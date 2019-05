Moralno i materijalno rastakanje države - u ime naroda

Subota 4. svibnja

Ministri kao šeici, a radnici moraju u pečalbu

U povodu Međunarodnog dana sestrinstva čuju se vapaji da se zaustavi odlazak medicinskih sestara u inozemstvo - u Hrvatskoj ih nedostaje, vjerovali ili ne, dvanaest tisuća. Kad sam jedno vrijeme bio u bolnici zbližio sam se s tim heroinama koje rade jedan od najtežih poslova koji se uopće može zamisliti. Jednom sam sestru iz noćnog dežurstva upitao koliko joj se to dežurstvo plati, reče mi: "Ajme, ne pitajte, plate mi dvadeset kuna." Tako je i danas. Što o tih dvadeset kuna može reći enormno bogati ministar zdravstva Milan Kujundžić, o čijim se vilama s bazenima, apartmanima i drugom obilju povremeno piše, kao što se piše i o bogatstvu drugih ministara. Kujundžićeva vila od 500 četvornih metara u zagrebačkom Markuševcu, kako ovih dana podsjećaju neki mediji, sagrađena je pokraj vile vlasnika tvrtke Olympus, koja je bila glavni dobavljač opreme za bolnicu u Dubravi dok je na njezinu čelu bio dr. Kujundžić. Koja slučajnost! Nema dana a da mediji ne pišu o šeikovskoj imovini ministara. Kao da je posrijedi "sporazum" između moćnih zemalja EU i hrvatske vlasti da se povlaštenošću jednih i mizernim plaćama drugih protjeruju iz Hrvatske kadrovi koji u tim zemljama nedostaju.

Nedjelja 5. svibnja

Piculini 'filofašisti' ne prodaju svoje za sitniš

Eurozastupnik Tonino Picula uoči europskih izbora hvali se svojim uspjesima u Europskom parlamentu i obrušava na HDZ. Kaže kako se "izborio za konkretnih 12 milijuna eura za ljude koji u Hrvatskoj žive na nekom od 50 naseljenih otoka", a o vladajućima će reći: "HDZ bi se prvo morao zapitati što rade u društvu opcija koje predstavljaju Antonio Tajani i Viktor Orbán. Ta su dvojica primjeri hibrida dojučerašnje proeuropske, konzervativne desnice i otvorenih eurofoba, čak filofašista." Naravno, Picula ne uspoređuje tu pomoć za otoke s milijardama koje iz Hrvatske iznose strani vlasnici banaka i nekad strateških državnih tvrtki u Lijepoj Našoj. A Tajani s kojim je u društvu HDZ? Pa bar zasad nije zločinac prema Hrvatima onog kalibra kojeg je prema Talijanima bio Tito, s kojim su u društvu Picula i SDP, ustrajno ga slaveći. A "filofašist" Orbán preporodio je Mađarsku i njezino gospodarstvo, i to nasuprot interesima moćnih zemalja Europske unije, pred kojom Picula vrti repićem za sitniš koji ne čini ni tisućiti dio novca što ga Europa otima Hrvatskoj.

Ponedjeljak 6. svibnja

Begovo Razdolje kao početak nove okupacije

Usporedba je zastrašujuća, jedan mještanin kaže: "Devedesete smo dežurali..." Riječ je o najvišem naseljenom mjestu u Hrvatskoj, o Begovu Razdolju, koje je na meti migranata. Stanje je, kažu, neizdrživo, samo u jednom danu upali su u pet kuća, a u jednoj su vlasnici spavali. Sličnost je s četničkim terorom frapantna - razbijaju vrata, ormare, kradu odjeću, obuću, putne torbe i druge stvari, provaljuju u ostave, trgaju slike djece s pričesti, lome križeve... Novi list piše: "Očajni mještani hitno traže reakciju vlasti i policijsku zaštitu jer, tvrde, imaju pravo na normalan i siguran život u svojoj domovini." Kakva policijska zaštita, kakva domovina! S ovakvom vlašću može se imati samo zapuštena kolonija i stanovništvo prepušteno siromaštvu, iseljavanju i teroru migranata koji će biti sve veći. Ministar Božinović je prezauzet proslavama obljetnica, posjetom papi u Vatikanu, primanjem zapovjednika Vatikanske žandarmerije u Zagrebu (!!!), primanjem veleposlanika, dok Plenković jurca po skupovima Europske unije, a kad se vrati u Zagreb, hvali se "povoljnim makroekonomskim pokazateljima" koji desecima tisuća Hrvata pokazuju put u inozemstvo. U takvoj državi Begovo Razdolje bi kao i balvanska revolucija moglo biti početak - nove okupacije.

