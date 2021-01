Ministri bi trebali inzistirati na dijalogu, a ne isključivati

Jučerašnji istup ministra rada Josipa Aladrovića ponovno potvrđuje kako se s Vladom Andreja Plenkovića posljednjih tjedana, i to ne samo u komunikacijskom smislu, događa opasan retrogradan proces koji škodi i Vladi i Hrvatskoj. Kolikogod izjave predsjednika Zorana Milanovića ponekad znaju biti pretjerane i neumjesne, Plenkovićevi ministri ne bi trebali mišljenje predsjednika države unaprijed proglašavati irelevantnim, a pogotovo to ne bi trebali činiti onda kada je predsjednikovo mišljenje izrečeno u konstruktivnom duhu, ali ni onako nedosljedno kao što je to učinio Aladrović.

Predsjednik Milanović, naime, nije bio oduševljen idejom javnih radova na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije, na što mu je nadobudni ministar odbrusio da je mišljenje predsjednika irelevantno tvrdeći pritom da je relevantno što na tu temu imaju reći predstavnici lokalne vlasti, gradonačelnici i načelnici. “Mi smo se odmah drugi dan nakon potresa konzultirali s njima”, uvjeravao je ministar Aladrović tvrdeći da je tako shvatio da postoji potreba za javnim radovima.

Međutim, kada su ga upitali da komentira mišljenje gradonačelnice Siska Kristine Ikić Baniček da je država prespora u potporama i financijskoj pomoći gospodarstva, Aladrović je poručio da je i njezino mišljenje irelevantno sugerirajući kako su on, a time i Plenkovićeva Vlada, spremni poštovati jedino mišljenja HDZ-ovih lokalnih čelnika, dok su mišljenja onih koji dolaze iz opozicijskih stranaka, kao i predsjednika države, irelevantna.

Hrvatska se trenutačno nalazi u jedinstvenoj, dramatičnoj situaciji, suočavajući se s dvostrukom krizom: zdravstvenom krizom zbog pandemije koronavirusa i humanitarnom krizom nakon katastrofalnih potresa u Zagrebu i Petrinji. Od razumne politike u tako osjetljivoj situaciji očekivali bismo inzistiranje na dijalogu sa svim političkim akterima i na konsenzualnom odlučivanju kad god je to moguće, a ne isključivanje svih onih koji ne pripadaju vladajućoj stranci.

Premijer bi opoziciju u ovakvoj krizi trebao pozvati za stol, a ne optuživati je da se udružila s medijima na rušenju države. Takva iracionalna politika Hrvatsku vraća u devedesete godine prošlog stoljeća, a to nije ono što nam je Plenković obećao kada je prošle godine od građana tražio još jedan premijerski mandat.