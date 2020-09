Moćan mali div sprema se priznati Izrael i ugostiti spektakularan SP u nogometu

Nakon normalizacije odnosa između Izraela i UAE, analitičari očekuju da će mnoge arapske zemlje krenuti putem UAE, među kojima su Saudijska Arabija, Bahrein, Oman, Katar i Maroko. Arhitekt plana koji zovu “dogovorom stoljeća” Jared Kushner viši je savjetnik i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji će po svemu sudeći u rujnu krenuti na turneju po zaljevskim zemljama i pokušati ih uvjeriti da slijede UAE u normalizaciji odnosa s Izraelom.

Iako Trump i njegov zet Kushner vjeruju da bi prva zemlja koja će slijediti UAE mogla biti Saudijska Arabija, koja je bila na čelu arapske inicijative za priznavanje Izraela 2000-ih u zamjenu za izraelsko povlačenje s teritorija koje je Izrael okupirao 1967. godine, čime je Rijad zapravo pružio potporu za otvaranje odnosa s Izraelom u tom kontekstu, sve je izglednije da će Katar biti zemlja koja će nakon UAE prva normalizirati odnose s Izraelom.

Naime, Katar i Izrael imali su povijesno tople odnose još u 1990-ima. Približavanje dviju zemalja dogodilo se nakon Zaljevskog rata 1991. godine. Ondje je postojao izraelski trgovinski ured od 1996. Katar, Izrael i SAD formirali su u svjetlu toga neku vrstu trostranog odnosa. Doha je nastojala igrati sve veću ulogu na cijelom Bliskom istoku. Kao dio te šire uloge, željela je igrati ulogu u mirovnim raspravama s Izraelom.

Foto: UN Photo via BestImage/PIXSELL
L'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani lors des discours le premier jour de la 74ème assemblée générale de l'organisation des Nations-Unis (ONU) à New York City, New York, Etats-Unis, le 24 septembre 2019.

Približavanje Izraelu

Katar se pokušao još više približiti Izraelu nakon krize koja je potresla Arapski poluotok i koju je izazvala Saudijska Arabija nakon posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa toj zemlji zbog čega su prekinuti diplomatski odnosi između Saudijske Arabije i Katara.

Katar također igra sve veću ulogu u razgovorima s Izraelom i Hamasom te ima velik utjecaj i na palestinski militantni pokret Hamas, koji njeguje istu ideologiju, tj. muslimansko bratstvo. Kada god dođe do eskalacije sukoba, katarski emir smiri tenzije. Tako je prije nekoliko dana katarski izaslanik Mohammed al-Emadi posjetio pojas Gaze kako bi smirio napetost između Hamasa i Izraela, nakon čega je otišao i u Tel Aviv, u kojem se sastao s visokim izraelskim dužnosnicima. Hamas i Izrael, koji su triput ratovali, 2008., 2012. i 2014., prošle godine uspostavili su primirje uz posredovanje UN-a i Katara.

Ujedno, Katar je i najbogatija zemlja na svijetu, a katarski emir Tamim bin Hamad al-Thani najbogatiji je vladar jedne zemlje, i to unatoč sada već trogodišnjim sankcijama moćnih susjeda, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Emir se našao u nezgodnoj situaciji – s jedne strane ima blokadu od zapadnih susjeda, a s druge strane s istočnim susjedom Iranom, s kojim je Amerika u nekoj vrsti permanentnog hladnog rata, dijeli najveće plinsko polje na svijetu. S treće strane u Kataru se nalazi najveća američka vojna baza u tom dijelu svijeta. U takvom okruženju potrebno je biti vješt diplomat da bi glavu održao iznad vode. No emir je uspio i više od toga: unatoč sankcijama, prijetnjama i nezgodnom okruženju, Katar je ostao moćan mali div. Toliko moćan da ga je nedavno pozvao američki predsjednik Donald Trump i tražio od njega da bude posrednik u pregovorima s Iranom, s kojim danas emir ima najbolji odnos od svih susjednih država. Emir je toliko vješt da je čekao trenutak kada će ga moćni Trump zamoliti za neku uslugu s obzirom na to da je američki predsjednik na početku izolacije Katara od Saudijske Arabije i ostalih zaljevskih zemalja emira optužio za financiranje i podržavanje terorizma, na što mu emir nikada nije odgovorio niti je ušao s njim u bilo kakve konflikte.

