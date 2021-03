Miloševićev propagandist ni danas ne poštuje međunarodne ugovore

Ivica Dačić poznat je i pod nadimkom Mali Sloba. Zašto? Jer se nakon raspada Jugoslavije učlanio u Socijalističku partiju Srbije (SPS) koju je vodio Slobodan Milošević i već je 1992. postao partijski glasnogovornik, sa samo 26 godina. Na tome mjestu ostao je sve do Miloševićeva pada 2000. godine! Tako je Dačić u vrijeme Miloševićeva ratnog divljanja u bivšoj Jugoslaviji bio i potpredsjednik Savjeta za informiranje i propagandu SPS-a. I nikad se nije ogradio od ratnog zločinca Miloševića i njegove politike. Takav ratni huškač i Miloševićev propagandist ostao je u vrhu srbijanske politike i nakon Miloševićeva pada, a posebno otkako je Aleksandar Vučić preuzeo vlast. Dačić mu je bio i potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova, da bi ga u najnovijem mandatu Vučić sklonio na mjesto predsjednika srbijanskog parlamenta.

Dačić do danas sije Miloševićevu propagandu, pa tako i u najnovijem razgovoru za Večernjak. No nema smisla s njime i s takvima raspravljati o prošlosti jer ne priznaju ni jednu činjenicu i ne odstupaju ni jedan korak od svojih starih stavova. Dačić kaže da treba gledati na budućnost. Ali na budućnost treba gledati s istinom, točnim informacijama, treba poštovati preuzete obveze, međunarodne ugovore. I Dačić na tome opet pada, iako nije samo on u pitanju. Jer se radi o pravima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Najnovije se zakuhalo oko takozvanog bunjevačkog jezika u Subotici. No nije to jedini ni najveći problem. Problem broj jedan je već godinama nepostojanje reciprociteta u zastupanju hrvatske nacionalne manjine u srbijanskim političkim tijelima, kao što je to zajamčeno srpskoj manjini u Hrvatskoj, i što se kod nas godinama provodi na svim razinama. U Srbiji se po tom pitanju za Hrvate ne događa baš ništa!

I onda Dačić u maniri starog Miloševićeva propagandista iznosi totalne neistine! Na pitanje, je li mu žao što hrvatska manjina nema zastupnika u Skupštini, on bezobrazno ovako odgovara: “To je stvar ustava Srbije i izbornog zakona koji to ne predviđaju na takav način da postoji zajamčeno mjesto, već za liste manjina ne postoji cenzus. Razgovorima predsjednika Vučića i predsjednice Hrvatske pokrenuta je inicijativa da se to riješi i mnogo je učinjeno kad je riječ o položaju Hrvata, tako da se neki od njih danas nalaze u vladi RS-a. Što se tiče neulaska Hrvata u parlament, krivnja je njihova jer uvijek idu u savez sa strankama koje ne prijeđu izborni prag. Netko je tu potpisao zakon u kojem bi Hrvati kao manjina imali zastupnika u parlamentu, ali to nije provedeno. Mi to nismo potpisali, ali nadam se i uvjeren sam da će i to doći na red.”

Prvo, totalna je neistina da se neki od Hrvata iz Srbije danas nalaze u vladi RS-a. Dačić laže kao i puno puta dosad, jer predstavnika hrvatske zajednice u vladi Srbije jednostavno nema! Nadalje, zašto nema zajamčenih mandata za predstavnike Hrvata u srbijanskom parlamentu? Zašto nema ni reciprociteta glede delegiranja Srba u Saboru RH? To sigurno nije krivnjom Hrvata u Srbiji, kako imputira Dačić! Štoviše, Dačić dalje laže, kad kaže da “mi to nismo potpisali”. Dakako, riječ je o sporazumu između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj koji je potpisan 15. studenoga 2004. godine, a u Hrvatskoj je na snagu stupio 1. lipnja 2005. godine, nakon što je Sabor 18. ožujka 2005. usvojio odluku o proglašenju zakona o potvrđivanju spomenutog sporazuma. U Srbiji do danas on nije ratificiran! A Dačić bi trebao znati da je Republika Srbija nakon prestanka postojanja državne zajednice Srbije i Crne Gore preuzela sve njezine međunarodne obveze, pa tako i punu primjenu tog sporazuma. To je prava istina, a ne ono što Dačić i njemu slični godinama podmeću i izbjegavaju provesti. U članku 9. sporazuma stoji da će obje države omogućiti sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u donošenju odluka koje se odnose na njihova prava i položaj na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini u Republici Hrvatskoj, odnosno na lokalnoj, pokrajinskoj, republičkoj i razini državne zajednice Srbije i Crne Gore, odnosno da će unutarnjim zakonodavstvom osigurati zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkim i izvršnim tijelima na lokalnoj razini te zastupljenost u predstavničkim tijelima na regionalnoj i državnoj razini. Jasno je to i Dačiću i ekipi. Svejedno lažu u maniri ideologa srpske laži Dobrice Ćosića!

VIDEO Od 12. veljače do 15. svibnja posjetite izložbu "Hrvatska svijetu"