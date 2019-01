Lavina Brexit guta sve pred sobom – spašavaj se tko može!

Političari koji su doveli do Brexita nestaju. David Cameron koji je, da bi dobio na izborima 2015., obećao raspisivanje referenduma o izlasku Velike Britanije iz EU, povukao se iz politike nakon što je 2016. većina Otočana izglasala prekid odnosa s kontinentom. Camerona optužuju da je politički oportunist i elitist (politička teorija da je vlast uvijek u rukama manjine koja upravlja većinom). Nigel Farage, bivši čelnik stranke UKIP, koji je navijao za Brexit, nestao je s britanske političke pozornice, ali je ostao u Europarlamentu kako bi i dalje primao plaću do novih izbora koncem svibnja ove godine. Uzeo je i njemačko državljanstvo kako bi ostao europskim građaninom. Vjerojatno će i premijerka Theresa May nestati pod lavinom Brexita.

Premda ima i zagovornika novog referenduma o izlasku VB iz EU, jer bi sada vjerojatno pobijedio ostanak, zasigurno neće biti organizirana nova konzultacija jer bi to ne samo još više podijelilo već uznemireno britansko političko podneblje već bi se moglo tumačiti i kao nepoštovanje prethodnog izjašnjavanja. Osim toga, kada bi se organizirao referendum? Vjerojatno poslije europskih izbora, na kojima Britanci već neće glasovati jer je londonska vlada najavila kako od 29. ožujka VB više neće biti u EU.

Pogledajte video okupljanja građana kod parlamenta za vrijeme glasovanja:

[video: 28839 / Građani se okupili između britanskog parlamenta]

Zagovornici Brexita ne žele sporazum po kojem bi, prema njihovu tumačenju, ostali vezani na određen način s EU. Posebno im se ne sviđa klauzula “backstop” koja određuje da, ne bude li dogovorenog napuštanja EU, onda bi Velika Britanija do daljnjega bila unutar europske carinske zone bez mogućnosti potpisivanja ugovora s trećim zemljama. Brexitovci drže da je ta klauzula “zatvor” iz kojeg se ne može pobjeći. Postoji i pitanje granice između Sjeverne Irske i Republike Irske. Tu granicu svakodnevno i zbog posla prolazi oko 30.000 osoba, a njezina ponovna fizička uspostava mogla bi izazvati nove napetosti.

Neprihvaćanje sporazuma koji je May postigla s Bruxellesom znači i da će od 29. ožujka VB postati za EU treća država, dakle morat će se za sve sporazume s ostalih 27 članica zajednice primjenjivati pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO). Stječe se dojam da svaki političar razmišlja samo o tome kako će njegovo držanje ocijeniti oni koji su mu dali glasove. Ne razmišlja se o cijeloj zajednici. Ne vide da su oni koji su se laćali Brexita i pogibali (politički) od Brexita.

Pogledajte video Corbynova govora nakon glasovanja u parlamentu: