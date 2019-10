Medijska histerija stvorila Facebook-osvetnike

Bilo je pitanje vremena kad će “rulja” u općoj histeriji uzeti pravdu u svoje ruke. Zasad na društvenim mrežama, sutra možda i u stvarnosti. “Pravednici” su objavili fotografije i identitete navodno šestorice golobradih osumnjičenika za grupno silovanje djevojčice, dakako uz napomenu iz koje su općine.

Čak i ako to jesu oni, željni osvete ne shvaćaju da su tako otkrili i lokalnu sredinu koju su klasični mediji skrivali radi zaštite malodobne žrtve, ali i malodobnih osumnjičenika. Na to ih obvezuje novinarski kodeks, bez obzira na to jesu li malodobnici žrtve, svjedoci ili okrivljenici. I zakon sprečava objavu imena i prezimena i kad su osuđeni, pa i podataka “koji bi mogli ukazivati na identitet maloljetnika”. Dakle, pogrešna je teza jednog portala da takvi podaci ne smiju biti objavljeni “ne zbog njih, nego zbog žrtve”.

Osvetoljubivoj histeriji i teškim uvredama i u ozbiljnim tiskanim medijima izvrgnut je i sudac pa se uobičajenim generalizacijama “svi su oni isti” to proteže i na cijelo sudstvo. Histerija je uzela toliko maha da su joj podlegli i ozbiljni novinari, podilazeći antisudskoj klimi zbog jedne nepravomoćne, i to procesne, a ne krucijalne odluke. Razapinje se i suca koji se usudio reći što je notorno i bez izuzetka, da se naslovi stavljaju zbog klikabilnosti. Nije zgorega i malo medijske samokritike.

Zgražamo se nad postupcima tinejdžera, a popularnost nekih medija stvarana je na ukradenim privatnim snimkama poznate pjevačice koji su u tu svrhu nazivani pornićem. Etičke lekcije Facebook-osvetnicima sada dijeli medij koji je shvativši svoju fatalnu pogrešku u identitetu uz jedno “sorry” poznatoj sportašici poručio kako su je ipak uz pomoć čitatelja izvukli iz pornoskandala! Možda su tinejdžeri slijedili medijski primjer.