Mi gradimo bolnicu više od 30 godina, a Kinezi gotovi za 8 dana

Subota, 1.2.

Znam, da vam je ovo netko pričao ne bi vjerovali. Skupilo se 20 000 soroševaca, judeomasona, srbokomunista usred našeg Zagreba i na pravdi Boga, krenuše na našega dobroga kneza Milana! Malo im je što je svima valjao, malo im je što se sa svima kumio, malo im je što radi 16 sati, sedam dana u tjednu, 365 dana u godini? Točno čovjeku dođe da sjedne u auto i ode Mamiću u Međugorje.

Nedjelja, 2.2.

Oj Riječani, komunisti, sve se mijenja, vi ste isti! Ludi Riječani svečanost povodom otvaranja Europske prijestolnice kulture, iskoristili su za pjevanje antifašističke pjesme Bella ciao i za postavljanje zastave tamnice naroda na Korzo, doduše, skupa s drugim zastavama propalih tvorevina novije povijesti grada. Svi sada viču na njih! Pa mi smo u Hrvatskoj srušili skoro sve antifa spomenike, a ovi nam pjevaju njihove pjesme.

VIDEO: Rijeka EPK

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ponedjeljak, 3.2.

Ok, naprave stadion u mjesec dana, naprave Pelješki most, prije nego što mi počnemo radove na pristupnim cestama, ali bolnica u 8 dana? Mi radimo onu na ulazu u Zagreb više od 30 godina, a Kinezi u nesretnom Wuhanu, gotovi za 8 dana! To bi mogao u Hrvatskoj možda jedino Bandić, samo kada bi htio. On sve što dotakne pretvara u zlato. Dobro, ne za sve, nego za njega i pajde oko njega, ali probajte vi!

Utorak, 4.2.

Gdje god je epidemija, tu je i stara dobra paranoja. Cijeli svijet drhti pred koronavirusom, iako je smrtnost od njega 2%, puno manja nego od SARS-ovih 15 ili ebolinih 35%, ali paranoja raste. U Hrvatskoj nema oboljelih, ali ljudi uredno nose maske na licu, izbjegavaju ne samo Kineze, nego i Japance, Koreance i sve iz istočne Azije. Došlo je tako vrijeme da je lakše biti Srbin u Hrvatskoj, nego Kinez.

Srijeda, 5.2.

Kakav praznik demokracije, kakav dokaz da institucije mogu raditi svoj posao! Dobro, masoni su uložili 30 000 amandmana na GUP, taj biser u kruni Milana od Zagreba, ali neće im pomoći.. HDZ je vijećao, uložio pro forme par amandmana, ali je ostao uz vizionara Milana. Uz njega je građevinska mafija i consigliere Kojić koji nas je podučio da uvijek treba pogodovati poduzetnicima. Manhattan ili smrt!

Četvrtak, 6.2.

Umjesto da baku proglase Ponosom Hrvatske, oni je spremili u zatvor. Što je jadna žena mogla? Unuka ne sluša, dolazi kasno, ne pozdravlja susjede, navodno voli ilegalne supstance i baki je preostalo samo organizirati njenu otmicu, a otmičari su je malo prepali, išamarali i ostavili u kamenolomu? Baka je pokazala inicijativu, ljubav i brigu i stradala. A biskupi fino kažu da je obitelj najvažnija.

Petak, 7.2.

Nakon Žunića iz APN-a, kojeg je bilo sram koliko nema, pa je bio gotovo prisiljen sam sebi omogućiti kupovinu stana u Zadru po povlaštenoj cijeni od manje od 1000 eura po četvornom metru, svijetla pozornice obasjala su vrijednu načelnicu Lovreća, Anitu Nosić iz HDZ-a, koja je jamila subvencionirani kredit za kupovinu stana u Zagrebu, a živi na svom ognjištu u tatinoj vili s bazenom, Vole ljudi nekretnine i gotovo.