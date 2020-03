Koronavirus je, mutirao ili ne, opakiji izvan Kine

Svijet je stao kao nikad u moderno doba. Ovo je stvarnost, a ne neki film katastrofe. I zbog toga, iznimno je važno, i to valja istaći, i oni koji studiraju komunikaciju u kriznim vremenima upravo imaju priliku svjedočiti svijetlom primjeru kakav nudi naš nacionalni Stožer za obranu od koronavirusa, kako u formi, tako i u sadržaju.

Dvije konferencije za javnost dnevno na kojima se točno zna što je čija odgovornost i tko što govori, pri čemu svi kažu sve što trebaju reći, bez suvišnih riječi, a istodobno ne ostavljajući dojam da se nešto krije od javnosti. I uz sve to svi su još dodatno na raspolaganju medijima, što govori o svijesti o važnosti pravodobnog i točnog informiranja građana osobito u vremenima kad i lažne informacije kolaju društvenim mrežama ali i pojedinim elektronskim medijima.

Riječ je o ekipi koja, naravno zahvaljujući i svima onima koji ih u pozadini servisiraju, epidemiolozi, sanitarci, policajci..., ulijeva povjerenje da zna što radi, a povjerenje je u kriznim situacijama od presudne važnosti. Jer, kako se kaos reflektira na svaki kotačić u sustavu, tako se jednako prenosi i organiziranost s vrha. Rezultat toga je i trenutačna još uvijek odlična epidemiološka situacija, jer tri tjedna od potvrde prvog slučaja zaraze još nema dokaza da je virus u slobodnoj šetnji među nama.

Sve dok se to ne dogodi nebitan je broj stvarno zaraženih ili testom potvrđenih, već da su svi sumnjivi u samoizolaciji, te da se svi striktno držimo danih uputa.

Za pretpostaviti je da je to jedini razlog zašto recimo Danska, Belgija i Norveška, iako imaju već oko tisuću i više zaraženih, još nisu na popisu visokorizičnih zemalja, dok jesu Singapur ili Bahrain s niti 150 zaraženih. Naravno, mi se ne možemo uspoređivati s Italijom koja ima 16 puta više stanovnika od nas, ali nešto ipak govori podatak da smo nakon tri tjedna na pedesetak zaraženih, dok je Italija za tri tjedna od prvih slučajeva zaraze dospjela na 4000 zaraženih, čiji se broj po formuli slobodne transmisije "jedan pozitivan - dva novozaražena" počeo povećavati već nakon tjedan dana, odnosno, već je ranije slobodno cirkulirao.

Što znači da smo mi najmanje dva, a možda i tri tjedna u dobitku.

Naime, kad se dogodi slobodna transmisija broj zaraženih će se u početku i na dnevnoj razini poduplavati.

Mjerama koje se sada poduzimaju to se odgađa, a svaki je dan dobitak za zdravstveni sustav i sve nas. A kad ona najteža bitka s virusom počne, zbog povećanog rizika bit će još važnije da se strogo držimo formule "minimum kontakata, maksimum higijene". Situacija se s koronavirusom na svjetskoj razini vrlo brzo i drastično mijenja tako da nam se događa da "od drveća ne vidimo šumu". Danas je zabavno čitati neke ozbiljne analize i predviđanja koje su se za samo dva tjedna raspali. Stoga sam prije tjedan dana uspoređujući talijansku s kineskom statistikom virusa, oprezno ustvrdio kako bi to što se događa u Italiji moglo biti puno gore nego u Kini. Italija je tada bila na 366 mrtvih i 7375 zaraženih, a jučer na 1809 mrtvih i 24747 zaraza.

U Kini je u sedam najcrnjih dana od 12. do 18. veljače virus odnio 758 života, dok je u Italiji do jučer proteklih sedam dana umrlo 1443 ljudi, gotovo duplo više, s tim da Italiju i Europu, gdje je zaraza krenula polovicom veljače, po kineskom modelu najgori tjedan tek čeka, i to bi trebao biti tek sljedeći.

Italija ima 60 milijuna stanovnika, a Kina 1,4 milijarde. U svijetu je u zadnjim sedam dana, do ponedjeljka kad ovo pišemo, žrtvom Covida-19 bilo 2692 osobe, od kojih "samo" 77 u Kini. S tim da je ukupan broj mrtvih izvan Kine jučer premašio broj žrtava u Kini. Broj trenutno zaraženih u Kini jučer je pao ispod 10.000, s tim da su najviše aktivno zaraženih, 58000, imali 17. veljače dok ih je u svijetu jučer bez Kine bilo 80 tisuća i taj će broj i dalje rasti.

Usporedba kretanja broja zaraženih i smrtnih slučajeva u Italiji i Kini govori da se virus ipak sporije širi u Italiji, gdje je za 18 dana s 470 došao na 24700 slučajeva zaraze, te još sporije u svijetu, dok mu je u Kini za takav skok trebalo 14 dana. Ali, virus je, mutirao ili ne, očito opakiji izvan Kine, jer je u Italiji za 24 dana od prvog smrtnog slučaja 21. veljače usmrtio više od 1800 ljudi, dok je Kina s tim brojem mrtvih bila na vrhuncu krize 17. veljače, nakon 37 dana.

U protekla četiri dana broj zaraženih u svijetu rapidno raste, čak za 37.000 slučajeva. Sve to govori da će razmjeri zaraze izvan Kine biti daleko veći, čak i ako ne dođe do širenja u afričkim zemljama ili siromašnim slojevima na oba američka kontinenta. Izvanrednu situaciju, prilično je izgledno, imat ćemo barem još mjesec dana.

