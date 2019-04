Mons. Michalik donio poruku Vatikana

Ima li u “rješavanju pitanja vezanih za Zbor prebendara”, kako je Zagrebačka nadbiskupija objasnila pohod poljskog mons. Michalika Zagrebu, naznaka za neka neprikladna financijska ponašanja koja nisu riješili hrvatski biskupi i je li to uvod u nekakve smjene? Podsjetimo da je papa Franjo 2013. u istom danu prihvatio ostavke nadbiskupa Ljubljane i Maribora Antona Stresa i Marjana Turnšeka „zbog nesposobnosti ili drugog snažnog razloga zbog kojeg nije sposoban obavljati svoju službu“.

Franjo je smijenio dvojicu slovenskih nadbiskupa nekoliko dana nakon što je najavio transparentnost u financijama Crkve, a mariborska nadbiskupija ostvarila je gubitak od 800 milijuna eura. Smjena dvojice slovenskih nadbiskupa bila je drastična mjera, kakva se ne pamti u Crkvi. Franjo je smijenio biskupe, pa i kardinala, zbog pedofilskih skandala.

Je li unutar Crkve u Hrvatskoj bilo financijskih ili pedofilskih skandala kakvi su bili oni koji su naveli Franju na čišćenje? Prema podacima do kojih se do sada došlo, nema razloga za provođenje čistki među hrvatskim biskupima, pa ni za “promicanje” jedinog hrvatskog kardinala na neku dužnost u Vatikan. No, da se iz Vatikana nešto želi poručiti Kaptolu i HBK, očito je u rukama mons. Michalika.

Moglo bi se i zapitati je li držanje nekih hrvatskih biskupa sukladno Franjinim uputama i izjavama. Primjerice, državni tajnik kardinal Parolin, s čime se suglasio papa, glede svjetskog kongresa obitelji u Veroni kazao je da “je Crkva suglasna sa suštinom, ali ne s načinom” na koji se on instrumentalizira. Zapravo, Vatikan nije suglasan s mnogim načinima držanja u pitanjima važnima za crkveni nauk. Može li biti suglasan s načinom na koji se politički instrumentalizira, primjerice, misa u Bleiburgu? Može li Vatikan biti suglasan s time da biskup bude lovac?

Molimo Gospodina da oslobodi Crkvu od onih koji je žele ostariti, fiksirati je u prošlosti, zaustaviti je, učiniti je nepokretnom, napisao je Franjo u pobudnici Krist živi (Christus vivit).

Pogledajte video o poznatim Hrvatima koji javno svjedoče vjeru: