Ma nije Kiro prosvir'o, nego oni koji su ga, opet, birali

Jedan tragično izgubljeni mladi život, manjak od 17 milijuna kuna u gradskoj riznici, gradonačelnik koji optužuje i blati pokojnika, prosvjed dvjestotinjak građana koji žele istinu... sve su to slike u mozaiku sumorne virovitičke priče kojoj se kraja ne nazire. Prvih dana, do javnosti dopiru samo one informacije koje o slučaju plasira ne policija, ne državni odvjetnik, ne obitelj i suradnici, nego gradonačelnik Ivica Kirin. Znaju ga dobro u virovitičkom kraju: negdašnji redar u disku danas je tamo bog i batina, uz Josipa Đakića i Tomislava Tolušića, jedan od trojice lokalnih HDZ-ovih šerifa.

Ostatku Hrvatske zaokupio je pažnju u tri navrata. Prvi puta kad se 2007., tada na dužnosti ministra unutrašnjih poslova, fotografirao uz lešine netom pobijenih životinja zbog čega je Mladen Markač ekspresno završio u Haagu, potom 2013. kada ga Uskok tereti za zamračivanje 7,5 milijuna kuna u aferi Fimi media, naposljetku i po lavini video uradaka “Kiro prosvir’o” koji su osvanuli na YouTubeu nakon izjave: “Ja sam školovan i akademski obrazovan građanin, za razliku od onih koji me kritiziraju. I oni na Jubitou neka pokažu svoju spremu i diplome pa onda možemo o tome razgovarati.”

Taj i takav Kirin izabran je za gradonačelnika koji će Virovitici u godinama koje slijede uspješno činiti sve ono što više nije mogao činiti cijeloj Hrvatskoj, posljednjih godina tavoreći u poluanonimnosti. I evo ga, posljednjih dana, vraća se kao akter, protagonist, tumač, istražitelj-amater, porotnik pa i sudac jedne uznemirujuće, tragične priče iz koje svakim danom izvire sve više rupa, blateći Sinišu Palma, čovjeka koji se više ne može braniti. Na dan kad je pronađen, Kirin je objavio da je protiv odgovorne osobe (Palma) podnio kaznenu prijavu za počinjenje više kaznenih djela, pa i za pronevjeru 17 milijuna kuna. Njegov, donedavno, najbliži suradnik Siniša Palm, pokopan je samo dan nakon što ga je policija pronašla obješenog u šumi kraj Drave, na granici s Mađarskom, a da pritom nije obavljena obdukcija.

Za mrtvozornika u slučaju navodnog samoubojstva Siniše Palma pozvana je medicinska sestra iz Koprivnice, koja je tek nedavno položila mrtvozornički ispit, iako u Virovitičko-podravskoj županiji ima više od 50 mrtvozornika. Kirin danima navodi da je “odgovorna osoba” bila kockar, ali te tvrdnje nije potkrijepio nikakvim dokazima. Premda virovitička gradska hijerarhija nalaže da se u liniji odlučivanja pokojni Palm nalazio u “sendviču” između Kirina i njegove supruge Sanje Kirin, “odgovorna osoba” ispade samo Palm. Kirin tvrdi da je s Palmom zadnji put komunicirao u četvrtak, 30. svibnja, dok svjedoci tvrde da su imali sastanak i dan kasnije, u petak, kada je Kirin “urlao na Palma”.

A stiže i podatak da je Grad Virovitica prošle godine dobio priznanje za uspješnu gradsku riznicu, što znači da se sve radi preko jednog računa. Koju je nadzirao samo jedan čovjek – Siniša Palm?! Korupcija, (samo)ubojstva, spletke, lopovluci... sve je to Virovitica Ivice Kirina danas. Dok policija šuti, dok središnjica HDZ-a šuti, Kirin i dalje priča, jer može, a mrtva usta ne govore. Ma nije Kiro prosvir’o, nego oni koji su ga, opetovano, birali.