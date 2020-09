Milanović postaje političar koji demistificira politiku

Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je „sablaznio“ dio javnosti, ovaj put svojom varaždinskom izjavom da se ukidanje županija neće dogoditi, da županije „imaju smisla više nego regije“ te da bi ponovna podjela Hrvatske na regije bila zapravo „dezintegracija“ zemlje. Svojim tvrdnjama, osim što je kontrirao svim onim stručnjacima za javnu upravu koji se godinama zauzimaju za promjenu teritorijalnog ustroja Hrvatske, navukao je na sebe gnjev političkih stranaka kojima je radikalna reforma državne uprave važan dio programa.

Tako su Stranka s imenom i prezimenom i Pametno ocijenile da Milanović „sve češće nastupa kao predsjednik građana koji glasaju za HDZ“ i da se time „promiče u jednog od najgorljivijih zaštitnika privilegija jedne skupine ljudi“ koja novac svih građana troši za vlastiti probitak. Ne ulazeći u „vječni“ prijepor o teritorijalnom preustroju Hrvatske, zanimljivo je primijetiti da se Milanović ne libi javno reći ono što u HDZ-u i SDP-u misle, ali se ne usuđuju glasno izgovoriti. Činjenica je da ukidanje županija – zbog „uhljebničkih“ i drugih interesa – ne odgovara ni HDZ-u ni SDP-u, no njihovi čelnici postojanje županija neće pravdati Milanovićevim argumentima.

Niti će se upuštati u duboke rasprave, jer su svjesni da ovakav model samouprave pogoduje korupciji. Milanović više nije ni predsjednik stranke ni premijer pa si može dopustiti ono što si ne može dopustiti primjerice Plenković. Zato je nedavno mogao reći da ne uzima dnevnice jer su one „džeparenje proračuna“. Ili da je u potencijalnom sukobu interesa ako u inozemstvu lobira za domaće tvrtke. Ili da će putovati vojnim helikopterima i brodovima bez obzira na trošak.

Kudili ga ili hvalili, Milanović se polako pretvara u političara koji demistificira politiku, državnu upravu, koji ruši političke tabue. Sve to zahvaljujući novoj funkciji, koja je puno lagodnija od premijerske. Hoće li pritom razočarati svoje bivše simpatizere ili pridobiti nove, njemu možda nije važno, no bilo bi dobro da tzv. zoranizmima barem malo utječe na poboljšanje državnog sustava. Ako mu je to cilj, neka samo govori.

>> VEČERNJI TV Sučeljavanje Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Željko Kolar i Ranko Ostojić