Utorak 7. svibnja

Milanović kao auto s jakuševačkog sajma

Premda se sam nikad ne oglašava, često se ne bez respekta o bivšem premijeru i šefu SDP-a Zoranu Milanoviću piše kao o kandidatu na idućim predsjedničkim izborima. Sada su svi lijevi i desni mediji objavili kako mu je SDP poručio da će imati njegovu potporu odluči li biti kandidat te stranke. Milanović je primjer kako se u Hrvatskoj ime i ugled stječu posve neovisno o uspješnosti i sposobnostima. Navest ću dva mišljenja, jedno lijevo, jedno desno, oba od Sinjana o Sinjaninu Milanoviću kao premijeru. Inoslav Bešker je napisao: "Nakon mene dužnički potop! - poručio je faktički Milanović. Kad je preuzeo vlast, javni dug iznosio je oko 49 posto BDP-a. U 2015. iznosio je 89,2 posto BDP-a. To što je Milanović učinio graniči sa zlodjelom. Stranka koja je to dopustila i, štoviše, podržala, diskvalificirala se za vlast." Na Facebooku je Mostov zastupnik Bulj o Milanovićevoj Vladi napisao: "Isti ti ministri, da ne zaboravim, kao i njihovi prethodnici, nanijeli su veću štetu Hrvatskoj nego sve elementarne nepogode zajedno od kada su se Hrvati doselili na ove prostore." Hrvatski mediji oponašaju sajam na zagrebačkom Jakuševcu - auti se sjaje kao da su novi, izabereš i kupiš, ali auto ne izdrži od Zagreba do Sinja, raspadne se.

Srijeda 8. svibnja

Olovo koje pripisuje Tuđmanu stišće Beljaka

U sjećanju naroda izgleda sve bolje, manje-više svi ga cijene, u njemu očito ima vrijednosti koje predsjedniku HSS-a Kreši Beljaku nisu dale mira, obuzele su ga nekadašnje avanturističke želje pa je u dr. Franju Tuđmana odlučio - provaliti. I što je u njemu našao? Odgovara na Twitteru: "Sav taj teški teret devedesetih koji Hrvatska za sobom i danas vuče poput olovne kuge ima svoje ime. Ime tog tereta i te olovne kuge je Franjo Tuđman." Beljak osjeća i vidi kako neko olovo, koje pripisuje Tuđmanu, pritišće njegov HSS i u anketama ga potiskuje prema nuli, njegovu prirodnom mjestu, kao što potiskuje i sve druge strančice čija vodstva vole Tuđmana kao Beljak. Našavši se sa svojom provalom u Tuđmana u društvu delinkvenata koji grafitima nagrđuju spomenik hrvatskom velikanu, Beljak se ne prvi put vraća svojoj negdašnjoj strasti, po kojoj je, uostalom u javnosti i najslavniji. Nakon što je zbog provala u automobile uhićen, Beljak se odlučuje provaliti te učlaniti u HSS i baviti se politikom.

Četvrtak 9. svibnja

Rekordan broj afera, a potpora birača raste

Bilanca HDZ-ovih nepodopština učinjenih ili otkrivenih samo u mjesec dana rekordna je u samostalnoj Hrvatskoj. Član GO HDZ-a Požege Vukušić skrivio je nesreću u kojoj je razbio dva automobila i pobjegao. HDZ-ov načelnik Andrijaševaca Dekanić, vozeći pijan, udario je u automobil u kojemu su bile četiri časne sestre, jedna je ozlijeđena. HDZ-ov sisačko-moslavački župan Žinić (HDZ) u zavoju je prešao u suprotan smjer i sudario se s drugim automobilom. Otkrivena je golema razlika između vrijednosti ljetnikovca ministra G. Marića u imovinskoj kartici i u procjeni trgovaca nekretninama. Otkrivena je i golema razlika između prijavljene i stvarne površine kuće ministra Tolušića, a kuću mu je gradila tvrtka kojoj je kao župan dao mnoge velike poslove. Ako predsjednik stranke ustrajno opravdava teške grijehe svojih dužnosnika, ako se na probranim i dobro plaćenim dužnostima zaposlila i njegova brojna rodbina, svojta, kumovi..., ako se svuda gdje je to moguće zapošljavaju hadezeovci za koje se poslovi i izmišljaju, onda svjedočimo totalnom moralnom rasulu vladajuće stranke koje se širi cijelom državom. Najgore je što i takav HDZ kraj nikakve oporbe ima najveću potporu birača, pa može i moralno i materijalno nastaviti rastakati državu - u ime naroda.

Petak 10. svibnja

Biti Srbin u Hrvatskoj - 'časno' ili 'unosno'?

Biti Hrvat, Srbin, Židov, Bošnjak, Talijan, Čeh... u Hrvatskoj ne bi smjelo biti ni povlastica ni nedostatak. Hrvatska je svima jednako domovina, a i svi su je u Domovinskom ratu branili. Ali su se uloge pripadnika pojedinih nacionalnosti razlikovale. Dok je, na primjer, Vukovarac, Srbin Predrag Peđa Mišić hrabro branio Lijepu Našu, Srbin Milorad Pupovac izmišljao je kako je u Hrvatskoj prekršteno 11.000 pravoslavne djece. Jedan je pokazivao svoj normalni hrvatski patriotizam, a drugi utirao put onome što će se poslije nazvati etnobiznisom. Sada je to došlo do izražaja i u kampanji za skore europske izbore, na kojima je Mišić kandidat Hrvatskih suverenista. Na predizbornom plakatu uza svoju fotografiju objavio je i Pupovčevu, obje uz isto pitanje: "Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj?" Ispod svoje slike odgovorio je - "časno", a ispod Pupovčeve - "unosno". Tako se nastavljaju dvije tradicije - patriotizam nepreglednog broja hrvatskih pravoslavaca i srpski etnobiznis, koji je posebno cvao i bio potican u komunizmu. Stoga nije čudno što su u koaliciji skojevci iz HDZ-a i Milorad Pupovac, glavni predstavnik i dionik unosne grane gospodarstva u Hrvatskoj - srbovanja. Od kojeg srpska sirotinja u Hrvatskoj nema nikakve koristi.