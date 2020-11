Lijek za koronu patentiran je u Varaždinu. Radnike tretirati kao okužene i cijepiti ih protiv plaće

Genijalan je potez varaždinskog kapitalista koji je odlučio svojim radnicima odrezati deset posto od plaće ako se zaraze koronom. Neki će reći da nam je virus sumnjiva porijekla i još nedokučivijih “namjera” navukao maske, a meni se sve čini da će uvelike pomoći da sve maske padnu. Varaždinec nam je otkrio ono što se naslućivalo, pravog krivca za zarazu i sve zlo koje nas snalazi desetljećima. Naravno da su to radnici. Imenica koja je, otkako nam je samostalnosti, ionako totalno okužena i svi su od nje bježali u panici tako da smo najprije izmislili djelatnike, a nedavno ih dodatno transformirali u dionike stanovitih gospodarskih grana. Radnik je u Hrvatskoj nulti pacijent, izvor svih zaraza, virusa, boleština, malignosti, neizlječivosti. I stvarno ne može biti isto ako se kovidom zarazi kapitalist, što bi se u titlu trebalo čitati kao “kolosalni pregalac, stvaratelj radnih mjesta i jedini jamac budućnosti ove napaćene zemlje i njezina još krvavijeg naroda”, ili kad taj isti virus povuče radnik, čitaj “krvopija, muktaroš, preplaćeni zabušant, neambiciozni i bezlični masovik i nositelj spomenice palih boraca”.

Uzeti radniku 10 posto od plaće najmanje je što brižni kapitalist može učiniti za radnikovo dobro; smanjenjem plaće radnik neće imati razloga izlaziti van jer si s plaćom ništa neće moći kupiti, neće moći počastiti prijatelje i obitelj, neće djecu voditi u šetnju jer bi mogla poželjeti sladoled ili čokoladu, neće imati za benzin niti za lijekove. Ostat će u svom domu, bude li imao dovoljno za režije i ne bude li samoizolacija više neželjena preventivna mjera, već jedini ispravan i moguć način života. Što će reći da nacionalni stožer za brigu o pandemiji, te puke statističare i teoretičare smrti, treba zamijeniti kapitalist koji jedini praktično radi na zaštiti naroda od njega samog.

Da bi se spasio od pandemije, narodu treba sve oduzeti. Na stranu što sam ovih dana mogao što čuti što pročitati podosta fašističkih poziva na progon svih „nediscipliniranih“, a samim time i krivih za širenje kovida, ovih deset posto jedino mi je probudilo nadu da se kreće s riječi na djela. Zašto apelirati na svijest kada je dokazano da isključivo terorom, izdvajanjem, obilježavanjem i lišavanjem možeš efikasno uredovati među svjetinom. Sad, hoćemo li to kasnije nazvati radnim ili koncentracijskim logorom, destimulacijom na plaću ili solidarnošću na kovid manje je bitno. Definicije ionako uobličavaju pobjednici. I preživjeli. Tih deset posto oduzimanja plaće, kao kazna za nešto na što nemate utjecaja, bio bi apsurd da već ne živimo u apsurdnom vremenu. U njemu su kapitalisti manje više postali humanitarci, jer oni poslove ne pokreću zato što imaju ideju, sredstva i žele ostvariti profit, nego stoga što silno žele otvoriti nova radna mjesta, a to je nadasve domoljuban i čovjekoljubiv čin.

Druga je stvar što većina onih koje zaposle treperi na rubu egzistencijalne izdržljivosti zbog milodara koji je definiran kao plaća. Kapitalizam u Hrvatskoj je nacionalhumanitarni projekt osmišljen i postavljen isključivo zato da bi Hrvatima te ostalim narodima i narodnostima na ovom svetom tlu omogućio blagostanje u pastorali svoji na svome. Kada se ovdje pokreće biznis to je žrtva, to je nacionalni patos, to je barjak i zato bi na onom Gundulićevu snu trebalo promijeniti sve aktere i rasfriškati malo prizor; današnji prosvjetitelji i čuvari nacionalnog sjećanja nisu kulturnjaci, poete, pisci, filozofi, slikari, danas su to likovi iz udruge kapitalista kojima tako blagonaklono tepamo da su poslodavci. Nimalo mi nije jasno zašto svi toliko bježe od činjenice da je profit glavni motiv njihova angažmana. Zašto se skrivaju iza nacionalnih ciljeva.

Zar je profit nešto nečasno?

Uvjeren sam da ne mora biti, ali... možda oni znaju nešto više. No, gledajte stvari iz prave perspektive; uzeti danas čovjeku 10 posto od plaće znači u stvari davati ostalih 90 posto Hrvatima. Time je ujedno riješena i dilema o poduzetniku godine; kapitalist koji je uspio ukrotiti zarazu i preokrenuti je bez imalo srama u modus socijalnog razgraničavanja između gladnih i pretilih zaslužuje nagradu 21. stoljeća. Pokazao je da još itekako ima prostora da se gazi dostojanstvo ljudi u ime nacije, da se osobna okrutna krvožednost zapakira u kolektivnu psihozu podle „brige“ za kolektiv, da se teoretski pozivi na progon i stigmatizaciju zaraženih ili potencijalno zaraženih (a to mogu biti svi, što je zgodno arbitrarno) počnu praktično primjenjivati i da se odgovornost za ovaj društveni i civilizacijski kaos ležerno prebaci na one kojih je najviše i koji su najmanje krivi, ali i ne mogu uzvratiti; na nemoćne. Svijet nam se mijenja pred očima.

Već ujutro, ma koliko to odbijate vidjeti, ne živite više u istom svijetu koji ste „napustili“ s prvom koprenom sna koja vam je večer prije prekrila svijest. Logično je da se u prvi mah i ne možete snaći na tom poprištu svega, ali mlin svakodnevice samelje vas i prije nego što pohvatate minimum novih niti potrebnih da zagospodarite situacijom makar i u iluziji. I opet se budite u novom, drukčijem, okrutnijem i besmislenijem svijetu u kojem vam sudbinu kroje likovi uvjereni da je isključivo vaša nesreća vjeran odraz njihove moći i uspjeha. Transformacija koronom, unatoč mnogim dobrim i naivnim željama, svijet neće učiniti boljim. Pripremite se na vrijeme. Čeka vas okrutna, bespoštedna, neravnopravna borba na pravo da ostanete i opstanete, na pravo na postojanje u svakom sljedećem danu. Budućnost se više ne može niti smije planirati dugoročno. Ljudi s takvim vizijama postaju preopasni nedovoljnom prezauzetošću. Okupirati ih strahom, neizvjesnošću i demonima autouništenja prilika je da se i ovih deset posto od plaća s punim pravom doživi kao sam početak stopostotnog uspjeha. S koronom ili bez nje, samoizolacija, kao placebo vlastitog izbora, ipak puno bolje zvuči od izolacije. Od selektiranja. Od interniranja. Od konačnog rješenja... Svih problema.