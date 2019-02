Marić ništa ne razumije, mi 30 godina financiramo brodove koji ne plove i nikome ništa

SUBOTA, 26.1.

Nismo imali nikakve šanske protiv Švedske. Lino nije izdržao. Ne može sam. Ne može protiv Šveđana koji su potpuno otvoreno pokazali namjeru da nas pobjede, ne može i protiv sudaca, a pogotovo ne može protiv nacionalnih izdajnika, hrvatskih novinara, koji namjerno pišu protiv njega. Recimo, Lino izgubi protiv uvijek neugodnog Brazila i to tako da bezobrazno uoče da smo primili puno golova bez golmana, a bilo ih je samo osam! Uz takve protivnike, dobro da smo i šesti!

NEDJELJA, 27.1.

Ministar Tolušić je zaslužio sve što mu se događa, koliko je hrvatskih poduzetnika zavio u crno! Osnuju ljudi tvrtku, kupe dva tri kljuseta, upišu se na tuđu zemlju, godinama primaju milijune kuna poticaja i svima dobro. I njima i konjima i dragim ljudima koji su im poticaje odobrili i možda dobili lijepi poklon i prijatelje do kraja života i onda dođe Tolušić i zatvori pipu. Dobro je proša! Gdje će sada poljoprivredna mafija? Možda će se okušati u brodogradnji. Tamo pipa i dalje curi.

PONEDJELJAK, 28.1.

Svaki dan novi papir. Jedan dan je non-paper, drugi je white paper, treći dan se otkrije da je znao Plenki, četvrti mu se pridruži Kolinda. Nikako da se završi trakavica oko naših nesuđenih aviona, tog jamca sigurnosti našeg hrvatskog neba. Sada se javio američki veleposlanik Kohorst i procijedio da se sve znalo, a Kolinda tvrdi da su nam dali samo neke tehničke upute. Tko će ga znati! Zato nam je Robi sada objasnio da je najbolje da kupimo avione direktno od Amera i doviđenja.

UTORAK, 29.1.

Bože dragi, što je čudan onaj ministar Zdravko Marić. Svi otišli kući, on ostao na poslu i računa. Tajnica plače, moli ga da ide i on, supruga mu poručuje da će se juha ohladiti, a on računa. Kaže da smo u zadnjih godinu dana toliko love utukli u Uljanik, da je od tog iznosa svako novorođeno dijete dobilo po 15 000 kuna. Dodaje da brodovi za koje smo potrošili lovu, nikada neće zaploviti. Ništa čovjek ne razumije. Pa mi 30 godina financiramo brodove koji ne plove i nikome ništa!

SRIJEDA, 30.1.

Zakrčeni hodnici Hrvatskog novinarskog društva! Stotine novinara mole snage UN-a, koje su okružile zgradu da ih evakuiraju. Glavni stožer Živog zida poručuje im da se predaju, priznaju da su pogriješili i da ih nakon tog čeka ljetovanje na jednom jadranskom otoku s prilično malo raslinja, gdje će se naučiti osnovama novinarstva i vratiti kao novi ljudi koji će shvatiti kako im je najpametnije da o Živom zidu pišu hvalospjeve.

ČETVRTAK, 31.1.

Konačno je netko i to rekao! Napadaju Krstičevića danima, rugaju se njegovim lingvističkim inovacijama, uspoređuju ga s Forrest Gumpom, a on sve kuži. I onda im on na kraju, kada je shvatio da nemaju pojma o čemu govore, poručio da “nema teže stvari nego kupiti avion!” Novinari su ostali paf! Pa to nikome nije palo napamet. Odmah su išli provjeriti tvrdnju i cijeli dan po mobitelu vrtili razne oglasnike i doista – na Njuškalu nema niti jedan F-16. Bravo ministre. Ostav!

PETAK, 1.2.

Digla se velika galama, jer se otkrilo da neki profesori baš i nisu do kraja završili fakultet, pa su sami sebi napisali diplome i sada se postavlja pitanje kako ih nitko nije uočio. Otkrilo se da jedna draga gospođa predaje Njemački jezik 18 godina bez diplome. Pametnjakovići! Samo znaju kritizirati. Kako će djeca shvatiti da to što im profesorica predaje i nije baš njemački, kada oni taj jezik ne znaju. To da im ih Hrvatskog jezika dođe profesor Krstičević, to bi odmah provalili.

