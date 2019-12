Milanoviću trebaju glasovi i onih koji nisu bili “normalni”

Jesu li nam predizborne ankete postale odlučujući politički putokaz, tako da zapravo imamo privid demokracije iza koje se krije anketokracija? Miroslav Škoro banuo je u predsjedničku kampanju upravo preko ankete i to plaćene javnim novcem po narudžbi HRT-a, i odmah je “ni kriv ni dužan” dobio ni manje ni više nego 9,4% glasova i postao ultimativni politički faktor. Lukavo osmišljeno, ali kako, zašto, čiji je on projekt i tko sve stoji iza toga, narod očito ne treba znati. Ali, ankete su Škoru možda stajale i ulaska u drugi krug.

Dvije posljednje, agencija Ipsos i Promocija plus, davale su mu uoči izbora 18 i 19,3 posto, što je protumačeno njegovom katastrofalnom prezentacijom na sučeljavanju. Ništa ne može objasniti toliki raskorak između anketnih i izbornog rezultata od 24,45%, što mu niti jedna anketa nije davala. Doduše, Croelecto agencije “2x1 komunikacije” provedena od 11. do 18. prosinca, te završena jutro nakon sučeljavanja, Škorin je rezultat pogodila u okviru statističke pogreške dajući mu 23,75% glasova. Predvidjeli su i pobjedu Zorana Milanovića, iako nešto skromniju nego je bila.

VIDEO Ivo Josipović o drugom krugu izbora

I u drugoj prosinačkoj anketi Croelecto je predvidio rasplet sličan izbornome, dok su ankete agencija Ipsos i Promocija plus pobjedu davale Grabar-Kitarović i to s razlikom kakva je na kraju bila u korist Milanovića. Sve tri ankete podcijenile su Milanovića, Ipsos čak za 5,25% uoči izbora, premda je i predsjednica dobila 2,45% manje. Promašene posljednje ankete Ipsosa i Promocije plus bile su možda posljedica i toga što su odrađene u dva tri dana zaključno s 19. prosincem, za razliku od ankete “2x1 komunikacije” od 11. do 18. prosinca.

Po tim anketama razlika između predsjednice i Škore bila je čak 6,2 i 8,6%, a stvarna 2,2%!? Je li to obeshrabrilo ili motiviralo Škorine birače? Također, uoči izbora u analizama anketa provlačila se teza kako Škoro malo-pomalo ugrožava Milanovićevu drugu poziciju, što je motivirajuće djelovalo na njihove birače. Osobito je čudan rezultat posljednje ankete agencije Ipsos koja je vodećem trojcu davala ukupno 66,5% glasovala, a dobili su 80,65% i u svim anketama od srpnja uvijek oko 70-ak posto. Očigledno je da minimalno u posljednjem tjednu, predizborne ankete treba zabraniti.

VIDEO Iva Puljić-Šego, Božo Skoko i Krešimir Macan: Plenković ima komotnu situaciju. Škoro je ispao, a Grabar-Kitarović je u drugom krugu

No, predsjednica se najmanje može žaliti na ankete. Njoj je očigledna slaba točka Zagreb, gdje je Milanović dobio 52 tisuće više od nje, s tim da je postotno manje glasova osvojila samo u Istarskoj i Međimurskoj županiji. Je li taj rezultat posljedica unutarstranačkog obračuna u zagrebačkoj organizaciji HDZ-a na čelu s prvim državnim inspektorom, a za koji je izabran posve pogrešan trenutak, povod i metoda, to treba prepustiti Andreju Plenkoviću i Andriji Mikuliću da traže odgovor. Na predsjednici je da shvati kako je ljudska lojalnost kvaliteta u privatnom životu, ali na državnoj funkciji, dobro je poentirao Milanović kad je rekao kako će on kao predsjednik biti lojalan samo Ustavu. Ali, i bivšem poslovnom partneru, zaboravio je dometnuti, odnosno privatnom ugovoru u kojem se obvezao čuvati njihove tajne i moguće sukobe interesa.

Premda, ako su kolači za Bandića krivi za katastrofu u Zagrebu, kako to da onda adventska kućica nije utjecala na Škorin rezultat. Ili opasni politički “slatkiši” s kojima je Milanović svojedobno hranio Marinu Lovrić Merzel, Željka Sabu, Josipa Perkovića... te svojim političko-pravnim bravurama pridonio, uvelike neopravdano, da se pravosuđe percipira ovisnim o politici. Na sučeljavanju je osuđenog organizatora udbaške likvidacije branio tezom o tomu koja bi država izručila svoga prvog obavještajca, kao da nikad nismo izručili prvog ratnika, a izručili bi i prvog predsjednika. I onda već dva-tri dana kasnije govori kako u Hrvatskoj neće biti građana prvog i drugog reda.

Predsjedničin drugi mandat ovisit će o tomu hoće li uspjeti pridobiti Škorine birače. Bizarno je da je u Vukovaru osvojila samo 500 glasova više od Milanovića, ili u Slavonskom Brodu tristotinjak. Uostalom, posljednji Škorin apel uoči izbora bio je: “Najgore što se Hrvatskoj može dogoditi povratak je lošeg premijera koji nas je zadužio, osiromašio, iselio i osramotio pred svijetom štiteći dvojicu udbaša”. Unatoč efektnom govoru sa snažnom dozom političkog erosa, opet inkluzivnom kao i u znamenitom inauguracijskom premijerskom govoru, ovaj put Milanović sasvim sigurno neće biti politički zavodljiv kao nekoć. Lijepo je čuti kad kaže da su ratovi završeni, iako znamo da sada treba i glasove onih koje do protekle nedjelje nije smatrao “normalnima”.