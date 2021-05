Moralno bi bilo da pročelnici stave mandat na raspolaganje

S mjena vlasti u Zagrebu, koja će se sigurno dogoditi nakon drugog kruga izbora – pobijedi li Tomislav Tomašević, što je gotovo sigurno, ili Miroslav Škoro, što bi bilo ravno čudu – trebala bi dovesti do promjena ne samo na gradonačelničkim i dogradonačelničkim mjestima koja se biraju izravno na izborima, nego i na nižim strukturama, kao što su to pročelnička mjesta.

Pročelnici su nešto slično ministrima u Vladi, ali za razliku od ministara, oni se biraju na javnim natječajima. I sama najava vjerojatno budućeg zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića kako očekuje nakon izgledne pobjede u drugom krugu da aktualni pročelnici daju svoje mandate na raspolaganje izazvala je buru reakcija i među samim pročelnicima i u javnosti.

Stoga se postavlja pitanje ima li novi gradonačelnik pravo tražiti od pročelnika koji su imenovani za mandata njegova prethodnika njihove ostavke ili ih ima čak pravo i smijeniti. Jedni će reći čemu promjena vlasti ako na mjestima pročelnika ostaju isti ljudi, drugi će se pozvati na Zakon o postupku primopredaje vlasti, u kojem se navodi da su pri primopredaji vlasti zabranjene kadrovske promjene, osim na dužnostima za koja se, sukladno zakonu, stavlja mandat na raspolaganje.

A pritom se navodi i da se obveza stavljanja mandata na raspolaganje ne odnosi na službenike koji su postavljeni na temelju imenovanja po prethodno provedenom javnom natječaju.

I sve bi to bilo divno i krasno da se kod nas javni natječaji provode transparentno i pošteno i da nisu samo farsa koja se izvodi kako bi se na neku javnu funkciju imenovalo unaprijed odabranog kandidata, i to podobnog po stranačkoj, rodbinskoj, prijateljskoj ili nekoj drugoj liniji. Svaka čast iznimkama, kojih uvijek ima. Neki od onih koji su izabrani takvim javnim natječajima uvjeravaju nas da su ti natječaji složeni procesi koji traju tri mjeseca, tu su testovi, razgovori...

I da su na kraju izabrani oni najbolji. Pa tko još vjeruje u takve bajke o javnim natječajima u Hrvatskoj? Javni natječaji uvedeni su i za izbor predsjednika i članova uprava državnih tvrtki. I dobro se zna da na kraju na tim natječajima uglavnom pobijedi pripadnik neke stranke koja je na vlasti.

Opet svaka čast iznimkama. Hrvatski premijer Andrej Plenković je, primjerice, nakon druge pobjede na izborima od svih direktora koje je preko takvih javnih natječaja izabrao za direktore državnih tvrtki u svom prvom mandatu tražio da stave mandat na raspolaganje. I većina ih je to i učinila. Malo se tko pobunio.

Koliko god se pozivali na bilo koji zakon koji ih štiti od smjenjivanja, moralno bi i politički korektno bilo da svi zagrebački pročelnici odmah stave svoje mandate na raspolaganje novoj vlasti. No to ne bi trebalo ovisiti o nečijem osjećaju za korektnost, nego bi se i to trebalo jasno regulirati zakonom. Logično bi bilo da se s promjenom gradskih vlasti mogu promijeniti i pročelnici, koji su samo formalno izabrani javnim natječajem.

Ili bi doista trebalo provoditi pravedne i poštene natječaje na kojima se ne bi unaprijed znao pobjednik.