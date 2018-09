Milinovića maknuli jer je bio šerif ili jer je bio šerif koji ne sluša?

Raspravljati o odlukama stranačkih sudova nema puno smisla. To su sudovi koji u pravilu slijede mišljenja i stavove lidera koji trenutačno vladaju te ih to čini “posebnim”, a ne demokratskim sudovima. I to dokazuju i stranački sudovi SDP-a, i HSS-a, sada i HDZ-a. Tako je i Darko Milinović do jučer bio uglednik i utemeljitelj HDZ-a, zaslužni gospodar Like, patron i partijski oligarh koji je bez po muke svojoj stranci na parlamentarnim izborima osiguravao i 15-ak posto saborskih HDZ-ovih ruku.

Dado je bio miljenik mnogih HDZ-ovih šefova jer Dado je, kad god je to bilo potrebno, iz Like mogao u Zagreb “dotjerati” na desetke autobusa punih gorljivih HDZ-ovaca. On je sada prvi put te autobuse za Zagreb organizirao za samog sebe, mislio je da je njemu dopušteno isto što i “bogovima” i sada je prebrisan kao da ga nikad nije bilo, bez ikakvog pijeteta za prijašnje “zasluge”. U skladu s onom partijskim “o političkom mrtvacu sve najgore, iz HDZ-a ga odstreljuju tezama da je Milinović bio “šerif, nepotist, nedemokrat, diktator, divljak, plašitelj članstva...”

Milinović jest bio šerif Like, možda i sve to čime ga sada ispraćaju iz stranke, no činjenica jest da je Dado sve to bio i prije 15, i 10 i 5 godina i nikome taj njegov lički “stil”, nepotizam i diktat nije smetao dok je Dado bio dio liderskog simfonijskog orkestra. Teško da bi njegov stil bio doveden u pitanje da je ostao umrežen i nastavio svirati po zadanim notama. Ovako, Milinović je izveo akciju u pučističkom stilu i teško da bi se u Hrvatskoj našlo političke stranke koja bi ga nakon toga zadržala u stranačkom bazenu.

Problem za HDZ je taj da šerifa, nepotista koji lokalno vladaju diktatom, koji “plaše članstvo” ima još podosta. I kada bi micanje Milinovića bio rezultat odluke i stava vrha stranke da je micanje iz stranke provedeno zbog principa i uspostave prave unutarnje demokracije – onda bi cijela stvar i imala svrhe i značila bi razliku. Ovako, HDZ tek treba dokazati da su ga maknuli jer je bio šerif, a ne zato što je bio šerif koji ne sluša.

