u njegovu mandatu i pojačala.

Na primjer, prošle godine u rujnu čitamo – “MASOVNI BIJEG IZ SLAVONIJE: Do kraja srpnja u inozemstvo otišlo više ljudi nego cijele prošle godine!” (net.hr). Ili na početku ove godine: “Može i gore: do 2030. godine Slavonija će izgubiti još sto tisuća stanovnika” (Večernji list). Ili proljetos: “Samo marihuana može zaustaviti iseljavanje Slavonaca” (Liberal.hr – misli se na nekoliko država SAD-a koje su uzgojem konoplje procvale nakon legalizacije marihuane). Tko zna, možda je Plenković u Vinkovcima zaplesao pod utjecajem nekog spasonosnog sredstva.

Utorak 18. rujna

‘Isleđuju’ ustaše samo da bi ‘isleđivali’ Hrvatsku

Neke je ljevičare rasrdilo što je na pokopu odana vojna počast svim žrtvama, i civilima i domobranima i ustašama, koje su partizani pobili, a ekshumirani su u općinama Plitvička jezera i Rakovica. Ministar Medved odgovara da se žrtve u zajedničkoj grobnici ne mogu razlikovati. No zašto bilo što odgovarati onima za koje su i bez suđenja ubijeni ustaše zločinci i zašto se već jednom na službenoj, državnoj razini ne zauzme stajalište da je većina ustaških vojnika hrabro i časno branila svoju državu te da nisu sudjelovali u zločinima ustaškog vodstva, kao ni većina partizana u zločinima svoga.

Ovog sam ljeta u svom imotskom zavičaju bio u društvu u kojem se razgovaralo o dvadesetak poginulih ustaša iz tri mala susjedna zaseoka, među njima i iz moga, pa su se isticale njihove vojničke i ljudske vrline i vrline obitelji iz kojih potječu. Ni po čemu se ti patrioti ne uklapaju u ljevičarske i beogradske mitove o ustašama isključivo kao zločincima. Sada im se suseljani spremaju odati počast spomen-pločom s njihovim imenima. To bi trebalo učiniti svuda u Hrvatskoj. I ni za to ni za odnos prema NDH i ustašama ne pitati Goldsteina, Markovinu, Jakovinu, Klasića, Bernardića, Teršeličku, Pusića, Miletića... koji neprekidno “isleđuju” ustaše, a zapravo “isleđuju” i optužuju Hrvatsku.

Srijeda 19. rujna

Kako je Boris Jokić i drugi put doktorirao

Ne baš malu pljusku dobili su oni, pogotovo beogradski propagandisti, koji ustrajno Hrvatsku optužuju za ustaštvo, genocidnost, ugrozu Srba, ugrozu ljudskih prava i druga zločinstva i nevaljalstva. Možda je nisu ni očekivali od Borisa Jokića, bivšeg voditelja reforme školstva. Utoliko prije što je u svojoj knjizi na engleskom, koja je njegova doktorska disertacija, baš u stilu beogradske propagande, kao uzrok velikosrpske agresije naveo referendumsku i saborsku odluku o samostalnosti i neovisnosti premda je agresija počela prije tih odluka!!!

Prvi je to otkrio prof. dr. Miroslav Furić, a poslije su o tom Jokićevu “soroševskom radu najgore vrste” govorili i Slobodan P. Novak i drugi. Sada je Jokić odbio sudjelovati na jednom skupu u Beogradu jer će na njemu biti i Aleksandar Vučić te je njegove usporedbe Hrvata s nacistima i Hrvatske s nacističkom Njemačkom nazvao “sramotnim i pogrešnim”. Napomenuo je kako se “današnja Hrvatska, kao i većina europskih zemalja, suočava s nekim izazovima, ali kako velika većina njezinih stanovnika stoji iza principa zapadne demokracije i promovira ljudska prava”. Ta bi većina zacijelo pozdravila Jokićevu odluku, a možda će netko primijetiti da je i drugi put – doktorirao.

Četvrtak 20. rujna

Što imaju Bernardićevi protivnici, a on nema?

Nekako mi je predsjednik SDP-a sve simpatičniji, barem kad ga usporedim s protivnicima u stranci. Baš ničim nisu dokazali i pokazali zašto od njega više vrijede i zašto bi ga, dakle, trebalo smijeniti. Dapače, neki su bili neuspješni sudionici neuspješne Milanovićeve Vlade i takvi nisu imali šanse u nadmetanju s njim za vrh stranke. Pa što onda hoće? Bernadića nikad nisam cijenio, anemičan je kao i Plenković, koji put sam znao napisati kako se duh 85-godišnjaka našao u tijelu 35-godišnjaka.

Bezličan je, nema baš nimalo karizme, ali što to imaju njegovi protivnici, koje osobine dobrog vođe, koje programe, koje gospodarske koncepcije, koje vizije Hrvatske... koje bi im pred Bernardićem davale prednost? Ništa drugo nego borba za vlast, za vlast koju su imali i prokockali i u stranci i u državi i ružne uspomene koje o njima imaju birači. Kažu da ne zna voditi stranku i da joj zbog toga stalno pada rejting, no koji bi je od njegovih protivnika bolje vodio? Umjesto da protoku vremena, demokratskim i stranačkim pravilima puste da učine svoje, umjesto da stranku ne razbijaju, čine sve da je što više oslabe. A tako zapravo slabe i Hrvatsku. Stara je istina – za neku je zemlju pogubnije kad ima lošu oporbu nego kad ima lošu vlast.

Petak 21. rujna

Anka Mrak Taritaš zalijeće se u ‘diktatora’ Orbana

U travnju ove godine hrvatski su se mediji natjecali tko će jače istaknuti uvjerljivost četvrte uzastopne pobjede Viktora Orbana i njegove stranke Fidesz na izborima u Mađarskoj. Ali što je to prema nula i nešto posto koliko u anketama u Hrvatskoj dobiva GLAS, stranka “progresivne” Anke Mrak Taritaš. Na krilima te masovne potpore ona se poput jastreba zaletjela u “diktatora” Orbana i neke hrvatske europarlamentarce koji su u EP-u glasovali “protiv rezolucije kojom se tražilo oštro kažnjavanje Mađarske zbog kršenja vrijednosti liberalne demokracije na kojima počiva EU” (nekad se govorilo o “napadu na tekovine revolucije i samoupravnog socijalizma”).

Tako je, kaže zabrinuta savjest zemlje kojoj vjeruje nula i nešto posto građana, hrvatska vlast “odlučila preuzeti mađarski i poljski scenarij, a to za Hrvatsku znači srljanje u propast” (da bar jest vlast preuzela taj scenarij!!!). Ta “propast” se u Poljskoj i Mađarskoj očituje u gospodarskom procvatu i sve većem blagostanju, koje im donose kršćanske, antiliberale i antimigrantske vlasti. Ali Anki Mrak Taritaš i sličnima gospodarstvo su i standard građana najmanje važni, važno im je da na vlasti nisu kršćani, konzervativci, domoljubi makar stanovništvo živjelo u neimaštini pa i bilo gladno. “Progres” i bijeda jedno drugo hrane.

