Linča zbog različitog mišljenja o štrajku ne smije biti

Učitelji i nastavnici imaju pravo koristiti svoje legitimno pravo na štrajk dok god sud, koji im ga jedini može zabraniti, ne presudi drukčije.

No isto tako u demokratskom društvu civilizirano izražavanje mišljenja o štrajku među građanima i učiteljima nitko ne smije ograničavati. Slagali se mi ili ne slagali s nečijim stavovima, nitko ne smije trpjeti zbog javnog iznošenja mišljenja, osim ako njime ne ugrožava slobodu i prava drugih. Ušutkavanje manjine učitelja i nastavnika koji ne štrajkaju i koji o štrajku i obrazovanju iznose mišljenje s kojim se njihovi kolege ne slažu povratak je u totalitarizam.

Pritisci na njih i bilo kakve prijetnje nezakoniti su. S druge strane, učitelji i nastavnici koji štrajkaju trebaju biti svjesni da je u pravu pravobraniteljica za djecu kad upozorava da prema svim domaćim i međunarodnim propisima najbolji interes djeteta mora imati prednost u svim akcijama koje se tiču i djece. Ali konačni pravorijek ugrožava li sada štrajk zaposlenih u školama pravo djece na obrazovanje može dati samo sud.

Dok se učitelji bore za svoja prava, ne priliči ni pojedinim roditeljima da pišu uvredljive komentare, a ni pojedincima iz odgojno-obrazovnog sustava da javno poručuju roditeljima da “oni znaju puno o njima, i više nego što bi htjeli i željeli“ i tvrde “ako vlada postupi ovako ili onako, to neće biti dobro za djecu” jer je to prizemno, nedopustivo i protuzakonito. Djeca nisu lopta i službene osobe, osobito one kojima je posao da rade za njihovu dobrobit, ne smiju ih koristiti kao sredstvo u svojoj borbi. Takvi pojedinci time bacaju ljagu na rad onih sjajnih učitelja i nastavnika koji rade s djecom ne zato što nisu mogli završiti neki drugi fakultet, nego zato što vole svoj posao i znaju djeci prenositi znanje i izvući iz svakog djeteta maksimum, neovisno o tome koji predmet predavali.

Takvi su učitelji i nastavnici premalo plaćeni za svoj rad, a samo oni jamče napredak društva. No onima koji rade loše i ne znaju raditi s djecom ni velika plaća neće pomoći da dožive naglu transformaciju u “školi za život”.