Foto: /XINHUA/PIXSELL
U.S. President Donald Trump (L) welcomes Qatari Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani at the White House in Washington D.C., the United States, on July 9, 2019.

Emir nije samo popularan i moćan u svijetu nego i u svojoj zemlji, od koje je učinio pravi raj. Na ulicama Dohe posvuda se može vidjeti koliko Katarci obožavaju svog mladog i progresivnog emira: njegov je lik na pročeljima zgrada, na tanjurićima za čaj, na ogledalima, raznim drugim suvenirima. Kako i ne bi bio kada svaki državljanin Katara dobije vilu. Emir je i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, a mi ćemo malo zaviriti u njegov tajni život.

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, uz procijenjeno osobno bogatstvo od dvadesetak milijardi dolara, 39-godišnji Al-Thani vlasnik je flote zrakoplova vrijedne oko milijardu i pol dolara. Nikad ne putuje sam, a jednom prilikom stigao je u Japan uz svoju svitu s čak deset zrakoplova. Vlast u pustinjskoj kraljevini preuzeo je 2013. godine nakon što je njegov otac Hamad bin Khalifa al-Thani podnio ostavku. “U potpunosti sam siguran da je odgovoran, da zaslužuje povjerenje i da je sposoban za ispunjavanje ove misije”, rekao je Hamad bin Khalifa i dodao kako je “naša mladost dokazala kako su oni rezolutni ljudi”. Hamad bin Khalifa preuzeo je vlast od svog oca u državnom udaru 1995. uz pomoć vojske, tadašnje vlade i utjecaja susjednih država zaljevskih zemalja. Od tada je uveo neke političke i ekonomske slobode.

Emir Tamim bin Hamad al-Thani preuzeo je zemlju sa samo 33 godine i jedan je od najmlađih vladara na svijetu. Ovu obitelj svrstavaju među 10 najbogatijih kraljevskih obitelji na svijetu. Njihovo je bogatstvo najvećim dijelom iz Katarskog investicijskog fonda, kojim je prije nego što je postao emir predsjedavao i Tamim al-Thani. Do 2013. investirali su oko sto milijardi dolara u razne kompanije širom svijeta – Siemens, Volkswagen, londonski aerodrom Heathrow, Barclays Banku, robnu kuću Harrod’s, naftnu kompaniju Shell i u nogometni klub Paris Saint-Germain, koji je nedavno igrao finale Lige prvaka s FC Bayernom u Lisabonu i izgubio. Tijekom vladavine emirova oca šeika Hamada, katarska ekonomija sedmerostruko je narasla, a broj stanovnika se utrostručio. Uveo je općinske izbore, a pokrenuo je i televiziju Al Jazeera, koja danas ima dopisništva diljem svijeta te je postala najmoćnija TV postaja u arapskom svijetu, a odigrala je i glavnu ulogu u rušenju arapskih vladara tijekom Arapskog proljeća.

Katarski vladar Tamim al-Thani rođen je 1980. godine i školovao se u Velikoj Britaniji. Godine 2005. punio je naslovnice medija jer je izbačen iz kluba u Londonu zbog tučnjave u pijanom stanju, a završio je kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst 1998. godine. Emir Tamim četvrti je sin emira i njegove druge žene, utjecajne šeike Moze, a otkako je proglašen prijestolonasljednikom 2003., polako ali sigurno prikupljao je moć. Bio je predsjednik Qatar Investment Authorityja, glavnog novčanog fonda zemlje. Moć nasljeđuje od oca koji je od male i krhke, dugom opterećene zemlje Perzijskog zaljeva napravio regionalnog lidera.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL
19.11.2018., Zagreb - Predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovic primio je danas u Banskim dvorima seika Tamima bin Hamada bin Khalifa Al Thanija, emira Drzave Katara.

