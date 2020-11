Mnoge europske zemlje imaju i strože mjere od Hrvatske

Zemlje koje trenutačno imaju bolje stanje od nas i, što je najvažnije, u silaznoj su putanji sa širenjem virusa, a ne uzlaznoj poput nas, imaju strože mjere. Premijer je i sam rekao “možda ni ove mjere neće biti dovoljne”. Ako je suditi po primjeru nekih zemalja, naročito Češke, koje su već, kad su im brojke alarmantno rasle, donijele mjere, ali sa zadrškom “ostavimo strože mjere za kasnije”, nisu uspjele zaustaviti širenje zaraze dok ih nisu postrožile.

Jesu li nove mjere Vlade za suzbijanje širenja zaraze primjerene za zemlju koja je jučer po incidenciji od 970 zaraženih na sto tisuća stanovnika u posljednjih 14 dana trenutačno u europskom vrhu među prvih pet-šest od 47 europskih zemalja, a i po smrtnosti smo među desetak najgorih?

Broj samoizolacija je alarmantno porastao, za 9403 u posljednjih 48 sati, od 40.762 do 50.165. Sada se već postavlja pitanje kako će se to odraziti na radne procese jer među samoizoliranima, pretpostaviti je, najviše je radno aktivnog stanovništva. To nam također govori i kako se i dalje maksimalno revno love kontakti. Ali, i o dramatičnom povećanju potencijala za moguće širenje zaraze s obzirom na to da se novozaraženi, doduše ne nužno, regrutiraju među samoizoliranima koji su bili u kontaktu sa zaraženima. Naravno, osobito dok relativno malo testiramo, dobro je što raste broj samoizolacija jer je to jedna od najjačih mjera za sprečavanje širenja zaraze.

Prije ovog drastičnog porasta samoizolacija, posljednji tjedan im se broj povećao za 5000, tjedan prije za 7000, pa nešto više od 2000...

U svakom slučaju, svi ti statistički pokazatelji govore da, a i usporedba s drugim zemljama, za razliku od proljeća, kaskamo za virusom, odnosno tjednima kasnimo s oštrijim mjerama.

Što je najgore, očito je da građani baš i ne shvaćaju ozbiljnost situacije te ni te blaže mjere od brojnih europskih zemalja ne poštuju, a država ne koristi poput zapadnoeuropskih zemalja mehanizme prisile. S obzirom na to da su već tjednima statistički pokazatelji i laiku jasni, očito je i da, za razliku od proljeća, politika više ne sluša struku.