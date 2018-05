Kraljevski brend vrijedi 88 milijardi dolara. Nije  li to bajka?

Svijetu su potrebne bajke. Dokaz tome kraljevsko je vjenčanje Harryja i Meghan koje su prenosile televizije i društvene mreže u cijelom svijetu. Vjenčanje petog po redu prijestolonasljednika britanske krune i američke državljanke, rastavljene glumice, bilo je gledanije od prijenosa Olimpijskih igara.

Pitanje je kada će u Velikoj Britaniji biti sljedeće takvo vjenčanje… No interes za bajku koju pruža britanska kruna ima i svoja, najmanje dva prizemnija, realnija obrazloženja. Prvo, riječ je o kraljevskom biznisu. Kraljevska obitelj brend je koji vrijedi 88 milijardi dolara. Drugo, konzervativno kraljevstvo znalo se prilagoditi promjenama u društvu. Primjer je odlikovanje Beatlesa. Još 1965. kraljica Elizabeta II. članovima sastava The Beatles dodijelila je titulu MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) za njihov doprinos kulturi zabave. U vrijeme dok su očevi zabranjivali sinovima dugu kosu i kritizirali glazbu liverpoolskih mladića, kraljevska obitelj nagradila ih je zbog njihova doprinosa glazbi, ali i dobiti koju su Britaniji donijele njihove ploče. Opet novac.

I, sve je to bilo prije revolucionarne 1968., prije svibanjskih studentskih pobuna u Parizu. Možda britanska kraljevska obitelj nije bila, da tako kažemo, ispred ostalih u shvaćanju nekih društvenih mijena, ali znala je iskoristiti trenutak (seize moment). To što spektakularno kraljevsko vjenčanje prate toliki znatiželjnici i fanovi znači da u mnogima još postoji san o princu na bijelom konju. Mladom Amerikankom bez plave krvi oženio se britanski princ uz zvuke pjesme “Stand by Me” koju je 1961. napisao Afroamerikanac Ben E. King, a 1975. proslavio i beatlesovac John Lennon. I ta pjesma simbolizira ovu bajku. Amerika je dobila svoju vojvotkinju, a kraljevska obitelj svoju Amerikanku. Meghan je postala prvom vojvotkinjom Sussexa. A, sve je, u krajnjoj liniji, posao. Elizabeta je 329. na tablici najbogatijih Engleza s 475 milijuna funti osobnog bogatstva, a na kruni, s turizmom, suvenirima itd., zarađuju i njezini podanici.