Prije nego što je emir Tamim preuzeo vlast, bio je na mnogim istaknutim funkcijama, primjerice onoj predsjednika katarskog Olimpijskog odbora, zamjenika oružanih snaga i predsjednika organizacijskog odbora za Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru 2022. godine. Oni koji ga poznaju opisuju ga kao prijateljski nastrojenog, samouvjerenog i proračunatog vladara koji održava dobre diplomatske odnose sa Zapadom, naročito sa SAD-om i Francuskom. Iako se za njegove vladavine Katar više modernizirao i otvorio prema zapadu te je jedna od rijetkih zemalja u kojoj se žene slobodno šeću ulicama u izazovnoj odjeći te posjećuju noćne klubove u kojima se toči alkohol, opisuju ga kao konzervativnijeg od svog oca te ističu njegove veze s Muslimanskim bratstvom i želju za očuvanjem nacionalnog identiteta tradicionalnim islamističkim vrijednostima.

Tamim bin Hamad al-Thani ima tri supruge, od kojih mu je prva ujedno i rođakinja, s kojom se oženio 2005. i s kojom ima četvero djece. Ženio se još dva puta, a ukupno ima dvanaestero djece. Ljubitelj je skupih automobila, jahti i aviona. Smatra se da je vlasnik jedne od najskupljih jahti na svijetu (Al-Lusail) čija je procijenjena vrijednost oko 300 milijuna dolara. Dugačka je 123 metra i može primiti 36 gostiju u nezamislivom luksuzu, dok im je na raspolaganju pedesetak članova posade. Kao veliki ljubitelj sporta Tamim je nastavio putem svog oca.

Sagradili deset stadiona

Još 2005. osnovao je Qatar Sports Investment, fond koji je ušao u vlasničku strukturu Paris Saint-Germaina i posve promijenio kartu europskog nogometa. U sklopu QSI-ja potpisan je najskuplji transfer u povijesti nogometa, u kojem su za Brazilca Neymara Barceloni platili 222 milijuna eura, a samom igraču 30 milijuna eura godišnje. Iako ima trojicu starije braće, nakon što je njegov otac abdicirao 2013., Tamim je na iznenađenje mnogih postao osmi emir Katara, jer “neki su se previše igrali, a neki su previše molili” pa je na kraju upravo on izbio u prvi plan. Po karakteru i ponašanju on je poput svog oca, koji je također, kako nalaže tradicija, imao nekoliko žena, a sa svojom velikom obitelji često plovi Jadranom te je posjetio Korčulu i Dubrovnik. Katarski emir Tamim al-Thani krajem prošle godine posjetio je Hrvatsku i pokazao veliki interes za izgradnju i opskrbu plinom plutajućeg terminala, LNG-a na Krku, koji bi trebao biti u funkciji do 2021. i tako smanjiti ovisnost Europe o ruskom plinu.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL
01.09.2016., Zadar - Mega jahta Katara, jedna od najvecih svjetskih jahti u vlasnistvu katarskog seika Hamada bin Khalifa Al Thanija, usidrea je na rivi kod Pozdrava suncu.

Jedna od najbogatijih zemalja na svijetu ima treće najveće zalihe plina na svijetu, a duboko u vodama Zaljeva, između Katara i Irana, leži najveće polje plina na svijetu. Emir je poznat po obilnim i skupim darovima za svojih posjeta državama. Veliku je pažnju u svojoj vladavini posvetio ostvarivanju dobrih diplomatskih odnosa pa je tako nedavno turskom predsjedniku Erdoganu poklonio Boeing 747 vrijedan pola milijarde dolara.

Iako se još vodi istraga o tome je li Katar “platio” domaćinstvo za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. i još nije izvjesno hoće li se ono održati u Kataru ili ne, emir Tamim već je sagradio deset novih, supermodernih i komfornih stadiona, ali uz to i ceste, zračne luke, željezničke pruge i hotele. Osim hotela, emir će na moru stvoriti mjesto za ploveće hotele, kruzere, koji će imati 20 tisuća soba i moći će primiti 40 tisuća navijača. I samo po ovome to će biti neobičan SP, a da ne nabrajamo ostale podatke, od kojih ponajviše treba istaknuti da se ovo nogometno natjecanje 2022. održava u zimskim mjesecima. Prema nekim procjenama, uloženo je čak 200 milijardi dolara. Ljubitelji nogometa uvjereni su da će ovo prvenstvo, koje će se održati u Kataru, biti najspektakularnije do sada.