Koronavirus - Hrvatska se pripremila, ne smije se širiti panika

Koronavirus globalna je prijetnja ljudskom zdravlju dok je izostanak (sa)znanja o virusu pogodno tlo i za globalnu paniku. I to treba izbjeći.

Činjenica je da je bolest u neposrednoj nam blizini te da svijet na nju ne može još uvijek učinkovito odgovoriti. Ono što može, to se i čini te Hrvatska tu ne kaska za drugima. Naprotiv. Na Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” na inicijativu resornog ministra formirana je karantena. S prvim danom mandata prof. Vili Beroš u inicijalnim javnim istupima najavio je pokretanje posebnog fonda za borbu protiv koronavirusa. I to je realizirano te su spomenutoj Klinici odobrena tri milijuna kuna do kraja ožujka za nabavu reagensa i materijala za rad s koronavirusom. Sve su to mjere koje “propisuje” i Svjetska zdravstvena organizacija, autoritet koji uostalom savjetuje cijeli svijet kako se ponašati u ovakvim situacijama. Države se toga mogu i ne moraju pridržavati, no prevencija odnosno brza detekcija i izolacija jedini su način suzbijanja širenja ove bolesti.

Problem je posljednjih dana još veći jer se čini kako je inkubacija dulja od 14 dana koliko se vjerovalo da je dovoljno da dođe do simptoma bolesti. K tome, ono što posebno brine cijeli svijet jest da svi zaraženi ne moraju ni imati izražene simptome.

Može se očekivati još zabrinjavajućih informacija o samom virusu kao i njegovo širenje po svijetu. Stoga i stručnjaci kažu da je neizbježno da bolest dođe i u Hrvatsku pri čemu je panika posljednje što ikomu treba. Važno je da se bolest otkrije, testira i na vrijeme izolira kako se koronavirus ne bi prenosio. I to je jedino što je moguće u trenutku kada ne postoji globalni odgovor.

Dakle, ne postoji “magičan lijek”, a ni cjepivo, te se ne zna kako će se koronavirus dalje ponašati, kada mu je vrhunac, hoće li nestati nakratko pa ojačati – sve je to i dalje nepoznato. Stoga se treba pridržavati onoga što se općenito zna i preporučuje za virusne bolesti, držati se mjera prevencije koje je i resorno Ministarstvo objavilo za građane i savjetovati se, u slučaju putovanja, o situaciji u području kamo se putuje. Dotad, naprosto nema druge opcije nego biti odgovoran, ne širiti paniku i reagirati na vrijeme u slučaju simptoma ako znamo da postoji mogućnost infekcije putem naših kontakata, putovanja itd.