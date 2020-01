Korupcija neće biti iskorijenjena Žunićevom smjenom

U ovom je slučaju neuobičajena jedino nesvakidašnja iskrenost HDZ-ova šefa državne Agencije za promet i posredovanje nekretninama (APN) Krešimira Žunića, koji je po povlaštenim uvjetima kupio stan od agencije kojoj je na čelu. Kada ga je novinarka Danka Derifaj suočila s činjenicama, on je pred kamerom zakukao kako on ima jednu i pol nekretninu i dva stambena kredita, na svoju sramotu. “Pa što će premijer misliti o meni, majke ti, kako sam sposobna čovjeka napravio, ne može sebi pripomoći, a trebao bi servisirati usluge građana?!”, zavapio je Žunić uvjeravajući da je on taj kojemu treba pomoć.

Zato je Žunić pomogao samome sebi. POS-ov stan od 53 četvorna metra on i njegov sin platili su samo 52 tisuće eura, odnosno 957 eura po kvadratu, a ukupna cijena bila im je umanjena za 900 eura, koliko je iznosila najamnina koju je njegov sin Marko plaćao dok je bio u stanu. I uvjeren je da pritom nije prekršio zakone ni pravilnike. Kaže da nitko nije bio zainteresiran za taj stan, dok se istodobno, prema podacima APN-a, 4000 mladih nalazi na listi čekanja za najam ili kupnju stana iz POS-ova programa stambenog zbrinjavanja, a 62 socijalno ugrožene osobe čekaju stan u Zadru. Žunić je pritom preskočio činjenicu da se stanovi daju u najam po principu tko se prvi javi jer je opravdano sumnjati da je sin Marko imao povlaštene informacije, a najam je kasnije bio preduvjet za kupnju stana. O tome tko ispunjava kriterije za kupnju odlučuje povjerenstvo, a u povjerenstvu, kao šef APN-a, sjedi i – Krešimir Žunić.

Ovo još jednom pokazuje kako su korupcija, zloupotreba vlasti i dužnosnička pohlepa strukturni problem ove vlasti, kako na najvišim razinama, što potvrđuje dugi niz ministara koji su morali napustiti Vladu, tako i na nižim razinama, o čemu govori Žunićev primjer. Korupcija je najveći problem za stranku čiji je jedan premijer već završio u zatvoru zbog korupcije i taj problem neće biti riješen Žunićevom ekspresnom smjenom. Građanima je dosta korupcije, a o njezinu zauzdavanju ovisit će i uspjeh Plenkovićeva HDZ-a na skorim izborima, i to puno više nego o pitanju hoće li HDZ ostati u centru ili će skrenuti udesno.