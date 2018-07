Macronu nakon SP-a pada popularnost

Nogomet nije samo sport već on pokazuje i stanje u društvu, uključujući ekonomiju, politiku, informiranje… Talijani su svoje reprezentativce dočekivali u euforiji kakvu vidimo danas u Hrvatskoj, ali su na njih bacali i gnjile rajčice kada su bili nezadovoljni njihovim rezultatom. Mnoga glasila u svijetu uspoređuju i držanje dvoje predsjednika, Kolinde Grabar-Kitarović i Emmanuela Macrona, na SP-u u Rusiji. Za hrvatsku predsjednicu kažu da se ponijela kao majka prema igračima, a za francuskog predsjednika da je previše skakao na počasnoj tribini (njegova slika s uzdignutom rukom kao da je rock-zvijezda negativno je ocijenjena).

Kada je Macron smiren, sabran, u Francuskoj ga optužuju da je udaljen od mase, da je predsjednik bogatih. Sada kada se prepustio emocijama i bio oduševljen kao milijuni Francuza, optužuje ga se da instrumentalizira uspjeh nogometaša u političke svrhe. Kada je Francuska pobijedila na SP-u 1998., tadašnji predsjednik Jacques Chirac poljubio je obrijanu glavu golmana Fabiena Bartheza kao što su činili svi nogometaši. Macron je sada u svlačionici činio ono što i nogometaši, ali će ući u povijest kao jedini predsjednik države kome je pala popularnost nakon pobjede nogometaša te države na SP-u.

Prema ispitivanju koje je provela ustanova Odoxa za Le Figaro i France Info, na pitanje mislite li da je Macron dobar predsjednik, čak 61 posto ispitanih je odgovorilo – “ne”. A, čak 82 posto Francuza drži kako će pobjeda nogometaša na SP-u pozitivno utjecati na nacionalni ponos i na pozitivno ozračje u svim domenama. Kolinda je odgodila prijam nogometaša na Pantovčaku, a francuski su reprezentativci imali vremena samo 10 minuta za prolazak avenijom Champs Élysées punom navijača jer su autobusom morali žuriti na prijam k Macronu. Francuzi su mu to toliko zamjerili da je glasnogovornik Elizejske palače Bruno Roger-Petit morao priopćiti kako nije predsjednik zatražio da se ubrza prolazak nogometaša Elizejskim poljanama. Nogomet je sve od politike do ekonomije. Obrće milijarde. Postao je industrija. Ali iznad svega izaziva pozitivne emocije i svi oni koji ih podcjenjuju ili pljuju iz bilo kojih razloga ne razumiju da one ujedinjuju jer čine da se svi osjećaju sličnima.