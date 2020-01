Mogu li se preventivni napadi opravdati?

Nekoliko sati prije nego što je ubijen iranski general Kasim Sulejmani američki je ministar obrane Mark Esper kazao da je “igra promijenjena”. Washington je pripremao preventivne napade na iranske snage zbog njihovih planova da napadnu SAD. Nitko nije ni slutio da će do preventivnog napada i doći, odnosno da će američki predsjednik Donald Trump odobriti ubojstvo Sulejmanija, što se njegovi prethodnici Bush i Obama nisu usudili učiniti iako su za to imali priliku.

U SAD-u se vodi i polemika je li prethodno trebao obavijestiti Kongres (šefu demokratskih senatora Chucku Schumeru koji je na to upozorio, Trump je uzvratio u svom stilu rekavši da bi informiranje Schumera bilo jednako informiranju Irana) te hoće li nova međunarodna situacija zasjeniti raspravu o opozivu predsjednika.

Trumpu nije potrebno skretanje pažnje s opoziva na međunarodno zaoštravanje jer raspravu koja će se odvijati u Senatu može pretvoriti u šou u svoju korist. Čini se da je napadom htio izbjeći da mu se dogodi ono što se dogodilo predsjedniku Jimmyju Carteru 1979. s okupacijom američkog veleposlanstva u Teheranu, odnosno talačkom krizom. Reagirao je preventivno. Ali kako?

Šef jedne države (SAD) zapovjedio je ubojstvo čovjeka broj tri po važnosti druge države (Iran) do kojeg je došlo u trećoj državi (Irak) u operaciji zrakoplova bez pilota (dron) koji je poletio iz četvrte države (Katar). I ako se tome doda da ne postoji neki ratni razlog za operaciju, već samo preventivno reagiranje na eventualne namjere (u demokraciji se ne kažnjavaju namjere već čini), onda se situacija još više komplicira bez obzira na to što bi se moglo kazati, ali to treba i pred sudom dokazati, da je Sulejmani odgovoran za smrt brojnih Amerikanaca. Pred kojim bi se sudom vodio eventualni proces za ubojstvo Sulejmanija?

Članak 51. povelje Ujedinjenih naroda kaže da se legitimna nacionalna ili kolektivna obrana mora ograničiti na odgovor na oružani napad. Pandorina kutija je otvorena...

