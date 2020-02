Milanović pruža ruku Plenkoviću, koji je ne prihvaća

Zoran Milanović i ovaj je put ostao dosljedan sebi i svom shvaćanju javne dužnosti. Sve je danas na Pantovčaku odisalo decentnošću. S njim kao petim hrvatskim predsjednikom danas je inaugurirana i bitno drukčija inačica patriotizma od one na koju smo dosad navikli, i to od samog početka inauguracije i “Lijepe naše” u originalnoj izvedbi Josipe Lisac, pa sve do kraja Milanovićeva prvog predsjedničkog govora, koji je zaključio stihom “Ovo je kuća za nas” pokojnog beogradskog rock-pjesnika Milana Mladenovića.

Milanović je u svom govoru poslao ključne poruke na početku mandata. Počeo ga je citirajući izraelskog povjesničara i jednog od najpopularnijih mislilaca današnjice Yuvala Noaha Hararija, što će se nekima činiti pretenciozno, no Milanović se u istom govoru pokušao obratiti svim hrvatskim građanima, poručujući da je Hrvatska domovina i nekvalificiranog radnika jednako kao i uglednog akademika.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Milanovićevoj Republici ima mjesta za sve, a u njoj samo još valja osnažiti solidarnost u društvu, osigurati pravedniju raspodjelu nacionalnog bogatstva, suzbijati klijentelizam, kulturu laži, pohlepu, zaustaviti rast nejednakosti i klasno raslojavanje. Time je pokušao dokazati da nije izgubio osjećaj za socijalnu pravdu, što mu je toliko nedostajalo u vrijeme dok je obnašao premijersku dužnost.

Kada je zatražio “zrno razumijevanja” za pogreške kojih će sigurno biti pokazao je i poniznost. Međutim, ne pristaje na to da se razlike u mišljenjima predstavljaju kao pogreške, a pogotovo da se zbog tih razlika dovodi u pitanje njegov patriotizam. Milanović se protivi svojevrsnoj privatizaciji domoljublja koja je u Hrvatskoj na djelu već tri desetljeća, a patriotizam je za njega, za razliku od sirova nacionalizma, “kritička privrženost i negacija isključivosti”. Patriotizam je stalno i uporno nastojanje na afirmaciji onih aspekata državnosti koji će naše društvo i naše živote učiniti boljima, slobodnijima i nadahnutijima.

Za razliku od dogmatskog i uskogrudnog nacionalizma, Milanović nudi otvorenost, različitost i uključivost, smatrajući da će takvo široko shvaćanje patriotizma od Hrvatske stvoriti bolje društvo i sretnije mjesto za život. To je i jedna od njegovih ključnih poruka, a o prihvaćanju te poruke ovisit će i uspjeh njegova predsjedničkog mandata. Druga važna poruka svakako je naglašavanje važnosti obrazovanja, kao i neovisnosti sudstva, znanstvene zajednice i medija.

Upravo u promicanju njihove neovisnosti Milanović vidi svoju glavnu zadaću kao predsjednika države. Ako u tome uspije, bit će to korak naprijed u odnosu na ovo što sada imamo. Milanović je još prije najavljivao da će upravo govori biti njegovo glavno predsjedničko oružje. Tako je i započeo svoj mandat.

Kao bivši premijer, svjestan je ograničenih ovlasti i jasno zna da stvarna vlast nije koncentrirana na Pantovčaku, nego u Banskim dvorima. On neće pokušavati uspostaviti paralelnu vlast na Pantovčaku i obećava da premijeru Andreju Plenkoviću neće biti korektiv, nego konstruktivan partner.

Cijela inauguracija sa svim svojim detaljima šalje takvu poruku. Iako bi time trebao biti više nego zadovoljan, Plenković je s današnjim kiselim držanjem pokazao da se i dalje ne može pomiriti s time da je njegov politički suparnik osvojio Pantovčak.