Lekcije iz njemačkog skandala na koji se pozvao Milanović

U njemačkom skandalu na koji se, ničim izazvan, pozvao predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović kao usporedivom primjeru - koji navodno dokazuje da je on u pravu kad tvrdi da ministar unutarnjih poslova i premijer trebaju znati za provođenje nekih tajnih izvida policijskih ili tužiteljskih istražitelja - postojale su dvije ili tri osobe koje su navodno znale i dijelile informaciju da je jedan njemački političar bio predmet istrage koja se ticala dječje pornografije. Jedna od tih osoba, SPD-ov zastupnik u Bundestagu Michael Hartmann, nedugo nakon tog skandala priznao je da je koristio drogu kristalni met. Ima li taj detalj ikakve veze s pričom o uhićenom šefu Janafa Draganu Kovačeviću i njegovu "klubu"?

Nema, ne znači nužno da ima, ali tko je uopće u ovu priču o Janafu upleo taj sasvim drugi i drukčiji njemački primjer? Pa predsjednik Milanović. Što je pjesnik (predsjednik) htio reći? Status na Facebooku, u sklopu kojega je linkao vijest na njemački skandal, dosta je nejasan, podložan interpretacijama, a jedna od njih je, valjda, da bi u Hrvatskoj bilo normalno da političari navučeni na neku tešku drogu izvlače podatke od ravnatelja policije, koji je iz iste stranke kao ti političari, pa ih dojavljuju osobama iz iste stranke koje su predmet neke istrage. To je, barem, dio priče u njemačkom skandalu, koji je - baš zato što je takvo ponašanje ilegalno i neustavno - bio predmet parlamentarne istrage.

I, ako nudi ikakvu lekciju, taj njemački skandal nudi lekciju da političari ne smiju znati za tajne policijske i tužiteljske izvide jer time stvaraju opasnost da, zbog političkih ciljeva, ometaju pravdu. Ali, Milanović je vjerojatno mislio na neku drugu interpretaciju njemačkog slučaja, premda nije do kraja elaborirao koju i kakvu. No, ima dana. Možda dođe do toga. Dan nakon opskurnog statusa na Facebooku, u izjavi novinarima vratio se na taj njemački slučaj: to je, kaže, "egzemplarno stavio na Facebook da ljudi vide kako se to tretira u jednoj Njemačkoj".

Posljednji put kad je tako flambojantno koristio neki strani primjer da opravda svoje ponašanje, kad je 2013. počeo stalno spominjati Češku kao primjer države koja je navodno napravila isto što i njegova Vlada s primjenom europskog uhidbenog naloga u svome zakonodavstvu (afera lex Perković), iz veleposlanstva te strane države su ga pristojno zamolili da prestane njihovu zemlju (pogrešno) navoditi kao primjer. U ovom linkanju njemačkog "skandala Edathy" još nismo došli do te točke. Kako je krenulo, nitko ne može jamčiti da nećemo. Kad je predsjednik Republike već spomenuo taj njemački skandal, red je da šira hrvatska javnost sazna nešto o tom "egzemplarnom primjeru".

Doduše, taj je njemački skandal ispao toliko kompliciran, u njemu je bilo toliko puno riječi jednog političara protiv riječi drugog da je teško sve pohvatati, a na kraju se sve svodi na to tko kome bira vjerovati. Ali skandal je okončao političke karijere najizravnije upletenih, tako da je to primjer nečega što se ne bi trebalo događati, a ne nečega što bi. Sebastian Edathy bio je SPD-ov zastupnik u Bundestagu čije je ime kanadska policija otkrila na popisu kupaca jedne kanadske tvrtke koja je distribuirala dječju pornografiju.

Kasnije, u parlamentarnoj istrazi o skandalu, Edathy je tvrdio da mu je informaciju o tome da je predmet istrage prenio kolega iz Bundestaga Michael Hartmann (onaj koji će poslije priznati da je uzimao kristalni met kako bi, branio se, bio učinkovitiji u svom poslu). Hartmann je to poricao i tvrdio da se Edathy povjerio njemu s informacijom da kupuje dječju pornografiju od kanadske tvrtke.

Edathy je, pak, svjedočio da je Hartmann znao tajne informacije jer ih je dobio od ravnatelja savezne krim-policije Jörga Zierckea, također člana SPD-a. Ziercke je to demantirao jer zna da bi priznanje značilo da je kršio zakone. Uglavnom, informacija o tome da je Edathy pod istragom došla je do vrha velike koalicije kojoj je na čelu bila kancelarka Angela Merkel. Neki su zaista, kako je prenio Milanović, svjedočili da su radili to što su radili kako bi izbjegli sramotu koja bi se dogodila da Edathy postane ministar.

Ima tu još puno detalja i zapleta, ali poanta je, valjda, sljedeća: djeco, ne koristite drogu i nemojte neovlašteno odavati podatke iz tajnih policijskih izvida. Plus, naravno, ne laži, ne kradi i sve drugo redom - što se, u ovom kontekstu, manje odnosi na djecu, a više na posjetitelje Kovačevićeva "kluba". Kakve to ima veze s istragom iz Kovačevićeva 'kluba'? Nikakve, osim što je link, ničim izazvan, dao predsjednik RH.

